Horarios de los ensayos y carrera del GP de Japón de la Fórmula 1

La tercera fecha de la temporada 2026 se desarrolla este fin de semana en el Circuito de Suzuka; toda la actividad se puede ver en Fox Sports y Disney+
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Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 en el Circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura de Mie, unos 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nagoya. La tercera fecha del calendario 2026 contará con el formato típico de un fin de semana del Campeonato Mundial: tres prácticas, de las cuales una se desarrolla en la noche argentina del jueves y las dos restantes el viernes, además de la clasificación del sábado y la carrera, programada para el domingo a las 2.
Es la primera temporada de Franco Colapinto como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque con la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. El argentino intentará emular lo hecho en China, cuando finalizó en el décimo lugar y sumó su primer punto con la escudería francesa.
El pilarense ya se encuentra en suelo japonés y se ilusiona con volver a sumar. “Estoy muy emocionado de correr en Japón por primera vez en mi carrera, es un país increíble y no puedo esperar a vivir el fin de semana en este famoso circuito. Si las primeras carreras del año sirven como referencia, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche. Estoy listo para aprovechar el buen resultado de China antes del breve descanso que tendremos el próximo mes”, aseguró. Será la última fecha antes del primer parate de más de un mes por la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la guerra que tiene en jaque a Medio Oriente.
Cronograma del GP de Japón de la F1 2026
Jueves 26 de marzo
- Prácticas libres 1: 23.30.
Viernes 27 de marzo
- Prácticas libres 2: 3.
- Prácticas libres 3: 23.30.
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 3.
Domingo 29 de marzo
- Carrera: 2.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Calendario y resultados de la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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