TV y streaming del jueves: Cerúndolo - Zverev, Italia en el repechaje, Brasil - Francia y Colapinto
Tenis, fútbol internacional y automovilismo componen la oferta deportiva del día, accesible por las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 26 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Repechaje europeo para el Mundial
- 14 Turquía vs. Rumania. ESPN 2 y Disney+
- 16.45 Italia vs. Irlanda del Norte. ESPN y Disney+
- 16.45 Gales vs. Bosnia-Herzegovina. ESPN y Disney+
- 16.45 Ucrania vs. Suecia. Disney+
- 16.45 Polonia vs. Albania. Disney+
- 16.45 Eslovaquia vs. Kosovo. Disney+
- 16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte. Disney+
- 16.45 Chequia vs. Irlanda. Disney+
Repechaje intercontinental para el Mundial
- 19 Bolivia vs. Surinam. DSports (1610)
- 0 (del viernes) Nueva Caledonia vs. Jamaica. DSports (1610)
Amistosos
- 12 Moldavia vs. Lituania. Disney+
- 14 Chipre vs. Bielorrusia. Disney+
- 14 Georgia vs. Israel. Disney+
- 17 Brasil vs. Francia. Disney+
TENIS
Abierto de Miami
- 14 Jannik Sinner (Italia) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 3 y Disney+
- 16 Coco Gauff (Estados Unidos) vs. Karolina Muchova (Chequia), semifinal. ESPN 3 y Disney+
- 20 Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev (Alemania), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
- 21.30 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Elena Rybakina (Kazajistán), semifinal. ESPN 2 y Disney+
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 23.30 La práctica 1 del Gran Premio de Japón. Fox Sports y Disney+
- 3 (del viernes) La práctica 2 del Gran Premio de Japón. Fox Sports y Disney+
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del miércoles. San Lorenzo, Copa Argentina, Masters 1000 de Miami y NBA
La TV del martes. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami
La TV del lunes. Cerúndolo frente a Medvedev en el Masters 1000 de Miami y más partidos por el torneo Apertura
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