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TV y streaming del jueves: Cerúndolo - Zverev, Italia en el repechaje, Brasil - Francia y Colapinto

Tenis, fútbol internacional y automovilismo componen la oferta deportiva del día, accesible por las pantallas

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Francisco Cerúndolo se cruzará con el alemán Alexander Zverev; el vencedor será semifinalista del Masters 1000 de Miami.
Francisco Cerúndolo se cruzará con el alemán Alexander Zverev; el vencedor será semifinalista del Masters 1000 de Miami.NurPhoto - NurPhoto

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 26 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Repechaje europeo para el Mundial

  • 14 Turquía vs. Rumania. ESPN 2 y Disney+
  • 16.45 Italia vs. Irlanda del Norte. ESPN y Disney+
  • 16.45 Gales vs. Bosnia-Herzegovina. ESPN y Disney+
  • 16.45 Ucrania vs. Suecia. Disney+
  • 16.45 Polonia vs. Albania. Disney+
  • 16.45 Eslovaquia vs. Kosovo. Disney+
  • 16.45 Dinamarca vs. Macedonia del Norte. Disney+
  • 16.45 Chequia vs. Irlanda. Disney+
La selección italiana necesita un triunfo que la acerque a la Copa del Mundo, luego de dos ausencias.
La selección italiana necesita un triunfo que la acerque a la Copa del Mundo, luego de dos ausencias.Image Photo Agency - Getty Images Europe

Repechaje intercontinental para el Mundial

  • 19 Bolivia vs. Surinam. DSports (1610)
  • 0 (del viernes) Nueva Caledonia vs. Jamaica. DSports (1610)

Amistosos

  • 12 Moldavia vs. Lituania. Disney+
  • 14 Chipre vs. Bielorrusia. Disney+
  • 14 Georgia vs. Israel. Disney+
  • 17 Brasil vs. Francia. Disney+
Desiré Doué, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé se mueven en la última práctica de Francia para el amistoso de este jueves con Brasil, rumbo al Mundial.
Desiré Doué, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé se mueven en la última práctica de Francia para el amistoso de este jueves con Brasil, rumbo al Mundial.FRANCK FIFE - AFP

TENIS

Abierto de Miami

  • 14 Jannik Sinner (Italia) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), cuarto de final. ESPN 3 y Disney+
  • 16 Coco Gauff (Estados Unidos) vs. Karolina Muchova (Chequia), semifinal. ESPN 3 y Disney+
  • 20 Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev (Alemania), cuarto de final. ESPN 2 y Disney+
  • 21.30 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Elena Rybakina (Kazajistán), semifinal. ESPN 2 y Disney+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 23.30 La práctica 1 del Gran Premio de Japón. Fox Sports y Disney+
  • 3 (del viernes) La práctica 2 del Gran Premio de Japón. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto tendrá su primera experiencia de conducción en Japón, donde se desarrollarán los primeros entrenamientos del gran premio de Suzuka.
Franco Colapinto tendrá su primera experiencia de conducción en Japón, donde se desarrollarán los primeros entrenamientos del gran premio de Suzuka.HECTOR RETAMAL - AFP
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