Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) se impuso este domingo en el Gran Premio de la Fórmula 1, que correspondió a la sexta fecha del calendario pero fue la cuarta carrera que se desarrolló a raíz de que se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente; y aumentó su diferencia en la cima de la tabla de posiciones por sobre su compañero de equipo, George Russell.

El italiano comenzó adelante de todos porque hizo la pole position en la clasificación, pero cedió la ubicación de privilegio en la largada. No obstante, el poderío de su monoplaza le permitió recuperar el terreno perdido en las siguientes vueltas de una carrera amenazada continuamente por la lluvia y se llevó su tercera victoria en fila seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Así, manda con 100 puntos contra 80 de Russell, quien se ubicó cuarto.

Franco Colapinto (Alpine) terminó octavo, siendo su mejor ubicación en el Gran Circo desde el GP de Azerbaiyán 2014 a bordo de un Williams, y sumó cuatro puntos, con los que está undécimo en la general. El argentino largó en ese mismo lugar y nunca bajó del mismo. Promediando la carrera, llegó a estar cuarto y volvió a su posición original cuando ingresó y salió de los pits.

Su compañero Pierre Gasly, en tanto, abondonó en la sexta vuelta tras protagonizar un accidente espectacular. El francés fue impactado desde atrás por Liam Lawson (Racing Bulls), se dio vuelta y terminó contra el muro. En ese contexto, la escudería gala quedó con un solo auto sobre la pista que fue el del pilarense y este pudo sumar unidades importantes en su primera vez en el GP de Miami.

El evento contó con la presencia estelar de Lionel Messi, la visita más ilustre entre tantas celebridades. El argentino, que el sábado por la noche llegó a los 100 partidos en Inter Miami en la derrota en el Clásico del Sol ante Orlando 4 a 3, llegó al circuito acompañado de su familia, estuvo en el paddock de Mercedes y se subió al monoplaza de Kimi Antonelli. Posteriormente, se encontró con Colapinto y su pareja, Maia Reficco, y se fotografiaron juntos.

Otra de las leyendas del deporte argentino que presenció el GP de Miami fue el extenista Juan Martín Del Potro, quien se cruzó con Franco mientras este brindaba una entrevista televisiva previo a la carrera y se estrecharon en un abrazo. Rafael Nadal y el uruguayo Luis Suárez son algunas de las demás celebridades que presenciaron el evento en Miami Gardens y se deleitaron con la victoria de Antonelli.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

El GP de Miami es un evento relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas, incluida la de este domingo, cinco ediciones con dos victorias para Verstappen, una cada una para Norris y Piastri; y esta última para Antonelli.

La próxima fecha será el fin de semana del 24 de mayo el Gran Premio de Canadá en Montreal.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine