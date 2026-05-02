La largada de Colapinto, el toque con Verstappen y el final en el que Hadjar lo dejó 10° en Miami

Franco Colapinto tuvo una carrera sprint intensa en Miami, marcada por un incidente en la largada que terminó condicionándolo. El piloto argentino, que había partido desde el octavo puesto tras una gran clasificación, largó muy bien, pero perdió terreno en la primera curva luego de un toque con Max Verstappen -venía luchando con la Ferrari de Lewis Hamilton- que lo obligó a abrirse y resignar posiciones.

“¡Max me tiró afuera!”, fue el mensaje que lanzó por radio en plena acción. Desde el equipo, su ingeniero Stuart Barlow intentó llevar tranquilidad: “Sí, amigo, vimos eso, no vemos ningún daño de nuestro lado, todo luce bien en el auto”. Sin embargo, la maniobra inicial cambió el desarrollo de su carrera; mientras perdía segundos por el toque con Verstappen, su compañero, Pierre Gasly, aprovechó para pasarlo y dejarlo noveno.

La largada de Franco Colapinto en la sprint de Miami.mp4

A partir de ese momento, Colapinto debió reacomodarse en el pelotón y centrarse en sostener el ritmo. Durante buena parte de la competencia se mantuvo en el noveno lugar, detrás de Gasly, en una prueba en la que los neumáticos comenzaron a degradarse con el paso de las vueltas en el exigente trazado urbano.

En el tramo final, esa caída en el rendimiento le jugó en contra. Isack Hadjar (Red Bull) con mejor ritmo en el cierre, logró superarlo a pocas vueltas de la bandera a cuadros. El argentino intentó recuperar la posición, pero no pudo sostener el duelo y terminó cediendo el noveno puesto al piloto francés.

Así, Colapinto cruzó la meta en el décimo lugar y se quedó sin puntos. Era una carrera en la que había mostrado potencial para sumar, pero que quedó condicionado desde la largada. El resultado, de todos modos, mantiene señales positivas tras el salto de rendimiento evidenciado el viernes y lo deja bien posicionado de cara a la clasificación para la carrera principal.

Colapinto volvió a mostrar un buen nivel en el ritmo general del fin de semana, tras haber logrado su mejor clasificación con el Alpine. La carrera sprint quedó en manos de Lando Norris, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc, en un dominio claro de McLaren en Miami. Más atrás, sumaron puntos George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli y su compañero Pierre Gasly. La actividad continuará este mismo sábado con la clasificación para la carrera principal del domingo, desde las 17, donde el argentino buscará volver a meterse entre los protagonistas.