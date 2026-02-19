Colapinto cerró los tests de pretemporada de Bahréin con el mejor tiempo de Alpine y se ubicó en el sexto puesto

Los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 culminaron y los pilotos ya están listos para comenzar la acción en la temporada. En el circuito de Sakhir, en Bahréin, Franco Colapinto tuvo una jornada completa en la butaca de su A526 y en la segunda tanda continuó con el buen rendimiento que mostró en la madrugada argentina, ya que cerró con una vuelta rápida que lo ubicó en el sexto lugar sobre los 16 pilotos que salieron a la pista.

Luego de dar 120 vueltas, el argentino logró girar en 1:33.818 para ubicarse 6° a 1.015 de la vuelta más veloz de toda la pretemporada que marcó Andrea Kimi Antonelli (1:32.803). En ese sentido, fue el segundo automovilista en dar más giros por el circuito ubicado en territorio asiático y fue superado solamente por Max Verstappen (139).

En la primera parte de la segunda tanda, se presentó un inconveniente en la pista después de que el Aston Martin de Fernando Alonso quedase detenido a la salida de la curva y, cuando restaban 3 horas y 6 minutos de actividad, se detuvo la sesión. Tras algunos problemas en la jornada del miércoles, su auto sufrió un desperfecto técnico y se frenó en pleno circuito. El piloto se bajó y dejó su monoplaza en el lugar, que debió ser retirado por los auxiliares.

Tras un parate de más de diez minutos, los coches salieron nuevamente a la pista. Colapinto, Esteban Ocon (Haas) y Lewis Hamilton (Ferrari) fueron los tres primeros en rodar.

Una hora y media antes del final de la segunda tanda, el argentino llegó a bajar por primera vez hasta el 1 minuto y 34 segundos para Alpine en los cinco días de pretemporada. El nacido en Pilar registró 1:34.622 para lograr la vuelta más veloz del equipo hasta el momento en la preparación en su giro 92 del día. A partir de ese logro, llegó a tener el 7° mejor tiempo de la jornada, a 0.511 de George Russell y a 0.635 del Audi de Nico Hülkenberg, la gran sorpresa del jueves en la Fórmula 1.

Colapinto volverá a la acción el viernes 5 de marzo cuando se desarrollará la primera práctica libre del GP de Australia Sona Maleterova - Getty Images Europe

A media hora del epílogo, y con más de 110 giros, Colapinto salió con neumáticos rojos nuevos para buscar mejorar sus tiempos. El argentino registró una vuelta de 1:34.318 para lograr la estadística más destacada de Alpine en lo que va de la pretemporada.

Sin embargo, a 18 minutos de la finalización, el piloto de Pilar salió a la pista con neumáticos blandos, mejoró su tiempo y se ubicó por unos segundos en el quinto puesto con un tiempo de 1:33.818, aunque Lewis Hamilton también mejoró y terminó superando al argentino por una décima de diferencia.

Finalmente, Antonelli terminó en primer lugar al girar en 1:32.803 y marcó el registro más veloz de toda la pretemporada. Oscar Piastri, de McLaren, apareció detrás con 1:32.861 y por delante de Verstappen (1:33.162).

Primera tanda exitosa

La jornada del jueves le sirvió a Alpine para hacer varias pruebas en pista, porque tuvo en la pista a Colapinto que después de casi dos horas y media de la sesión matutina, marcó un tiempo de 1:35.506 para ubicarse en el 6° puesto durante casi todo el ensayo, pero cuando faltaban unos minutos para el cierre de las pruebas, Gabriel Bortoletto marcó un tiempo de 1:35.263 se ubicó en el puesto 5 y bajó al argentino una posición.

Colapinto había tenido una buena mañana y pudo tener sensaciones satisfactorias sobre su monoplaza, aunque en medio de la vuelta rápida, se fue de largo en la curva 10, pero no tuvo problemas para volver a poner el A526 sobre el trazado y continuar con su giro. Después de cumplir con las vueltas pautadas para la sesión de la mañana, los ingenieros de Alpine trabajaron sobre el auto del argentino para quitarle rigidez a la suspensión y prepararlo para la tanda vespertina de la escudería francesa que será también con el argentino en la pista. Este viernes la jornada será para Pierre Gasly en ambos turnos.

En la primera jornada, Alpine hizo saltar a la pista a sus dos pilotos, a Franco Colapinto, por primera vez confirmado como titular desde el inicio de año, y a Pierre Gasly, de vasta trayectoria desde 2017 y ganador del Gran Premio de Monza en 2020. Y entre los dos, sacó ventajas el argentino: concluyó 9°, a 1s795 de George Russell (Mercedes), el más rápido de las sesiones del miércoles en el circuito de Shakir, con una mejor vuelta de 1:33.459 y 76 giros. En tanto, el francés terminó en el puesto 14° y se ubicó a 2s439 del inglés.

Franco Colapinto tuvo una primera aparición positiva en la última semana de ensayos: terminó 9° y 6° en velocidad punta F1

Colapinto, cuya mejor vuelta marcó un registro de 1:35.254, realizó 60 giros en total (324 km) y resultó otro test de aprendizaje, sin mayores percances más allá de un fuerte bloqueo y un leve fuera de pista. Reingresó a los pits una y otra vez para la alineación del auto y cambió de neumáticos; mayormente, se mantuvo en la primera mitad de la tabla de tiempos, con buenas sensaciones.

Tras culminar la primera tanda, Flavio Briatore mantuvo una charla con Colapinto para analizar en detalle sus sensaciones al volante. La charla giró en torno al comportamiento del vehículo, los aspectos técnicos que dejaron conclusiones positivas y aquellos puntos que deberán ajustarse de cara al comienzo de la temporada 2026.

“Reunión informativa con Franco antes de un día completo en el coche en la prueba final de Baréin”, detalló el Asesor Ejecutivo de Alpine en sus redes sociales, junto a una imagen de ambos dialogando.