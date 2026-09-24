Gasly denunció que recibe amenazas en redes sociales por no dejar pasar a Colapinto en el Gran Premio de España

El piloto de Alpine, Pierre Gasly, denunció haber recibido amenazas dirigidas a él, su pareja y su familia en redes sociales. Gran parte de estos ataques ocurrieron tras la polémica que mantuvo con su compañero Franco Colapinto durante el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, donde habría rezagado al argentino al no dejarlo pasar.

“Recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de mi familia y a mi novia. Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, contó Gasly.

Gasly sostuvo que las amenazas representaron un límite Jayce Illman - Getty Images Europe

El piloto francés también aseguró que estos hechos superan un límite que no se debería dejar pasar: “Resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Sé que soy un deportista de élite y que estoy expuesto, pero no creo que eso deba ser así. Tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable”, según citó el medio especializado Motorsport.

El origen de la tensión

El conflicto se originó en las instancias finales de la carrera en Madrid: Gasly corría con neumáticos desgastados y tenía que entrar a boxes cuando Colapinto lo alcanzó. Ante la presión del australiano Oscar Piastri, que marchaba detrás del argentino, el piloto bonaerense pidió por radio intercambiar las posiciones.

Pero el francés decidió no hacerlo y sostuvo su lugar hasta la penúltima vuelta, momento en que entró a los pits, allí sí dejando que el argentino terminara en el séptimo lugar —sin que lo superara el australiano de McLaren—. Por la demora, en un momento se escuchó a Colapinto reclamando de manera desesperada que el equipo intervenga en la situación.

Pierre Gasly se fastidió con su equipo y estuvo a punto de perjudicar a Colapinto. (AP Photo/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Sobre esto, el piloto francés explicó el diálogo interno con la escudería: “Obviamente, lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”.

Tras la carrera, las redes sociales del piloto francés recibieron una considerable cantidad de comentarios violentos, que el piloto definió como una situación que, según él ya sufrieron anteriormente la FIA y los pilotos Alex Albon y Yuki Tsunoda frente a controversias similares.

Las reacciones de Colapinto y Briatore

En la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto repudió la actitud: “Recibió muchos mensajes de gente nueva. Por supuesto, no he visto mucho sus redes sociales, pero nunca es agradable recibir eso, y menos aún cuando le está pasando al equipo en el que corro. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, y estamos enfocados en el mismo resultado, la misma meta y el mismo objetivo, lo que hace que todo sea mejor”.

Colapinto y Briatore respaldaron a Gasly Alpine

El argentino también remarcó: “Siempre trabajamos como equipo y no es agradable ver esas cosas. Así que ojalá puedan detenerlo. Lo mismo les ha pasado a otros pilotos. Ojalá no siga pasando, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte”.

Por otro lado, la escalada de agresiones motivó una dura advertencia de Flavio Briatore, asesor del equipo, quien en una entrevista con ESPN dirigió un mensaje puntual a los fanáticos argentinos: “Se los digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”.

El dirigente advirtió sobre las medidas que tomará la escudería si siguen las agresiones: “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor”.