Colapinto terminó 19° la tercera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

En la mente de Franco Colapinto debe ir a más velocidad que su Alpine la idea de finalizar esta temporada lo antes posible y sin daños en su auto. Porque deportivamente sabe que la gran apuesta de su escudería hace rato que apunta a 2026. Sin embargo, hay que cumplir con el calendario, y esta última práctica libre en el circuito de Yas Marina confirmó la realidad del argentino: su auto no da para mucho. Por eso, el puesto 19° (solo delante del japonés Yuki Tsunoda) en la última prueba antes de la clasificación, prevista para las 11 (hora de nuestro país). George Russell (Mercedes) fue el más rápido, seguido por dos de los que pelearán por el título el domingo: Lando Norris (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull). Fue una sesión con varios incidentes, entre ellos, un impactante despiste de Lewis Hamilton (Ferrari).

Lewis Hamilton, y el regreso a pie luego del despiste que sufrió durante la práctica 3 en Yas Marina Altaf Qadri� - AP�

Los dos Alpine salieron a la pista ocho minutos después de comenzada la sesión con gomas blandas. Antes lo habían hecho los dos Aston Martin. Durante la primera mitad, Colapinto estuvo siempre por detrás de Pierre Gasly.

Lando Norris, como ocurrió el viernes, es el más rápido. El británico parece listo para el asalto final de este domingo, donde se juega el título con su compañero, Oscar Piastri, y con el multicampeón Max Verstappen. Norris tuvo un sofocón en un momento cuando se topó con Yuki Tsunoda, que transitaba lento y despreocupado luego de hacer su vuelta rápida. El de McLaren tuvo que volantear y pasar por fuera de la pista para no llevarse por delante al Red Bull del japonés, que pidió disculpas con su mano (¿nadie le avisó que venía Norris?).

Después de ese susto, llegó el golpazo de Lewis Hamilton, cuya Ferrari salió despedida luego de morder un piano. El auto, luego de un giro de 360 grados, se clavó de punta contra la contención. Hubo varios daños, la parte delantera se notaba bastante destrozada. “Algo se trabó en el frente”, explicó Hamilton por la radio, antes de pedir disculpas. La bandera roja fue inmediata.

Luego de que retiraron el monoplaza del británico, se restableció el normal funcionamiento de la práctica, con 16 minutos por delante.

Al que le salió cara la práctica fue a Kimi Antonelli, que casi en el final salió del pitlane y se encontró con el paso de Yuki Tsunoda por la calle de boxes. El italiano impactó la trompa de su Mercedes contra la parte trasera del japonés, en una acción insólita. No fue un toque simple: el auto de Antonelli sufrió varios daños.