Quién es Maia Reficco, la presunta nueva novia de Franco Colapinto

Esta semana el rumor de una relación entre Franco Colapinto y Maia Refficco cobró fuerza en el mundo del espectáculo y el deporte, aunque los protagonistas de esta historia de amor todavía no emitieron palabra alguna sobre las versiones que circularon en los medios y que Gustavo Méndez, en La mañana con Moria (eltrece) afirmó como certeza. Al parecer, el piloto de Fórmula 1 tendría un noviazgo con la actriz y cantante argentina, famosa en Estados Unidos y Latinoamérica por los trabajos artísticos que hizo en el último tiempo.

Maia Reficco tiene 24 años y nació en Boston (Fuente: Instagram/@maiareficco)

Quién es Maia Reficco

Maia tiene 24 años y nació en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000, ciudad donde su papá, Ezequiel Reficco, profesor de Relaciones Internacionales, estaba cursando un posgrado en la Universidad de Harvard. A sus siete años se mudó a la Argentina junto a su familia e hizo la primaria y parte de la secundaria aquí.

Maia es hija de argentinos; a los 7 años se mudó a la Argentina y vivió aquí hasta los 15 (Fuente: Instagram/@maiareficco)

Fue del lado materno que Maia tuvo la influencia artística, ya que su madre, Katie Viqueira, es cantautora de tango y folklore, y la coach vocal de cantantes como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra.

Desde los 17 años Maia tuvo una carrera artística ascendente en los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@maiareficco)

En una entrevista que ofreció el año pasado a LA NACIÓN, reconoció que quiso ser cantante por su madre. Con 15 años y un sueño definido, se mudó a Los Ángeles, donde consiguió ser alumna de Eric Vetro, entrenador vocal reconocido por trabajar con artistas como Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes.

Tuya - de Maia Reficco

Dos años después y ya en Boston, se convirtió en la protagonista de Kally’s Mashup, la tira juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que la llevó a recorrer el mundo y ser famosa en toda la región.

Maia Reficco en Kally’s Mashup Nickelodeon

De esta manera dio un paso más en su carrera e incluyó la actuación, que más tarde le abrió la puerta para obtener papeles en otras ficciones. Su último trabajo fue en La dolce casa, de Netflix.

Reficco es hija de la coach vocal argentina Katie Viqueira (Fuente: Instagram/@maiareficco)

Además, Reficco interpretó en 2019 a Evita en el musical de Broadway y luego a Eurídice de Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell.

Maia en la obra de Brodway, Hadestown

En cuanto a la relación con Colapinto, hasta el momento ninguno la oficializó de manera pública y se resguardaron tras los rumores, aunque se especula que el romance con el piloto habría empezado este verano.