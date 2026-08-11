Con el MotoGP apuntado para abril, las vallas que debe sortear la Fórmula 1 para volver a la Argentina antes de 2029

Primero dos ruedas, después cuatro. Las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan según el programa, también el retorno del MotoGP a Buenos Aires y las conversaciones para descubrir cuándo la Argentina puede integrarse al calendario de la Fórmula 1. Hay certezas, pero también situaciones que se escapan del radar. El fin de semana, en Silverstone, en el borrador de escenarios para la temporada 2027 del Mundial de Motociclismo de Velocidad, el 11 de abril quedó asignado para la Argentina. Sin confirmación oficial, porque cuando se formalice la agenda de circuitos la bandera argentina asomará con un asterisco hasta que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Liberty Media, que el año pasado completó la compra del 86% de los derechos comerciales y televisivos del MotoGP, visiten y homologuen el circuito, pero se descuenta que el próximo año será la primera de las cuatro visitas que contempla el contrato inicial. Para el Gran Circo, el hueco recién aparece en 2029, aunque agentes externos, como el conflicto bélico que afecta al Golfo Pérsico y que modificó el actual calendario, pueden acortar la espera.

Una toma aérea del autódromo en obras; la traza del circuito de MotoGP está definida y para continuar con la de Fórmula 1 se debe desmantelar el kartódromo Gentileza GCBA

En el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la 12ma fecha, Valentín Perrone -piloto catalán, pero que corre bajo bandera argentina- se trepó al podio de Moto3 con una camiseta de la selección. En el emblemático circuito estuvieron las principales autoridades del Grupo OSD, liderados por el empresario y piloto Orlando “Orly” Terranova. El CEO de la empresa con sede en Mendoza es un jugador destacado en las negociaciones: es el promotor local en el convenio de MotoGP -lo fue durante el ciclo en que el motociclismo utilizó el autódromo de Termas de Río Hondo- y también cumplirá ese rol para concretar en realidad la ilusión de la vuelta de la F.1, que no corre en el país desde 1998.

El MotoGP inaugurará el remodelado autódromo de Buenos Aires en 2027; el Mundial de Motociclismo de Velocidad no vista la ciudad desde 1998 Antonio Calanni - AP

Veintisiete son los años que el MotoGP lleva ausente de Buenos Aires, y Kenny Roberts Jr. con Suzuki, fue el último vencedor. El nuevo circuito para las carreras del Mundial de Motociclismo de Velocidad tendrá una extensión de 4300 metros, con rectas de entre 1000 y 800 metros, y 14 curvas. El dibujo para la F.1 será de 4870 metros y 15 curvas. El ancho de la pista enseñará un promedio de 12 metros, aunque la recta principal llegará a 15 metros y la Curva 1, 18 metros. Pero la remodelación es más integral: el trazado ya quedó definido y también que la obra contemple la extensión de la Horquilla en esta etapa, modificación que posibilitará que el circuito aplique al MotoGP con el Grado A de la FIM, pero también para que sea apto para la F.1, la única categoría de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que obliga a tener Grado 1.

La construcción de los boxes, el padocck y el Race Control sobre la recta principal; el GCBA y una inversión de 125 millones de dólares Gentileza GCBA

Para la ampliación, el kartódromo será trasladado a otro sector del predio del Parque Ribera Sur: el nuevo circuito tendrá homologación internacional y será diseñado por el ingeniero alemán Hermnann Tilke, relacionado con la F.1 en las últimas tres décadas y que participó en las tareas en circuitos como Red Bull Ring (Austria), Hockenheim (Alemania), Barcelona (España), Ciudad de México (México), Sepang (Malasia), Sakhir (Bahréin), Shánghái (China), Estambul (Turquía) y Sochi (Rusia).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo OSD aspiran a que la visita del MotoGP en 2027 sea la plataforma para encandilar a Liberty Media, que observó con optimismo el Road Show que ensayó Franco Colapinto con Alpine en la zona de Palermo y que tuvo una convocatoria de medio millón de personas. Es la cifra que convoca en tres días un gran premio de F.1. La semana pasada circuló la versión de una posible visita de autoridades de la FIA y de Liberty Media para analizar la situación. El proyecto de completar la obra para albergar al MotoGP tiene fecha límite en febrero del año próximo, aunque desde AUSA –a cargo de las tareas- se entusiasman con finalizarla en diciembre.

El mapa de los dos nuevos circuitos: el de MotoGP, de 4300 metros, y el de Fórmula 1, con la Horquilla que se construirá en donde estuvo el kartódromo Gentileza GCBA

Dos meses antes de que se presente el MotoGP se ensayará la inspección que evaluará si se necesitan retoques. “Tuvimos dos visitas de autoridades de MotoGP y hay programada una tercera, que podría ser para septiembre”, apuntó Fabián Turnes, secretario de Deportes del GCBA, en una charla con medios. Una fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, entre el 11 y 12 de marzo del año próximo, se presentará como el simulacro para el MotoGP. Las categorías nacionales que participarían son SuperBike 1000, Supersport 600, SportBike y GP3 Cup.

“Estamos más avanzados de lo previsto, como para terminar entre enero o febrero del próximo año. La parte edilicia, tecnológica y de pista, que era la Etapa 1, seguramente estará finalizada para diciembre. La Etapa 2 no interfiere con la Etapa 1 y tenemos ese gap, pero se la incluyó por una decisión más técnica que de oportunidad: es la Horquilla para la F.1”, define Turnes, sobre los tiempos y afirma que el MotoGP es una realidad y el regreso del Gran Circo, por ahora, una situación que los excede. “En caso de que esté la oportunidad adelantaremos las obras, de lo contrario vamos a continuar con el programa como hasta el momento. Si está la oportunidad en 2027 y estamos listos, hay que intentar aprovecharla”, comentó quien en las charlas continuas que sostiene con autoridades de Liberty Media recibe novedades sobre cómo afecta el conflicto en Medio Oriente en el calendario de la F.1.

“Ustedes saben que cayeron las fechas de abril [Bahréin y Arabia Saudita] y que Qatar y Abu Dhabi están en espera. Los equipos de F.1 también apuran para conocer el calendario del año próximo para programarse y por esa razón nosotros si recibimos una señal apuraremos la obra para intentar estar listos”, explicó Turnes, que por el momento desestimó que haya negociaciones para una presentación del Mundial de Resistencia. “No hay una propuesta para traer al WEC. Además, hay un tema de calendario y deberían unirnos con la fecha en Brasil [julio de 2027]. Solo fue una conversación, nada concreto. Pero si llega algo más firme, el circuito va a estar terminado y se analizará, porque la inversión en el autódromo es para que haya competencias internacionales y nacionales”, opinó el secretario de Deportes.

Franco Colapinto, junto al jefe de Gobierno Jorge Macri y el secretario de Deportes del GCBA, Fabián Turnes, en la visita a las obras de remodelación del autódromo Oscar y Juan Gálvez

La cautela que muestra Turnes sobre la F.1 tiene motivos: si el mundo recupera su orden, es decir si cesan las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel, el Gran Circo tiene contrato firmado para las 24 fechas para los dos próximos calendarios. Liberty Media no tendría la urgencia de recuperar escenarios y, además, recién en 2028 circuitos como Singapur, México y Portugal finalizan sus contratos. El próximo año, Países Bajos dejará su casillero, pero lo reemplazará Turquía, que está ausente desde 2021. Y en 2027, Portimao se involucra en la rotación que incluye a Barcelona y Spa-Francorchamps.

La F.1 y su enorme audiencia, con récords de espectadores en varios circuitos, no solo despertó el interés de la Argentina, que desde 2024 tiene a un piloto en la grilla: Franco Colapinto. Sudáfrica, Ruanda, Tailandia, Alemania y Corea del Sur, cinco países que también tuvieron contactos con la FIA y Liberty Media para ser parte del calendario. Los dos candidatos africanos seducen por el motivo de que se completaría la actividad en los cinco continentes, una situación que no se repite desde 1993.

De los dos, Ruanda llevaba la delantera: la ceremonia de la Gala de la FIA 2024 se desarrolló en el BK Arena de Kigali, un acto histórico para el deporte motor, ya que era la primera vez que el anfitrión era un país africano. La cita coincidió con los 120 años de la FIA. La guerra que entablaron Ruanda y la República Democrática del Congo frenó el empuje y ahí Sudáfrica, que tiene su historia, con 23 grandes premios –Carlos Reutemann ganó en 1974, su primer triunfo en la F.1-, se posicionó con mejores oportunidades.

Max Verstappen, con Red Bull Racing, gana en el circuito de Hockenheim, en 2019; el neerlandés fue el último vencedor en el circuito alemán, que negocia con Liberty Media para regresar a la Fórmula 1 Srdjan Suki / AFP

El eje asiático lo lidera Tailandia que, con el jefe de Estado, el rey Maha Vajiralongkorn, y el primer ministro Anutin Charnvirakul, disponen de 1230 millones de dólares para desde cero construir un circuito. Corea del Sur tuvo un breve paso como sede, entre 2010 y 2013, pero no se ofreció como un escenario atrapante y, además, las carreras no resultaron espectáculos emocionantes para el público y la FIA y la FOM no quedaron conformes con la organización.

Por historia, Alemania es un candidato atractivo. Tres circuitos se repartieron los 64 grandes premios, aunque Nürburgring es el más emblemático y AVUS, en los suburbios de Berlín, el menos conocido. Pero son las autoridades de Hockenheim quienes avanzaron y abrieron el diálogo con Stefano Domenicali. La falta de apoyo político provocó el quiebre en 2019 –en 2020 se corrió el GP de Eiffel, en tiempo de la pandemia mundial de Covid-19 en Nürburgring- para uno de los países que era irremplazable en los días en que Bernie Ecclestone manejaba el negocio. Para reinsertarse, especulan que se necesita una inversión de 250 millones de euros.

La última vez: McLaren marca el camino en la recta del autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires; Ferrari persigue y Michael Schumacher resultó el último ganador en la Argentina, en 1998 Archivo

Para contrarrestar, la Argentina tendrá un circuito totalmente renovado y diseñado por Tilke, que fue recomendado por Liberty Media y la FIA para que lidere el proyecto en el autódromo que pasaría a denominarse Parque Deportivo Automotor Hermanos Gálvez y el circuito se llamará Juan Manuel Fangio, un reconocimiento al quíntuple campeón de la F.1. Conectar con la fecha en Brasil es otro aventón, porque el Gran Premio de San Pablo, cuyo contrato termina en 2028- queda descolgado en el mapa. La posibilidad de que los dos países roten, como sucede con varios escenarios europeos, no entra en el análisis, al menos hasta recuperar la inversión que en total ascenderá a 125 millones de dólares. El canon anual por un gran premio es de US$40 millones.

En el juego político, el impacto de la F.1 en San Pablo es de casi 500 millones de dólares y ese es el sueño del GCBA y su jefe de Gobierno, Jorge Macri, que pretende explotar no solo con el deporte motor el lugar. “El concepto de autódromo cambió en el mundo, porque estamos hablando de deporte, pero también de entretenimiento, turismo y desarrollo económico. El autódromo de Dubai tiene 200 eventos al año, se hacen desde congresos hasta shows de música. Nosotros pensamos utilizar esta misma infraestructura para maratones, recitales...”, aportó Macri, cuyo mandato finaliza en diciembre de 2027.

La Argentina recupera el MotoGP, el primer paso para cumplir el sueño de provocar el regreso de la F.1