Kevin Harvick, el ganador de las 400 Millas de Darlington, la prueba con la que el NASCAR volvió a la actividad, después de 70 días de parate Crédito: Brynn Anderson/Usa Today Network

Alberto Cantore 17 de mayo de 2020 • 21:30

El traspaso del español Carlos Sainz de McLaren a Ferrari, para la temporada 2021, el golpe de mercado que brindó la Fórmula 1, que aspira a iniciar el calendario el primer fin de semana de julio, con el Gran Premio de Austria. Pero el automovilismo , una actividad que se adaptó con facilidad a las carreras virtuales, debido a que los simuladores forman parte del entrenamiento de un piloto, ofreció el primer episodio real con las 400 Millas de Darlington , por la quinta fecha de la NASCAR Cup Series .

En el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, un país con 89.399 muertos y 1.484.804 por la pandemia mundial de Covid-19 , la tradicional categoría estadounidense se convirtió, tras 70 días de parate, con protocolos y sin público, en la primera en el planeta en retomar la acción. El vencedor, después de 293 giros fue Kevin Harvick (Ford) . El miércoles, en el mismo escenario, se desarrollará una segunda prueba, mientras que para el fin de semana próximo la caravana se trasladará a Charlotte, donde también realizará una doble presentación, con carreras el domingo 24 y el miércoles 27 de mayo.

Kevin Harvick cruza la meta, el NASCAR es la primera categoría que retoma la actividad en el calendario mundial de automovilismo Fuente: AFP - Crédito: Jared C. Tilton

Una cita atípica, con particularidades. Sin entrenamientos y sin clasificación, el orden de largada se resolvió por sorteo . También existió un acceso restringido al Darlington Raceway, donde cada uno de los 40 pilotos estuvo acompañado por apenas 15 personas, entre jefe de equipos y mecánicos; se realizó exámenes de salud para todos los que ingresaron y el uso obligatorio de elementos de protección personal y cumplir con los protocolos de distanciamiento social a lo largo del día, medidas que adoptó el NASCAR, que utilizó la carrera para homenajear a los trabajadores de la salud: cada piloto llevó el nombre de médicos y enfermeros en el espacio donde figura su nombre. Los equipos arribaron un día antes, para armar los boxes y alistar el auto, mientras que los pilotos debían ingresar cuatro horas antes de la largada. Las rarezas alcanzaron tal grado que Harvick y su equipo -cada uno debió llegar al autódromo por separado, al igual que el resto- tampoco pudieron fundirse en un abrazo para celebrar la victoria ni armar un pequeño festejo.

Sin público y ajustándose al protocolo: los autos recorren el óvalo del autódromo de Darlington, en Carolina del Sur; cada uno de los 40 pilotos estuvo acompañado por 15 asistentes en el equipo Crédito: USA TODAY SPORTS

La victoria de Harvick quedará en el recuerdo, se registrará en los libros del NASCAR por el momento histórico que desanda el planeta. Al no tener actividad en los días previos, el asfalto no estaba engomado, por lo que el comienzo de la carrera los sobrepasos eran escasos, ya que sin agarre era fácil cometer un error y accidentarse. La ausencia de las pruebas determinó que se neutralizara la competencia en la vuelta 30 para que los pilotos ingresarán a los pits y ajustaran la puesta a punto de un auto que hasta el momento de la bandera verde no tenía parámetros ni medidas para descubrir el mejor equilibrio aerodinámico. En total se dispusieron 10 banderas amarillas y 24 de los 40 pilotos cumplieron el total de vueltas.

El empuje del gobernador de Carolina del Norte fue determinante para el retorno de la NASCAR Cup Series: Roy Cooper consideró que los equipos de la categoría más popular de automovilismo de los Estados Unidos era un "negocio esencial". El mexicano Daniel Suárez (Toyota Camry) vive a dos horas del circuito y comentó que desanduvo el trayecto en soledad, como aconsejó la categoría, corrió y regresó a su hogar. "No tuvimos público, patrocinadores ni familiares, son las condiciones que tenemos que aceptar para correr. Es un sistema de convivencia diferente, pero nos tenemos que acostumbrar", comentó, quien en la carrera del miércoles intentará un desquite, tras finalizar en el 25to lugar, a un giro de distancia del ganador.

Los encargados de realizar as tareas de control de presión de los neumáticos, cumplen con las medidas que impulso el NASCAR, con utilización de barbijos y distanciamiento social Crédito: USA TODAY Network Brynn Anderson

El regreso generó algunos descontentos y hasta mensajes amenazantes contra el Darlington Raceway. Los investigadores detuvieron al ciudadano Michael Donovan Avin, de 46 años, a quien se lo acusó de ser el autor de las advertencias, que remarcaban que era tenedor de 125 toneladas para armar explosivos. El NASCAR no realizó comentarios sobre los hechos que involucraron a la "La Dama de Negro", como se denomina al trazado.

Volvió el automovilismo. El NASCAR, que en la apertura del año asustó con el espectacular accidente que protagonizó Ryan Newman en las 500 Millas de Daytona, reactivó la marcha en medio de la pandemia mundial, con el objetivo de cumplir con el exigente calendario de 36 carreras.