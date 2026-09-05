El abrazo de Colapinto con Gasly: el francés consiguió la pole position en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto le mostró su apoyo a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que consiguió este sábado la pole position en el Gran Premio de Italia y largará primero en Monza. El argentino se acercó y le dio un sentido abrazo tras la jornada de clasificación previa a la carrera, que se disputará este domingo.

Por su parte, el oriundo de Pilar largará 7° por la sanción al local Kimi Antonelli, que estuvo apenas décimas delante suyo, la mejor posición que alcanzó desde que llegó a la F1.

Las cámaras lograron captar el momento en el que Gasly salió del auto y se acercó al cartel que marcaba la primera posición. Con emoción, lo señaló repetidas veces y movió el puño en signo de festejo. Pocos segundos después se acercó a Colapinto y ambos compartieron un abrazo y varias palmadas en la espalda.

FRANCO, UN BUEN COMPAÑERO: Colapinto y un abrazo sentido para felicitar a Pierre Gasly por su POLE POSITION en el #ItalianGP.



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Gasly se mostró emocionado tras su logro en declaraciones a la prensa. “Gracias a todos, fue una qualy increíble. Me sentí muy bien en el auto. Traté de ir cada sesión un poquito mejor. Se sintió como una buena vuelta. Estoy muy contento. Es tratar de perseguir la pole position, es especial en esta pista”, expresó. El piloto ya había ganado en el GP de Italia el 6 de septiembre de 2020, a bordo de un coche de la escudería Alpha Tauri.

Luego, pasó de hablar en inglés al italiano, lo que generó los gritos y aplausos del público local. Le agradeció a su equipo y dijo que tuvo un “auto fantástico”.

Pierre Gasly celebra haber conseguido la pole position ap - AP

“Hace nueve años que pruebo cada carrera. Esta es mi primera pole position. Es una sensación increíble. Mañana vamos a ver cómo es la carrera. Me siento bien adentro del auto. Vamos a tratar de ver lo mejor. Una increíble noche en Milán”, sumó.

Colapinto felicitó a su compañero en declaraciones a ESPN. “Es bastante increíble. Creo que es una sorpresa para el equipo también. No esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy buena”, expresó.

"CREO QUE ES SORPRESA DEL EQUIPO TAMBIÉN"



Franco Colapinto y una confesión TOP acerca de la Pole Position que logró Pierre Gasly



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El argentino también dejó espacio para analizar su rendimiento en la carrera. “Creo que para mí [tengo que] entender un poco el por qué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión... Pierre da saltos más grandes que yo, y yo no encontraba las mejoras que él tenía. Estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco”, explicó.

Y agregó: “Tengo entender la razón y el por qué. Pero igualmente fue un buen día para el equipo. Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros. Gran laburo de Pierre y el equipo para hacerlo, con ganas de hacer una buena carrera y de ir para adelante”.

El abrazo entre Pierre Gasly y Franco Colapinto ap - AP

La última pole position de un francés fue hace 29 años. Jean Alesi largó en el primer lugar en el Gran Premio de Italia de 1997 con el equipo Benetton.

Este sábado marcó un momento histórico para Alpine. Gasly ya había sido el más rápido también en la Q1. Esta vez giró en 1m21s786/1000 y, a los 30 años, se aseguró su primera pole en 190 grandes premios. Detrás del francés quedaron George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing) completando las primeras tres filas de partida.

En tanto, Colapinto quedó 434/1000 de su compañero y por delante de Lando Norris (McLaren) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). El argentino fue confirmado como piloto para 2027 el pasado 27 de agosto en una ceremonia en las oficinas de Enstone.

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El equipo de Alpine compartió en sus redes sociales los momentos posteriores al triunfo de Gasly. Desde los pits, los integrantes de la escudería estallaron en gritos eufóricos y abrazos.

Algunos incluso saltaron y alzaron sus puños en forma de festejo. La cuenta oficial publicó el momento de emoción tras un gran trabajo del equipo para llegar al GP.

La carrera principal, a 53 giros, se correrá este domingo desde las 10 (hora argentina).