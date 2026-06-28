Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria, en vivo
La carrera se transmite a través de Fox Sports y vía streaming en Disney+ Premium y F1 TV
Momento del himno
Suena el himno de Austria en el circuito de Spielberg y los pilotos escuchan atentamente antes de introducirse en sus monoplazas. Mientras tanto, sincronizadamente, cruza el cielo un avión para matizar la prueba.
El mercado de pases
Lo que en el paddock de la F1 se denomina el “período de fichajes” ya comenzó, mientras este domingo se disputa el octavo Gran Premio de la temporada 2026 -que consta de 22 carreras- al pie de las montañas de la región austríaca de Estiria. Según el medio Motorsport.com, circulan rumores sobre cambios de equipo, e incluso posibles salidas de la Fórmula 1 que afectan al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al español Fernando Alonso (Aston Martin), al francés Esteban Ocon (Haas) y a George Russell. “No queremos cambiar las cosas y también se lo hemos dicho a George. Creo que el dispositivo es bueno y estoy muy contento de tener a los dos” pilotos, respondió sin dudar en la televisión Sky Sports Toto Wolff, que supo llevar a Mercedes F1 a la cima con Lewis Hamilton.
Antonelli busca su sexto triunfo del año
Kimi Antonelli ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75. El joven italiano de Mercedes arrancará cuarto en Austria, en busca de su sexto título del año.
Alpine confía en "sus muchachos"
“Nuestros muchachos y el paraguas rosa”, posteó Alpine, antes de la carrera, en referencia a sus pilotos. Más allá de que la competitividad entre ellos es muy fuerte -como ocurre con cualquier dupla en las escuderías- Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly tienen una gran relación.
Our guys (and the pink umbrella) 💕 pic.twitter.com/d60CCESASe— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026
Calentando motores
Las tribunas están a full en el circuito de Spielberg, sometido a altas temperaturas, y los pilotos están haciendo vueltas de calentamiento antes de ubicarse en la grilla. La expectativa crece en este nuevo domingo de Fórmula 1.
La mirada de Briatore
La continuidad de Colapinto en la escudería francesa para la temporada 2027 se encuentra bajo evaluación por parte del asesor del equipo, Flavio Briatore, quien ya aseguró la permanencia de Gasly y fijó el receso de agosto como el plazo límite para definir la segunda butaca de Alpine. En la actualidad, el rendimiento en pista muestra paridad entre ambos pilotos de la escudería, con una diferencia promedio en las sesiones clasificatorias previas de 0.029 segundos en favor del francés. Con respecto a las opciones futuras, Briatore declaró en el canal oficial de la Fórmula 1: “Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Él tiene talento. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino, pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver”.
Nielsen quiere mejoras
Steve Nielsen, el Team Principal de Alpine, hablaba del rendimiento de los pilotos este último sábado: “No podemos estar del todo satisfechos con el resultado y con cómo nos fue este sábado, porque el objetivo cada fin de semana sigue siendo meter los dos autos en el top 10 y estar en una buena posición para pelear por los puntos en la carrera. Se pudo ver que los dos pilotos estaban empujando al máximo para sacar lo mejor posible. Pierre hizo un buen trabajo y estuvo cerca de entrar en la Q3″.
Colapinto habló de su auto, del calor y de la selección
A bordo de su monopatín, Colapinto habló a una hora de la carrera en Austria. “Estamos fuera de la posición, pero entendemos un poco más el alerón y por qué el auto fue tan inconsistente los últimos días. Hay que tratar de mejorar hoy y maximizar el auto”, aseguró. Además, aclaró que no usará el chaleco refrigerante para afrontar los más de 50 grados en pista: “Hace calor, estamos acostumbrados... aunque capaz que me como un golpe de calor al final de la carrera. Pero es algo incómoda”. En cuanto al paso de la selección argentina en el Mundial, dijo: “Dormí como un bebé, no me pude levantar para el partido. Pero tenía que dormir, hay que ser profesionales. Lo primero que hice cuando fui al baño fue ver el resultado de Argentina y luego el resumen”.
Autógrafos para calmar el fanatismo
Su carisma le permite a Franco Colapinto ser uno de los pilotos más requeridos por los fans en cada carrera de Fórmula 1. Cuando llegó hoy al circuito de Spielberg, el argentino respondió ante el público con autógrafos y fotos. "Nada como llegar al Día de la Carrera en el Austrian GP", publicó la cuenta oficial de Alpine, acompañando con un video que retrata el fanatismo de los seguidores, sobre todo de los chicos.
Nothing quite like arriving for Race Day at the #AustrianGP 😁 pic.twitter.com/SBiFgViGrc— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026
La campaña de Colapinto en 2026
Franco Colapinto marcha 12° en la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 con 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona-Cataluña. Es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento y está cumpliendo con creces las expectativas que había sobre él antes de comenzar el año, incluso, pese a no le fue bien en los ensayos de este fin de semana, a excepción de la primera práctica. Por su labor y la de su compañero Pierre Gasly, quien cosechó 41 unidades, la escudería francesa marcha quinta en la tabla de constructores que domina ampliamente Mercedes con 262 unidades, gracias a que cuenta con el líder entre los conductores, Kimi Antonelli.
Colapinto parte desde el 16° puesto
Franco Colapinto no tuvo un buen sábado, cometió un error clave y largará 16° en el GP de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino vio frustrado su intento en la segunda tanda clasificatoria y quedó lejos de su compañero, Pierre Gasly, que partirá desde la 11° posición. En tanto, el británico George Russell fue el más rápido de todos y se quedó con la pole position, con lo que se relanzó en la lucha por el título con su Williams. También, en el intento de ponerse a la par de su compañero Kimi Antonelli, ganador de cinco carreras en la temporada.
Russell and Leclerc on the front row! 😎— Formula 1 (@F1) June 27, 2026
The grid is set at the Red Bull Ring 👌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3genysCKPK
La Fórmula 1 vibra en el domingo austríaco
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. La décima fecha del campeonato, que tuvo en el medio las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra de Medio Oriente, tiene lugar en el circuito de Spielberg y cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto. La carrera se inicia a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y vía streaming en Disney+ Premium y F1 TV. El canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas digitales de Flow, DGO o Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa y ser cliente, misma condición que exigen las opciones de streaming.
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