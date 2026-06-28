Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria, en vivo

A bordo de su monopatín, Colapinto habló a una hora de la carrera en Austria. “Estamos fuera de la posición, pero entendemos un poco más el alerón y por qué el auto fue tan inconsistente los últimos días. Hay que tratar de mejorar hoy y maximizar el auto”, aseguró. Además, aclaró que no usará el chaleco refrigerante para afrontar los más de 50 grados en pista: “Hace calor, estamos acostumbrados... aunque capaz que me como un golpe de calor al final de la carrera. Pero es algo incómoda”. En cuanto al paso de la selección argentina en el Mundial, dijo: “Dormí como un bebé, no me pude levantar para el partido. Pero tenía que dormir, hay que ser profesionales. Lo primero que hice cuando fui al baño fue ver el resultado de Argentina y luego el resumen”.

Franco Colapinto, en los paddocks ERWIN SCHERIAU - APA