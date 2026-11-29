Del desierto de Mojave, en Las Vegas, al de Qatar, la Fórmula 1 ofreció dos espectáculos opuestos: de una sucesión de sobrepasos, en su mayoría provocados de modo artificial, con la recarga de baterías que se refleja en un plus en la potencia del motor, a una carrera de escasas emociones y de máximo control de los ingenieros sobre los pilotos.

El 22do y anteúltimo episodio de la temporada, en el circuito internacional de Losail, resultó una pulseada por el triunfo entre las dos espadas de Mercedes, que se decantó para el campeón Andrea Kimi Antonelli ante el infortunio de George Russell; el subcampeonato lo selló Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó en el cuarto puesto del clasificador. Un gran premio que tuvo en las comunicaciones de radio un interés mayor a lo que expusieron los autos en una pista que, por el desgaste que provocó el asfalto, por seguridad tuvo un límite de durabilidad de los neumáticos: el máximo, 27 giros.

El festejo de Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de Qatar: el boloñés firmó la décima victoria en el año y quedó a una del récord de Lewis Hamilton en Mercedes KARIM JAAFAR - AFP

Con las dos Flechas de Plata en la primera fila, el mejor movimiento de Russell impuso al británico en la cabeza de la carrera, enseñando las advertencias de Andrea Stella (McLaren) sobre el rendimiento del modelo W17: “Parece ser el mejor auto que entrega más carga aerodinámica y algunas de las limitaciones de las que hablaron sobre la ventana de funcionamiento en este circuito lo están mitigando.

Quizás se deba a que es una pista lisa y se puede usar una puesta a punto muy rígida, es un circuito muy, muy, sensible a la carga aerodinámica, pero que también ofrece herramientas para operar la puesta a punto ideal del auto”, la explicación del ingeniero, que es el jefe del garaje de la escudería con sede en Woking, que tuvo a Oscar Piastri con asistencia perfecta en el podio en Qatar: el australiano, de irregular temporada, terminó tercero y estuvo en las premiaciones en sus cuatro participaciones en Doha, donde suma tres victorias en las carreras Sprint.

El inicio de año prometedor de Russell y la partida en Qatar, dos espejismos. El calendario se hizo pesado para el británico: su compañero Antonelli lo vapuleó, se consagró campeón y algunos episodios desafortunados lo hundieron en la campaña. El desierto lo tapó: del error en Las Vegas, cuando intentaba recuperarse desde el tercer puesto sobre su compañero de garaje, y la desventura de que su coche, que en el segundo pit stop necesitó del trabajo de un mecánico para quitar un elemento que reducía el ritmo y estaba colocado debajo de la quilla.

Pero el martirio de Russell o sus desdichas -también sus temores o inseguridades- tuvo la primera señal en el cuarto giro, cuando por radio sentenció que no se estaba cumpliendo lo que se habló en la mañana, en referencia a las estrategias y el avance de Antonelli, al que estranguló contra el muro, cuando el boloñés agigantó su coche en los espejos del rival.

El primer ataque de Andrea Kimi Antonelli sobre George Russell, que provocó una queja del británico por la radio KARIM JAAFAR - AFP

La señalización de un Virtual Safety Car, de escasa duración, promovió a Mercedes ejecutar una doble parada, que benefició a Russell, quien estiró la distancia a casi ocho segundos en el cronómetro. Un alivio para el muro y un respiro para el británico.

Antonelli, sin embargo, no se resignó y volvió a la ofensiva, lo que determinó que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, interviniera: “¿Por qué te enojaste?”, apuntó el austríaco, un mensaje para que desalentara el ritmo y evitara pulsear por el triunfo. Pero en cinco vueltas recortó a la mitad la brecha y se impuso en ese pasaje de la carrera en el único piloto que giraba por debajo del tiempo de 1m28s. El avance tenía una razón extra: el inconveniente que padecía el Mercedes con el N°63, que le restaba performance.

“Una lástima, no podía creerlo. Pero este es un mal año personal, porque el equipo hizo un gran trabajo. Un resumen del año, que cambie de una vez por todas”, se lamentó Russell, que una vez que se bajó del auto verificó -tirándose al piso- y con un par de mecánicos dónde estaba el detalle que generó la merma. La pieza que se incrustó, según el movimiento, modificaba la carga aerodinámica. El detalle revela la sensibilidad de los coches en esta era moderna.

El resumen del triunfo de Antonelli en el GP de Qatar

La suerte de Russell estaba echada desde que su ingeniero Marcus Dudley le anticipó que Antonelli lo superaría, y aunque el británico solicitó que lo dejen correr, ya que sentía que el coche estaba volviendo a su nivel normal, era un último intento por evitar lo previsible: la desazón por un triunfo que no se repite desde Azerbaiyán se evidenció en la radio, al pedir si se podían recuperar los segundos perdidos en el pit-stop. “No llegamos a sacar todo. Cabeza gacha y mantener la posición”, la respuesta que recibió Rusell, que a esa altura de la carrera debía olvidarse de la victoria y enfocarse en no perder el 1-2 ante Piastri.

Max Verstappen se repuso a un inicio de año desalentador y en el Gran Premio de Qatar selló el subcampeonato en el Mundial de Pilotos Agencia AFP - AFP

Para no dejar dudas del potencial y el rendimiento del auto, Antonelli aceleraba, marcaba el récord de vuelta de la carrera y estiraba a más de 25 segundos la brecha con Russell. Después de estar insatisfecho por cómo se diseñó la Q3, en la prueba de clasificación, tras perder la pole con Russell, abrió la radio y pidió que le dijeran si necesitaba ceder la victoria a su compañero.

“Lástima lo de George por el daño: como equipo, estábamos para ayudarlo por el segundo puesto, intenté devolver la posición, pero me dijeron que no era necesario y que gané la carrera”, explicó en la transmisión oficial, ante Martin Brundle. En la vuelta de honor, Antonelli y Wolff intercambiaron un diálogo distendido: “El auto fue una bestia, increíble”, resaltó el italiano, el campeón más joven de la historia de la F.1; “Fue una gran carrera, no me gustó cuando venías segundo”, comentó Toto, acerca del ataque inicial sobre Russell. “Era para darte un poco de adrenalina”, retrucó, con gracia, el boloñés, que cruzó la meta con 31 segundo de ventaja.

Lewis and Charles after the “hold positions” call... pic.twitter.com/WT8gOrxrHr — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 29, 2026

El duelo en Mercedes se decantó en favor de Antonelli, pero no fue el único: en Ferrari también, y una vez más, hubo diferencias y ante la orden de equipo de terminar con Lewis Hamilton en el sexto puesto y Charles Leclerc, detrás, motivó a que en el giro final el monegasco mostrara dos veces el auto al británico en una señal de que tenía el potencial para el sobrepaso, pero que solo no lo ensayaba por la orden del muro. Otro capítulo de chispazos en la Scuderia, que tiene un cierre de calendario con sus espadas atravesadas por las polémicas. “¿Conseguimos el segundo lugar en Constructores?“, preguntó Leclerc, que ante la respuesta afirmativa de su ingeniero atacó: ”Buen trabajo, por lo demás hablamos después".