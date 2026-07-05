Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó este domingo en el circuito de Silverstone y con el noveno puesto que logró tras haber largado 19° sumó dos puntos para la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 2026.

El argentino tuvo un cierre espectacular en el mítico trazado británico, donde a lo largo del fin de semana padeció más de lo que disfrutó en la pista. El sábado fue 12° en la carrera sprint y no pudo obtener unidades y, para peor, luego se despistó en la qualy 1 y marcó uno de los peores tiempos, por lo que tuvo que largar la final desde la penúltima fila.

El pilarense sabía que era una misión difícil llegar hasta puestos de unidades porque tenía muchor rivales delante. Sin embargo, en la largada, donde habitualmente sobresale, ganó cuatro puestos y llegó hasta el 15°. Esa fue la primera señal de que podía ir a buscar tantos en Silverstone.

Colapinto ratificó su comienzo con un gran ritmo de carrera y enfiló detrás de su compañero Pierre Gasly. Poco a poco, sobrepasó a Esteban Ocon (Haas) primero y a Carlos Sainz (Williams) después. En la vuelta número 23 de las 52 que tuvo la carrera, ingresó a boxes a cambiar neumáticos y colocó el compuesto duro para llegar hasta el final. Allí, cayó al puesto número 13, pero enseguida recuperó el ritmo y pasó al undécimo escalón.

Franco Colapinto por delante de los Cadillac, en el Gran Premio de Gran Bretaña Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

La ocasión de llegar al décimo puesto, es decir a zona de unidades, se le hizo cuesta arriba porque el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) iba 12 segundos delante suyo con neumáticos más frescos y más potencia. Sin embargo, el despiste Max Verstappen (Red Bull) y una sanción a Kimi Antonelli (Mercedes) por la que le recargaron cinco segundos en su tiempo le permitieron a Franco terminar noveno en una carrera que se cerró con el Safety Car a raíz de la situación del tetracampeón del mundo.

El triunfo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) seguido de George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes). Más atrás llegaron Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Con las dos unidades que consiguió, el argentino acumula 18 en el campeonato y alcanzó en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Gasly, en tanto, llegó décimo y consiguió un punto, por lo que tiene 42 en el escalafón que domina Antonelli con 179 seguido de Russell con 154.

En la tabla de constructores Mercedes domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el fin de semana del domingo 19 de julio el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. Será la duodécima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y Colapinto intentará otra vez sumar para Alpine en la que ya es su mejor torneo en el Gran Circo desde que comenzó a competir en 2024.