El francés David Castera, director del Rally Dakar, sobre el futuro de la carrera: “Vamos a ver todas las posibilidades”

YANBU, Arabia Saudita.– Llegó el tiempo de planificar adónde irá el Rally Dakar. La pregunta está formulada, aunque el director de la carrera, David Castera, prefiere verlo de otro modo: “No es dónde quiero, sino dónde podemos ir”. Cuando parecía más consolidado que nunca en el Reino de Arabia Saudita, con la llegada en 2020 y la extensión del primer contrato entre la empresa organizadora y el estado, una incógnita enciende alertas. ¿Sudamérica tendría oportunidad de recuperar la mítica carrera o, acaso, hay otras regiones del mundo para sondear?

El concepto vernáculo, con el que se creó la carrera, fue la experiencia en sí misma, explorar el desierto y encontrar la salida, hombre y máquina. Por lo tanto, el día en que se dejó de pisar África para ir a América, en 2009, el espíritu siguió allí, lo mismo que hoy, en el séptimo episodio saudita. Pero hay una fecha cercana que obliga a actuar: el convenio con los árabes vence en 2029. David Castera confirmó a LA NACION que han comenzado a preparar las opciones, adelantando algunas y descartando otras, en un diálogo revelador.

El francés David Castera, director del Dakar 2026 que se corre en Arabia Saudita, durante una conferencia de prensa en la previa de la carrera Thibault Camus� - AP�

“Para hacer nuestro deporte se necesita un desierto grande y aquí lo tenemos”, dijo el coordinador del evento. “No hay muchos en el mundo donde se pueda ir, vamos a ver todas las posibilidades”, añadió. Se acomodó en el vértice del sillón de tela suave y oscura, en el que puede tomar alguna mínima pausa en sus ajetreados días de Dakar, dentro de un motorhome adaptado. Acodado en el respaldo, guió la palma de su mano hacia un lado, hacia otro, como en un mapa que solo él conoce, contando su búsqueda. “Hemos empezado ahora porque se debe preparar con anticipación”, remarcó el francés, después de una carcajada incontenible cuando se le insinuó volver a Sudamérica.

No lo descartó, pero por ahora solo se sabe que irá en mayo a Argentina, cuando se dispute el Desafío Ruta 40, carrera del mundial de rally raid (W2RC). Las puertas se podrían considerar abiertas en la región que tuvo al Dakar entre 2009 y 2019, aunque es solo un atisbo. En cambio, el galo de 55 años suprimió otras posibilidades que se mencionaron: “Estamos trabajando para ver dónde va a estar el futuro del Dakar, pero en África es difícil porque en el Norte es totalmente imposible entrar con la geopolítica actual”, explicó. También apartó las versiones sobre Australia: “No estoy tan seguro de que se puedan hacer bien las cosas al nivel de las autorizaciones. Hay muchos alambrados y puertas”, graficó.

Top shots of the day 🤩



📷 A.S.O. | DPPI I Julien Delfosse#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/OOf4JoaI0Q — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026

Amaury Sport Organisation (ASO), la firma organizadora de un centenar de eventos deportivos en todo el mundo, se prepara para celebrar el camino hacia las bodas de oro del Dakar. Esto se cumplirá en enero del 2028, pero no deberán perder de vista el paso siguiente de una de las tradiciones más grandes del automovilismo. ¿Asia es una posibilidad? “Si, pero el tema es la época; porque en enero es invierno y hace mucho frío”, respondió David Castera. Sin embargo, es uno de los mercados en crecimiento, en lo que respecta al interés por la carrera de parte de las fábricas. “Hay muchos chinos aquí, nuevos constructores van a llegar en el día de descanso para ver el Dakar. Eso nunca había pasado”, reveló, además de recordar una anécdota reciente en la Exposición Internacional de Motocicletas y Accesorios (EICMA) en Milán, el salón más importante de esta industria. “Eran impresionantes los stand de los chinos, que estaban muy presentes antes del covid y, ahora que está abierto de nuevo, muestran interés”, narró el protagonista de la charla.

Allí reconoció que “China puede ser una opción, pero tendríamos que cambiar la fecha y entonces la reflexión es más complicada”. Tal vez, el primer paso sea organizar una competición breve, de una semana, en una época en la que el clima sea agradable. Por lo pronto, se espera que avancen las reuniones sobre esta posibilidad: “De lo que estamos hablando es hacer una prueba del campeonato del mundo, hablamos con ellos en varias oportunidades para dar un primer paso”, dijo.

Los números apoyan esta tendencia en el ámbito deportivo, porque en el Dakar 2026 hay 22 pilotos de China (más que los argentinos, tan fierreros y apasionados). Además, las motos KOVE tienen 11 usuarios corriendo, de los cuales uno solo es nativo de aquél país. Es decir que hay una decena de pilotos de diferentes lugares del mundo que confían en la moto china, incluyendo al destacado español Javi Vega corriendo en la categoría en donde él mismo es el mecánico que atiende las necesidades del vehículo cada día. HOTO tiene a un velocista como Mason Klein en su equipo oficial, con otras dos unidades directas de la fábrica a su lado. La presencia de los asiáticos ya no se limita al experimentado Han Wei, con siete participaciones y el octavo lugar de 2023 como mejor resultado. Tal vez en el mediano plazo se proponga al imponente desierto de Gobi, que acostumbra tener carreras locales, como un escenario mundialista.

Buen comienzo

Los argentinos pisan firme en el inicio del Dakar 2026, luego de un breve Prólogo y antes de enfrentar 305 kilómetros en la Etapa 1, en rulo alrededor de Yanbu. El más destacado fue Augusto Sanz, navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, en el segundo lugar de la categoría Challenger. El matrimonio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini defiende el campeonato del año 2025 con un cuarto puesto en la jornada inicial, mientras que, en la clasificación de motos, el salteño Luciano Benavides fue cuarto a solo 11 segundos del español Edgar Canet, su compañero en KTM.