La escudería de Franco Colapinto en la Fórmula 1 anunció una nueva alianza y cambiará su nombre en 2027

La moda llega a la Fórmula 1 con un anunció histórico. Gucci será el nuevo patrocinador principal de la escudería Alpine en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027. Será la primera vez que una marca de moda de lujo asuma el rol de title partner en la máxima categoría del automovilismo.

La escudería pasará a competir bajo el nombre “Gucci Racing Alpine Formula One Team” y reemplazará a BWT, empresa austríaca de purificación y tratamiento de aguas. Este cambio de patrocinador será a partir del inicio de la temporada 2027, según anunció este miércoles la compañía italiana en un comunicado.

Alpine dejará de tener el color rosa y pasaría a tener colores negro y dorado en sus autos @gucci

La marca Gucci diseña y fabrica artículos de moda premium como zapatos, carteras, ropa, perfumes y relojería. Fue fundada en Florencia, Italia, por Guccio Gucci en el año 1921 y actualmente tiene un valor en concepto de marca que alcanza los 22.000 millones de dólares.

Si bien no fue confirmado por las dos partes, el acuerdo firmado sería por tres años de patrocinio a cambio de 50 millones de dólares por cada año. En la presentación publicada por el equipo, se puede ver a Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, con Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos. Todos vestidos de traje y con un auto cubierto por una lona que tiene la marca.

El acuerdo contempla la integración de la célebre firma de productos de lujo en los autos, uniformes y plataformas de comunicación de Alpine, así como la creación de un logotipo exclusivo que incorpora el icónico monograma de la casa italiana junto al emblema de la escudería.

Un pilar fundamental para el acuerdo entre la escudería y la marca de moda fue Luca de Meo. El italiano fue CEO mundial del grupo Renault desde 2020 hasta 2025, cuando dejó su cargo para asumir como director ejecutivo del Grupo Kering, un conglomerado de empresas multinacionales que tiene a Gucci como su marca principal. De Meo fue el que puso a su amigo Briatore como cabeza de Alpine un año antes de dejar su cargo. Esa vinculación, sin duda, fue clave para el acuerdo de Alpine con su nuevo sponsor.

Luca de Meo, CEO de Renault desde 2020 hasta 2025 Shutterstock

“Esta alianza con el equipo Alpine Formula One Team marca un hito: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal de la Fórmula 1. Esto refleja nuestra ambición por la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario”, dijo Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci.

Además, De Meo señaló: “La Fórmula 1 ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en una de las plataformas de contenido premium más potentes del mundo, alcanzando a más de 1.500 millones de personas cada temporada e inspirando a una audiencia cada vez más joven, femenina y en rápido crecimiento. Como espacio de creatividad, búsqueda de la excelencia y superación personal, la consideramos una plataforma única para que una marca de lujo supere límites”.

Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine Jayce Illman - Getty Images AsiaPac

Francois Provost, actual CEO de Renault también en la presentación y apuntó: “Para el Grupo Renault, como fabricante histórico de Fórmula 1, representa un activo valioso para respaldar la ambición de Alpine: aumentar el reconocimiento, el atractivo y la influencia en todos los mercados, al tiempo que se llega a nuevas audiencias y a las generaciones más jóvenes”.

Por su parte, Flavio Briatore dijo: “Asociarme con una marca prestigiosa del calibre de Gucci en la Fórmula Uno como patrocinador principal del Equipo Alpine de Fórmula Uno es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que también me entusiasman las posibilidades que ofrece la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr”. A partir de 2027 los Alpine ya no tendrán más el rosa como color principal ante el cambio de patrocinio. Los autos serían negros, con las letras doradas de Gucci.