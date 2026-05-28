Gasly saludó a Colapinto por su cumpleaños con un divertido video hablando en español

El piloto de Alpine Pierre Gasly saludó este miércoles a Franco Colapinto por su cumpleaños número 23. El francés publicó un video en sus redes sociales en el que se lo ve al argentino soplando una vela en una porción de torta, mientras el corredor de 30 años lo celebra hablando en español.

“Buen cumpleaños, vamos”, le dedicó Gasly a su compañero de escudería, mientras los dos circulaban en los asientos traseros de un vehículo. El video lo compartió a través de las historias de Instagram.

El saludo de Gasly a Colapinto en su cumpleaños

El efímero saludo de Gasly, por su parte, fue una de las últimas dedicatorias al pilarense en su cumpleaños, que empezaron desde temprano. Una de las primeras fue de la cuenta oficial de Alpine, con un mensaje para su piloto: "Feliz cumpleaños, Franco Colapinto. Nuestro 43 hoy cumple 23″.

También le dejaron un saludo desde Williams Racing, escudería en la que debutó en la Fórmula 1. “Feliz cumpleaños, Franco”, le dedicaron, mientras que su exjefe, James Vowles, también lo felicitó.

Por su parte, la cuenta de la Fórmula 1 le dejó un mensaje aludiendo a su grandioso fin de semana en Canadá, en el que consiguió su máximo récord en la competición (6° posición), después de una áspera carrera. "De fuerza en fuerza en 2026... ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños a Franco Colapinto”, le escribieron.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto y los saludos de Williams (Foto: Instagram @alpinef1team)

El posteo de la cuenta del Gran Circo, fue acompañado con una ilustración en la que se destacaron algunos de sus hitos, como su exposición en Buenos Aires a bordo de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, su encuentro con Lionel Messi en Miami y el hecho de que sea el “primer argentino en la Fórmula 1 tras 23 años”.

A su vez, en su cuenta de Instagram, le destinaron otro mensaje, en el que manifestaron: “Franco cumple años después de su mejor Gran Premio. Mucho que celebrar. Te deseamos un día maravilloso”.

El saludo de la Fórmula 1 para Franco Colapinto (Foto: Instagram @f1)

También publicaron una ilustración del argentino, en la que se pudieron apreciar desde su termo de mate con stickers y una pava de agua hasta una gorra de Bizarrap junto a una pizarra que reflejaba su exposición en Buenos Aires y su encuentro con Messi.

Al argentino también le dedicó un tierno saludo Maia Reficco, su novia, quien en sus redes sociales subió un collage de fotos en las que se los ve acaramelados y, en otra imagen, a Colapinto en una romántica salida por París, frente a la Torre Eiffel. “Que los cumplas feliz”, expresó.

El romántico mensaje de cumpleaños de Maia Reficco para Franco Colapinto (Foto: Instagram @maiareficco)

Después del Gran Premio de Canadá, en el que Colapinto terminó 6°, sumó ocho puntos y alcanzó su máximo récord, el pilarense va a tener su tiempo para celebrar con su círculo íntimo, ya que volverá a las pistas el fin de semana del 7 de junio, en el marco del GP de Mónaco.

El argentino lleva una seguidilla de buenas noticias, que ahora se cruzan incluso con su cumpleaños y ameritan a más festejos. Dos semanas antes del histórico GP de Canadá, Colapinto tuvo otra jornada que le salió redonda: en el Gran Premio de Miami terminó 7°, lo que fue -hasta ese momento- su mejor marca en la Fórmula 1.