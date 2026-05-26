El ranking de la Fórmula 1 ubicó a Colapinto en lo más alto en Canadá y Gasly revisa su hundimiento

El mejor resultado en la Fórmula 1 y el puntaje más alto en el Power Ranking. Franco Colapinto protagonizó un fin de semana de ensueño en el Gran Circo en el Gran Premio de Canadá, enseñando un sólido repunte con el modelo A526 en las dos últimas fechas del calendario. La felicidad del argentino contrasta con el desconcierto que invade a su compañero de garaje, Pierre Gasly, que tras comenzar la temporada como bandera de Alpine entró en una nebulosa y quedó relegado e invadido por el desconcierto.

Lewis Hamilton y Franco Colapinto, los puntajes más alto del Power Ranking tras el Gran Premio de Canadá CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con un puntaje de 9,2 en los Power Ranking por su actuación en el circuito Gilles Villeneuve, de Montreal, Colapinto tuvo el mismo promedio que Lewis Hamilton (Ferrari), que terminó en el segundo puesto, su mejor clasificador desde que arribó a la Scuderia, el año pasado.

¿De qué se trata? Es un sistema de evaluación compuesto por cinco jueces, que colocan una nota a cada piloto, según el rendimiento durante el fin de semana, aunque excluye el factor mecánico, el auto. Las calificaciones se promedian y se obtiene la nota por carrera, que es acumulativa a lo largo de la temporada.

En Montreal, Franco Colapinto ratificó la tarea que enseñó en Miami: el argentino sumó 14 puntos en las dos últimas fechas del calendario MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El argentino se repuso de un comienzo enredado, complejo, porque no participó de la única práctica libre por una falla en el auto. Sin girar en la práctica, se clasificó en el 13er casillero para la carrera Sprint; la bandera a cuadros lo encontró noveno, a una posición de los puntos. El mismo sábado, en la qualy para el gran premio, logró ingresar en la Q3 por segunda vez en 2026.

El remate de la faena fue el sexto lugar, su mejor clasificador en la F.1, con un manejo seguro, presentándose como el más rápido de la zona media. La deserción de George Russell (Mercedes) y de Lando Norris (McLaren), y los errores en los que se sumió Oscar Piastri (McLaren), todas ventajas que el argentino capitalizó.

“Franco Colapinto llegó a Montreal después de un alentador fin de semana en Miami [terminó séptimo], y el joven argentino continuó con la curva positiva en el Circuit Gilles Villeneuve. Tras quedarse por poco fuera de los puntos en la Sprint, llevó a su Alpine hasta la Q3 y avanzó del décimo al sexto lugar durante el GP, logrando así su mejor resultado hasta el momento en la F.1”, señaló el reporte del Power Ranking.

Andrea Kimi Antonelli y recibe el saludo de Franco Colapinto: el joven italiano es el puntero del Mundial de Pilotos y del Power Ranking; el argentino es undécimo en el campeonato y sexto en el escalafón por carreras que diseña la F.1 GettyImages

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de la carrera de largo aliento, y Max Verstappen (Red Bull Racing) compartieron el tercer escalón con una puntuación de 8,4. Para el joven que sorprende con las Flechas de Plata es el cuarto éxito en cadena en cinco fechas, lo que lo eleva a liderar el Mundial de Pilotos. MadMax logró su primer podio del año. La tabla de los Power Ranking lo enseña a Antonelli al frente, con un promedio de 9 puntos, con su compañero Russell como escolta, con 7,9. Colapinto tiene una calificación promedio de 7,6 y se ubica sexto, tras avanzar tres casilleros en el GP de Canadá.

“Estoy entusiasmado por el futuro y muy contento con este resultado. Necesitamos celebrarlo un poco y estar muy felices: demuestra que no fue algo casual y que va a ser mucho más consistente de ahora en adelante. Es el esfuerzo que hicieron todos en Enstone para ayudarme a encontrar el ritmo y el rendimiento. Necesitaremos seguir mejorando el auto y creo que tenemos mucho margen: estoy seguro de que el equipo va a lograr mucho más de lo que ya tenemos”, apuntó Colapinto, que se alista para comenzar en Mónaco, el primer fin de semana de junio, con la saga de nueve grandes premios en Europa.

Una imagen que se repitió en el comienzo y que tuvo un abrupto cambio desde el GP de Mimai: Pierre Gasly al frente y Franco Colapinto, detrás; el francés, desconcertado con el rendimiento del A526 HECTOR RETAMAL - AFP

Las actuaciones de Colapinto chocan con la debacle de Gasly: mientras el argentino sumó 14 unidades entre Miami y Montreal -la restante, la primera, fue en Shanghái-, el francés cosechó solo cinco. No dejó de puntuar, porque es uno de los seis pilotos que se clasificó entre los diez mejores en todas las carreras, aunque el rendimiento de su A526 dista de ser el mejor.

“Es lo mismo desde la primera vuelta en los entrenamientos en Miami: mi potencial de tracción cambió y necesitamos devolverlo a donde estaba”, se lamentó Gasly, que tuvo una flojísima clasificación para la carrera Sprint, con un 19° puesto. Alpine retiró el auto del parc fame para probar varios cambios de reglaje y volvió a una versión anterior del piso del auto.

Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron 35 puntos y Alpine marcha quinto en el Mundial de Constructores; el argentino acumula 15 unidades, aunque 14 entre Miami y Canadá Rebecca Blackwell - AP

El director general de Alpine, Steve Nielsen, prometió que el equipo seguirá investigando por qué razón el auto de Gasly decayó en la performance. “No estuvo contento con el equilibrio del coche en todo el fin de semana. Le faltaba algo de carga aerodinámica en comparación con el auto de Colapinto. No sabemos realmente por qué, por eso pareció desaparecer en la carrera, así que necesitamos mirar los detalles y averiguar qué pasó”, señaló Nielsen.

Sin embargo, la posición del director general no coincidió con el análisis de Gasly: “Creo que no es tan sencillo. Ya sea un componente u otra cosa relacionada con la puesta a punto, es una diferencia muy pequeña que no explica la brecha que estamos viendo. No creo que sea la puesta a punto. Necesitamos más días y volver a la fábrica, recuperar el auto y entender un poco más a partir de los análisis”. Después de la visita a Suzuka, Gasly sentenció que el A526 era el mejor auto que manejó en su carrera, junto con el Alpha Tauri de 2021. Dos meses después, no logra descubrir la salida del laberinto.