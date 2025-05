El incidente entre Agrelo y Trucco abrió la puerta para la victoria de Lambiris en el TC en Termas de Río Hondo

Las carreras se terminan cuando se baja la bandera a cuadros es una frase emblemática del automovilismo, aunque el mensaje podría modificarse en los tiempos modernos: las sanciones que imponen los comisarios deportivos y las exclusiones que se determinan tras la revisión técnica de los coches cambian el resultado, el ganador, quiénes se suben al podio… La quinta fecha del Turismo Carretera, en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, registró un desenlace emotivo, en el último giro, después de que Mauricio Lambiris (Ford Mustang) ensayara un sobrepaso sobre Marcelo Agrelo (Toyota Camry) y sellara la victoria.

Fue la tercera en la categoría para el piloto uruguayo; con el triunfo rompió con una racha de seis años sin éxitos y con los puntos que cosechó en el trazado santiagueño se trepó a lo más alto del campeonato, escalón que comparte con el campeón defensor Julián Santero (Ford Mustang). El festejo terminó con la angustia no solo por la ausencia de triunfos, sino porque el charrúa, de 38 años, se puso como plazo el quinto episodio del año para remediar la apremiante situación, tras la doble rotura de motores que sufrió en la fecha pasada, en Toay.

El festejo en el podio de Mauricio Lambiris, que cortó la racha de seis años sin victorias en el TC; Termas de Río Hondo se sumó a sus conquistas en Paraná y Rafaela PRENSA ACTC

“El tema de los motores me tiene muy preocupado y lo estoy tratando de resolver. En el caso de poder resolver esta situación, creo que vamos a poder estar bien firmes en Termas y en lo que resta de la temporada”, relató un puñado de días atrás Lambiris, en diálogo con la página oficial de la ACTC. “Estamos recuperando lo que se rompió y descubriendo por qué pasó. Entendemos que sabemos el motivo, pero no significa que no vuelva a pasar. En mi caso, es la última oportunidad que me doy, si no tomaré otro camino”, explicó el uruguayo, que recibe la atención de Alejandro Garófalo, pero que tenía apalabrado a Horacio Soljan, el propietario de Maquin Parts Racing, la estructura con sede en Venado Tuerto que pone en la pista al coche del charrúa. El emplazamiento del piloto tenía sus motivos: antes de iniciar la temporada, en una prueba en el autódromo de La Plata, en la misma jornada rompió dos motores, lo que provocó terminar con el preparador Cristian Navarro y comenzar a trabajar con Garófalo.

Mauricio Lambiris y Julián Santero, usuarios de Ford Mustang que comparten el primer puesto en la Etapa Regular del Turismo Carretera, después de cinco fechas PRENSA ACTC

Octavo en la primera salida a la pista, segundo mejor registro en la clasificación, primero en la segunda manga clasificatoria e integrante de la primera fila –junto a Agrelo- de la carrera final, redondear el fin de semana era el reto de Lambiris. Pulseó por el triunfo, una maniobra defensiva del líder Agrelo –comparte atención en el Maquin Parts Racing- lo hizo retroceder al tercer puesto, aunque vislumbró que la batalla que se desataría entre el puntero y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) podría dejar heridos.

No falló en el cálculo: un roce determinó el abandono de Trucco y la maniobra le quitó velocidad a Agrelo, para ejecutar el sobrepaso y ganar. “Necesitaba esto. Una carrera muy intensa, en la que intenté correr a Marcelo [Agrelo] desde la primera vuelta. Cuando él se acomodó empezó a hacer una diferencia, tuve que ir a fondo siempre y esperar un error suyo”, comentó Lambiris, actual subcampeón de TC.

Favorito desde que los autos salieron a los entrenamientos, Agrelo se marchó vacío de Termas de Río Hondo. Estuvo a tiro de la victoria –nunca ganó en 76 carreras- y también posicionarse en lo más alto del campeonato –a la Etapa Regular, que terminará en Buenos Aires le restan cinco carreras-, pero se quedó sin nada, tras la decisión de los comisarios deportivos de excluirlo de la competencia.

“Vieron las cámaras y me dijeron que le iban a presentar el informar a la CAF [Comisión Asesora y Fiscalizadora] y ellos luego tomaron una decisión, pero para las autoridades de la carrera el culpable de la maniobra era yo. Supuestamente el que va para adentro soy yo y por eso se rompe el auto de Trucco. Lo que les expliqué es que estábamos en una curva y vamos doblando, él quiere seguir para afuera para dejarme sin radio [de giro] y ahí se produce el toque, en ningún momento voy contra el auto suyo: su auto se rompe porque es un toque de carrera, ya venía de pegarle en la Curva 2 a Lambiris“, destacó Agrelo.

“En ningún momento cambié mi trayectoria, él quiso seguir derecho para dejarme sin pista y en las imágenes se ve la trazada en el engomado de la pista, de que él sigue para afuera y yo tengo que doblar… Veremos qué pasa el martes, pero es una lástima la decisión que tomaron”, se quejó Agrelo, que se enteró de la novedad cuando estaba de camino al podio, sector que ocuparon el ganador Lambiris, Jeremías Olmedo (Ford Mustang) e Ignacio Faín (Torino); los dos últimos, jóvenes que debutaron en 2025 y llegaron a la ceremonia de premiación con solo cinco carreras como experiencia.

Mauricio Lambiris se impuso, tras la doble rotura de motor en Toay, que la visita a Termas de Río Hondo sería una prueba para determinar si continuaba con los impulsores de Alejandro Garófalo PRENSA ACTC

Con su tercer triunfo en el TC, el último lo había sellado en Paraná, en 2019, Lambiris ya cumplió con el requisito esencial para pulsear por el título: ganar al menos una vez en el año. En 2024 completó las 15 fechas y fue el piloto que más posiciones avanzó, pero la deuda de la victoria resultó una decepción. “El año pasado tuvimos muchísimos problemas con los motores y eso nos privó en las primera seis carreras de ser competitivos. No me planteé cambiar mi forma de correr, porque venimos de un subcampeonato y eso quiere decir que fuimos peores que un solo auto y mejores que todo el resto de los pilotos. Cambiar mi forma de correr sería tonto, porque los resultados están a la vista”, apuntó Lambiris en una charla con SoloTC.

El uruguayo se dio una oportunidad con los motores de Garófalo y triunfó. No cambió su estilo de conducción y ganó. No dejó de creer y el incidente entre Agrelo y Trucco lo empujó a romper el hechizo y a festejar.