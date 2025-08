El insólito posteo del manager de Franco Colapinto contra Alpine que luego borró

Alpine es hoy una escudería desorientada. Superadas las primeras 14 carreras del calendario 2025 de Fórmula 1, marcha última en el Campeonato de Constructores, con un total de 20 puntos, todos recogidos por Pierre Gasly: ocho en Gran Bretaña, seis en Bahrein, cuatro en España y uno en Miami y en Bélgica. Nada pudo hacer Jack Doohan en las primeras seis carreras de la temporada en cuanto a cosecha de puntos y tampoco Franco Colapinto, desde su aparición en Emilia-Romagna. Después de la mala experiencia en Budapest, ya arrancó el receso hasta fin de mes y solo queda rearmarse para intentar ser más competitivos en la máxima categoría del automovilismo, pero la gran apuesta está en las actualizaciones para 2026.

La última incursión en el Gran Premio de Hungría dejó el sinsabor de una carrera “para el olvido”, tal la figura que utilizaron varios protagonistas: Colapinto terminó 18° y Gasly, 19°. “Un resultado final decepcionante y un fin de semana difícil en general para el equipo, lo que ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro auto. Ha sido una temporada difícil hasta ahora y el objetivo para lo que resta del año es intentar mejorar nuestra situación actual”, mencionó Flavio Briatore, el director deportivo que tuvo cambio de humores permanentes en este primer semestre.

Pierre Gasly y Franco Colapinto sienten las falencias de sus monoplazas en cada carrera Clive Rose - Getty Images Europe

El pintoresco empresario italiano marcó el rumbo para lo que viene: “Es un gran reto, ya que nos centramos en 2026 y en aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva normativa. Ahora es una fase crucial en nuestro trabajo para el próximo año y sé que el equipo de Enstone está avanzando positivamente en ese proyecto. Espero que todos regresen del parón veraniego con mucha determinación y espíritu de lucha, dándolo todo para terminar la temporada lo mejor posible”.

Claro que también hay ruido de fondo, como el que generó Marcos Galperin -CEO de Mercado Libre, uno de los principales sponsors del argentino- que publicó un mensaje para apoyar al piloto y bromeó con trabajar él mismo en la escudería francesa, después de los graves problemas en boxes que quedaron expuestos este último domingo.

Ten more chances to progress 🤜🤛 pic.twitter.com/ZYW83FTFvi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 4, 2025

“El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido...”, escribió en su cuenta de la red social X, en alusión a que, a partir del 1 de enero de 2026, dejará su cargo al frente de la empresa luego de 26 años y será reemplazado por Ariel Szarfsztejn, quien llegó a la empresa ocho años atrás. Sucedió que en la primera parada tardaron 11,1 segundos en reemplazar las gomas al pilarense, mientras que en la segunda tardaron 7,2, una demora que provocó el fastidio de Colapinto y que le terminó de arruinar la carrera, más allá de su mala largada en la que perdió cuatro posiciones.

Por si faltara algo, el manager Jamie Campbell-Walter, quien acompaña al piloto argentino junto a María Catarineu, se hizo eco del posteo en X de Galperin y publicó a continuación: “Yo también, ¡Podemos hacerlo juntos!”, en irónica alusión a ayudar a cambiar las gomas en boxes. Poco después, Campbell-Walter borró su posteo.

El posteo del manager de Colapinto que después borró

En medio del desconcierto de Alpine, Colapinto expuso su descontento con el rendimiento: “Fue una carrera para el olvido; no creo que hayamos tenido tan mal ritmo pero fue un desastre, la verdad. La carrera en sí no fue buena. No la escrutamos bien, tuvimos errores en la largada y en los pitstops. Hay que seguir trabajando pero no viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”. Y agregó: “No fue mala la largada en sí, tuve nada de grip atrás y me fui afuera en la curva 2; había ganado un puesto y después perdí muchos, así que una pena eso. Después paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo en las dos paradas. Luego tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos al haber parado tan temprano. Así que habré perdido otros 15 o 20 segundos”.

Keeping the faith 💙 pic.twitter.com/qwKivTgkLz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 4, 2025

En tanto, Pierre Gasly no ahorró en autocrítica: “No podemos estar satisfechos con el resultado final de hoy, aunque nuestra ejecución fue bastante buena. En definitiva, somos demasiado lentos”. El francés habló de la estrategia: “Sabíamos que la estrategia a una parada no era realmente lo ideal para nuestro auto, pero con el ritmo que tenemos, simplemente teníamos que intentar algo, ver qué podíamos sacar de eso”. Y cuando se le pidió que ampliara la respuesta sobre las razones del flojo fin de semana de la escudería, Gasly dijo de manera irónica: “No llovió”.

En medio de la crisis, la escudería Alpine intenta ser optimista. En las primeras horas de este lunes, y todavía con la mala sensación de Hungría, realizó tres posteos. Uno de ellos decía: “Un fin de semana frustrante para nosotros en Hungría. Muchas lecciones para las vacaciones de verano y la segunda mitad de la temporada”. El segundo, en relación a las carreras que faltan, apuntaba: “Diez chances más para progresar”. Y uno más que decía: “Manteniendo la fe”.