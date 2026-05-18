Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Canadá, con Franco Colapinto

La Fórmula 1 se apresta a continuar con su campeonato el próximo fin de semana con la séptima fecha del calendario que es el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal, donde Franco Colapinto (Alpine) buscará ratificar que el séptimo puesto en Miami, su mejor actuación en el Gran Circo, no fue casualidad sino motivo del ascenso que se le espera para el corriente año.

El evento corresponde a la séptima fecha del calendario, pero será el quinto que se dispute porque se cancelaron las carreras en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La actividad se extenderá entre el 22 y 24 de mayo. El viernes se realizará la única práctica y, a continuación, la clasificación para la carrera sprint. El sábado se desarrollará la prueba abreviada y, a continuación, los 22 pilotos de las 11 escudería clasificarán para la final del domingo.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 15 de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 16 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación.

Domingo 17 de mayo

17: Carrera.

Kimi Antonelli ganó tres de las cuatro carreras que se disputaron en la Fórmula 1 2026 PETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó tres de las cuatro carreras y la última de ella fue en Miami Gardens. El italiano tiene 100 puntos y le lleva 20 a su compañero de equipo, George Russell. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está tercero con 59 tantos. La escudería británica, por el andar de sus conductores, domina ampliamente la tabla de constructores con 180 tantos.

Colapinto, con el séptimo puesto en el GP de Miami logró su mejor ubicación en el Gran Circo porque superó el octavo lugar del GP de Azerbaiyán 2014 a bordo de un Williams. Con ese resultado, sumó seis puntos y está undécimo en la general con un total de siete. Con los 16 tantos que ya consiguió su compañero Pierre Gasly, Alpine tiene 23 en la general por equipos y en solo cuatro GP mejoró lo que hizo la temporada anterior, cuando cosechó apenas 22.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Últimos cinco ganadores del GP de Canadá

2025: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). 2024: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2023: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2022: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2019: Lewis Hamilton (Mercedes).

Max Verstappen ganó tres de las últimas cinco carreras en el GP de Canadá CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine