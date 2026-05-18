Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Canadá, con Franco Colapinto

La temporada 2026 continuará este fin de semana en Montreal, con la séptima fecha del calendario; el piloto argentino fue séptimo en su última presentación en Miami
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La Fórmula 1 se apresta a continuar con su campeonato el próximo fin de semana con la séptima fecha del calendario que es el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal, donde Franco Colapinto (Alpine) buscará ratificar que el séptimo puesto en Miami, su mejor actuación en el Gran Circo, no fue casualidad sino motivo del ascenso que se le espera para el corriente año.
El evento corresponde a la séptima fecha del calendario, pero será el quinto que se dispute porque se cancelaron las carreras en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La actividad se extenderá entre el 22 y 24 de mayo. El viernes se realizará la única práctica y, a continuación, la clasificación para la carrera sprint. El sábado se desarrollará la prueba abreviada y, a continuación, los 22 pilotos de las 11 escudería clasificarán para la final del domingo.
Cronograma del Gran Premio de Canadá
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 15 de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 16 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación.
Domingo 17 de mayo
- 17: Carrera.
El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó tres de las cuatro carreras y la última de ella fue en Miami Gardens. El italiano tiene 100 puntos y le lleva 20 a su compañero de equipo, George Russell. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está tercero con 59 tantos. La escudería británica, por el andar de sus conductores, domina ampliamente la tabla de constructores con 180 tantos.
Colapinto, con el séptimo puesto en el GP de Miami logró su mejor ubicación en el Gran Circo porque superó el octavo lugar del GP de Azerbaiyán 2014 a bordo de un Williams. Con ese resultado, sumó seis puntos y está undécimo en la general con un total de siete. Con los 16 tantos que ya consiguió su compañero Pierre Gasly, Alpine tiene 23 en la general por equipos y en solo cuatro GP mejoró lo que hizo la temporada anterior, cuando cosechó apenas 22.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
Últimos cinco ganadores del GP de Canadá
- 2025: George Russell (Mercedes).
- 2024: Max Verstappen (Red Bull).
- 2023: Max Verstappen (Red Bull).
- 2022: Max Verstappen (Red Bull).
- 2019: Lewis Hamilton (Mercedes).
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
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