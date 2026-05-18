El impactante choque múltiple que sucedió en los días previos a las 500 Millas de Indianápolis

Un tremendo accidente se dio este lunes en uno de los entrenamientos previos a lo que será la carrera de las 500 Millas Indianápolis del próximo domingo. La sesión debió ser interrumpida luego del choque múltiple en el que estuvieron involucrados Alexander Rossi, Pato O’Ward y Romain Grosjean.

Todo sucedió 28 minutos antes de lo que fue la última prácticas formal previa al Carb Day del próximo viernes. La preparación es en el contexto de la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. Con 20 autos girando por el Indianapolis Motor Speedway el estadounidense Alexander Rossi perdió el control a la salida de la curva 2 e impactó contra el muro.

Por el impacto el auto llegó a levantarse sobre uno de sus lados antes de volver a apoyarse. Pero en ese momento, el mexicano Pato O’Ward intentó frenar, pero en el trompo chocó contra el lateral del auto de Rossi y también contra el muro.

Pero no todo terminó allí. El suizo Grosjean también dio un giro y golpeó contra el muro exterior en su intento por evitar el incidente entre Rossi y O’Ward. De este modo, se todo se convirtió en un accidente de tres coches. Otros pilotos, en los últimos metros de esa curva, también evitaron por muy poco verse involucrados en semejante choque en el que los autos sufrieron daños importantes.

Another look at the incident that involved Alexander Rossi, Pato O'Ward and Romain Grosjean. pic.twitter.com/Qnfik2GewK — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 18, 2026

La intervención por parte de los colaboradores de la pista fue inmediata. Los tres pilotos lograron salir por sus propios medios. O’Ward y Grosjean fueron examinados rápidamente y dados de alta en el centro médico del circuito. “Fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, simplemente me encontré con el accidente”, explicó el mexicano luego de ser dado de alta.

Con respecto a Rossi, que se llevó la peor parte, aún se esperaba información sobre su estado de salud. Una vez que salió de su auto salió caminando con dificultad.

El choque se produjo en un contexto de urgencia, de girar lo máximo posible antes de la llegada de tormentas eléctricas. La práctica, que debía extenderse por dos horas, estuvo condicionada por la amenaza de lluvia y era una de las últimas antes del tradicional Carb Day del viernes.

El piloto Alexander Rossi, en la preparación de los entrenamientos previos que se llevaron a cabo este lunes Michael Conroy - FR172379 AP

El golpe tuvo un fuerte impacto también desde lo deportivo. Rossi se había clasificado tercero el domingo y debía largar desde la primera fila, detrás del poleman Alex Palou, mientras que O’Ward había asegurado el sexto lugar en la grilla. Ambos figuraban entre los grandes candidatos a pelear por la victoria en la mítica carrera.

Ahora, los equipos trabajan contrarreloj para llegar en condiciones al viernes. En el caso de Rossi, Ed Carpenter Racing mostró rapidez y enseguida puso en pista un auto de repuesto. Según el reglamento de IndyCar, si deben recurrir a un coche alternativo, los pilotos conservarán sus posiciones de largada y tendrán la práctica del viernes para adaptarse antes de la largada del domingo.

Para Grosjean se trató de otro susto. En 2020, el suizo fue víctima de uno de los accidentes más impactantes de la Fórmula 1. El incidente que vivió fue en la primera vuelta del GP de Bahréin. Tras un toque con el monoplaza de Daniil Kvyat, el Haas de Grosjean impactó contra las barreras a más de 220 km/h. El coche se partió en dos y se incendió de inmediato, generando una bola de fuego que conmocionó al mundo del automovilismo.

El silencio y la incertidumbre dominaron el circuito mientras equipos y espectadores aguardaban noticias sobre el estado del piloto. “La gran pregunta es dónde estaba el resto del auto y dónde estaba el piloto”, relató Ian Roberts, delegado médico de la Fórmula 1, al recordar esos instantes de tensión en la serie Drive to Survive.