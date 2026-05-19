Calendario de la Fórmula 1 2026: cómo sigue el Campeonato Mundial

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) sigue su curso este fin de semana después de una sin acción, tras el Gran Premio (GP) de Miami. Se tata de un año atípico, ya que de los 24 habituales compromisos programados en el calendario habrá como máximo 22 dado que se cancelaron los de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente.

Promediando mayo, se disputaron cuatro de las seis carreras y siempre ganó un piloto de Mercedes: George Russell en Melbourne, Australia; y Kimi Antonelli en China, Japón y Miami. Así, el italiano domina la tabla de posiciones de pilotos con 100 puntos y lo persigue su compañero de equipo con 80. En la clasificación de constructores, la escudería suma 180 unidades contra las 110 de Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

George Russell y Kimi Antonelli tuvieron un gran arranque de temporada con Mercedes TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, tuvo un gran inicio de torneo y acumula siete puntos gracias al décimo puesto en el GP de China y al séptimo en Miami, donde consiguió su mejor ubicación desde que participa del Gran Circo. En la tabla de posiciones marcha undécimo.

El campeonato de la F1 continuará el fin de semana con el GP de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, que corresponde a la séptima fecha. Luego, habrá nueve carreras consecutivas en Europa: Mónaco, Barcelona y Austria en junio; Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

RACE WEEK IS BACK! 🫨💪



We're headed to Montreal for the Canadian Grand Prix! 🇨🇦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AelCaZwe6 — Formula 1 (@F1) May 18, 2026

A fines de septiembre, la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá una prueba en Singapur y, luego, en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias será en fines de semana consecutivos y se decidirá el campeón, si es que el certamen no se resuelve de antemano. El sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10

(Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026