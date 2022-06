El límite de presupuesto provoca polémicas y divisiones en la Fórmula 1

La multa de 25 mil dólares que pagó Williams por incumplir el reglamento financiero de 2021 es una cifra menor para los millones que destinan las escuderías de la Fórmula 1. El equipo de Grove es el primero en recibir una sanción económica desde que se implementó el tope presupuestario y aunque el monto no generará una crisis resulta un dato que alimenta la disputa: en las últimas semanas, los jefes Christian Horner (Red Bull Racing), Toto Wolff (Mercedes) y Mattia Binotto (Ferrari) enviaron mensajes para que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ajuste el número que se estableció para el actual curso, que asciende a 140.000.000 de dólares. El británico exageró al resaltar que podría darse la situación de que alguna alineación se ausente de las últimas carreras del calendario; el austríaco manifestó preocupación, porque atenta contra el poder adquisitivo de los salarios y el director de la Scuderia admitió que la inflación refleja que tendrá que romperse el techo. En el otro extremo asoman Frédéric Vasseur (Alfa Romeo) y Otmar Szafnauer (Alpine), que señalan que el constante desarrollo que desandan las escuderías que lideran el Mundial de Constructores es el eje del desmadre.

George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull Racing) en el Gran Premio de España; las escuderías más poderosas de la Fórmula 1 sostienen que la suba de los costos de la energía y el transporte influyen para no cumplir con el tope presupuestario Peter J Fox - Getty Images Europe

La inflación y el aumento de los costos del transporte se configuran como las problemáticas para los poderosos de la F.1, que mantienen reuniones con la FIA en cada gran premio para descubrir una solución. Las fábricas de Milton Keynes, Maranello y Brackley agitan que el incumplimiento será una necesidad para completar las 22 estaciones del calendario. Antes de la última fecha en Mónaco, Binotto estimó que la infracción podría ser menor -del 5% - y el castigo en ese caso es variable: desde un apercibimiento público hasta la quita de puntos, reducción de pruebas aerodinámicas. “No tengo idea de cómo se traduce eso en términos de sanción, pero no creo que haya forma de que nosotros y muchos equipos nos mantengamos dentro del presupuesto: incluso despidiendo personal, que tampoco creo que sea la opción correcta. No entramos en el receso y el beneficio no es suficiente para hacer frente a los excesivos precios y costos. Entonces, ¿cuál serán las consecuencias? Muchos equipos lo incumplirán y eso será simplemente malo para el reglamento financiero, porque empezaremos a debatir su funciona”, comentó el jefe del garaje de Ferrari.

Christian Horner y Mattia Binotto, los jefes de Red Bull Racing y Ferrari, respectivamente, dos de los impulsores de revisar el tope de presupuesto para el actual curso AFP

Para Horner, ese 5% que se contempla como infracción menor podría marcar la diferencia y destrabar el futuro conflicto. “Podría ser el factor diferenciador de este campeonato. No está bien que nos retengan por un par de equipos que quizá no se vean afectados: ese nunca fue el objetivo del límite presupuestario, que se generó para limitar a los equipos líderes de un frenesí de gastos. Ninguno de nosotros podía predecir los acontecimientos mundiales que están impulsando la inflación: cuando se elaboraron las cifras límites, que se redujeron en 30 millones de dólares de la cifra que se fijó originalmente, la realidad era otra”, comentó el boss de Red Bull Racing.

El disparo desde Milton Keynes tiene como destinatarios a Alfa Romeo y a Alpine, que rechazan que se rectifiquen los números. No observan una fuerza mayor para el aumento. “Sí, tenemos un aumento y entiendo la situación, pero en octubre o noviembre, cuando armamos los presupuestos, sabíamos perfectamente que habría inflación. Si sube la energía y el transporte, la mejor solución es apagar el túnel de viento y frenar con las actualizaciones para cada fin de semana. Tarde o temprano vamos a tener que detener el desarrollo del auto, porque estaremos al límite del presupuesto. Todo el mundo puede hacer lo mismo”, reclamó Vasseur, que tuvo amplio apoyo de Szafnauer, de Alpine: “Al momento de trazar el presupuesto la inflación ya estaba alrededor del 7% o más. El índice de precios minorista en Gran Bretaña era del 7,1 o 7,2 por ciento y lo tuvimos en cuenta a la hora de elaborar nuestros presupuestos y de establecer el trabajo de desarrollo. Donde hay voluntad hay un camino: fijamos un tope al que debemos ajustarnos”.

Frédéric Vasseur, el jefe de Alfa Romeo, advirtió que los equipos poderosos podrían cumplir con el tope presupuestario si dejaran de ensayar en el túnel de viento Archivo

En las reuniones que se realizaron para lograr el actual acuerdo, los equipos menos poderosos pidieron que el tope cayera hasta 100 millones de dólares: la cifra ascendió a US$ 145.000.000, primero y en la segunda temporada se redujo en US$ 5.000.000; entre 2023 y 2025 descenderá a US$ 135 millones. Quitar el límite en algunos costos de desplazamiento podría convertirse en una solución para destinar dinero a otros fines. Para evitar que los que más gastan desvíen el presupuesto extra hacia el desarrollo -en el caso de aprobarse-, Wolff sostiene que es sencillo controlar los costos de energía y de transporte: “En Brackley el costo de la energía pasó de 3 a 7 millones de dólares y el costo del transporte tuvo un aumento similar. Queremos evitar bajo cualquier circunstancia reorganizar las estructuras, sería perjudicial para los equipos y para la industria. El límite de gastos se introdujo con fines específicos para que los grandes y los chicos gastaran la misma cantidad y no debería haber una negociación cada año para elevar ese tope de costos, pero creo que estamos ante una situación excepcional”, comentó el jefe de Mercedes.

Toto Wolff, jefe y accionista de Mercedes, junto con Lewis Hamilton: ajustar el salario del personal de las fábricas es un reclamo del austríaco, que no opinó sobre la posibilidad de que los pilotos tengan un tope salarial, como analiza Liberty Media Clive Mason - Getty Images AsiaPac

“Lo peor para el deporte es tener una posición obstinada en la que algunos de los equipos más pequeños piensan que los grandes están tratando de obtener una ventaja, y puedo decir desde mi posición de jefe y accionista de equipo que no queremos generar más beneficios: se trata de permitir que las personas tengan sus salarios compensados por la extraordinaria inflación que está sufriendo”, señaló Wolff, que no se refirió a la medida de colocarle un tope a los salario de los pilotos que estudia Liberty Media para el futuro. En el paddock, el rechazo fue rotundo. “Cada vez nos usan más para promocionar la F.1. Hacemos más cosas, participamos en más eventos, estamos en contacto con los aficionados… Nos piden más y más y ellos obtienen el beneficio”, reclamó Fernando Alonso (Alpine). A la posición del ovetense se sumó la voz de Valtteri Bottas (Alfa Romeo): “Espero que no, no soy un gran fan de esa idea. Los pilotos deberíamos sacar algo de ahí: quizás puedan reducir los sueldos de los jefes de equipo. Si se hace de forma equitativa a jefes y a pilotos, estará bien”. La explotación de la imagen que pueden realizar las escuderías es un valor agregado que ofrece el piloto y es un amplio margen que tienen de negociación.