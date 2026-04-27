El mensaje que Flavio Briatore le dedicó a Franco Colapinto luego del exitoso Road Show de Buenos Aires

Franco Colapinto hizo historia en la Argentina. El piloto hizo rugir las avenidas más importantes del barrio de Palermo, en Buenos Aires. El piloto piloteó tres monoplazas e hizo delirar a una multitud que llegó en cantidad para acompañar al representante del país en la Fórmula 1. Y uno de los que también expresó su felicidad fue Flavio Briatore. El director ejecutivo de la escudería Alpine expresó en sus redes sociales las sensaciones sobre el Road Show que tuvo al pilarense como el gran protagonista del domingo.

A través de su cuenta personal de Instagram, Briatore publicó dos fotos. En la primera de ellas se lo ve a Colapinto saludando al público que se acercó al evento que se realizó en Palermo. La segunda, con el Lotus E20 de 2012 en pleno show en las calles porteñas, con la gente de fondo en las tribunas tubulares que se instalaron para el ver al de Pilar.

“¡Qué día para ti! Fran Colapinto ¡Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a un evento tan increíble! ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió Briatore junto a las fotografías. El Road Show se llevó a cabo en la previa de lo que será el regreso de la Fórmula 1 tras casi un mes sin competencias.

La próxima carrera que tendrá Franco Colapinto y el equipo Alpine será el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami. La actividad en el Autódromo Internacional de Miami ubicado alrededor del Hard Rock Stadium será entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo. Además, se tratará de la cuarta carrera de la temporada.

En los primeras tres Gran Premio, Colapinto tuvo un inicio de temporada irregular. Finalizó en el puesto 14 en Australia. Sumó su primera unidad con la décima ubicación en China y obtuvo el puesto 16 en Japón. Luego se suspendieron las competencias que debían llevarse a cabo en Medio Oriente (Bahréin y Arabia Saudita), producto del conflicto bélico que se vive por esa parte del mundo.

Vale destacar que luego de lo que será la carrera de Miami, la Fórmula 1 volverá a tener un parate que será de dos fines de semana y regresará la actividad en Canadá entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo, en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal.

Flavio Briatore junto a los dos pilotos de su equipo: Pierre Gasly y Franco Colapinto JOSEP LAGO - AFP

Briatore sabe que el inicio de temporada es prometedor para su equipo. Luego de lo que fue el debut en Australia, expresó: “Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas”. Sin embargo, en este arranque se está cumpliendo con el objetivo planteado. “Estar constantemente entre los seis o siete primeros, a veces incluso mejor si las circunstancias lo permiten”, había dicho el director ejecutivo previo al inicio.

Además, agregó: “Tenemos que mantenernos por delante de los Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes. Tenemos que aspirar a terminar todos los Grandes Premios en los puntos”. Vale destacar que, en las tres carreras disputadas, la escudería Alpine se ubica en el quinto lugar del campeonato con 16 unidades; 10 de esos puntos los logró Pierre Gasly mientras que el restante lo logró Colapinto.

Así fue el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires