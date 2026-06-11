El divertido video de Kimi Antonelli y George Russell burlándose de la toalla que se llevó Kim Kardashian en Mónaco

El fin de semana en el Principado de Mónaco no solo dejó grandes emociones sobre el asfalto, sino también uno de los momentos más comentados y replicados en las redes sociales en lo que va del año. La visita de la megaestrella internacional Kim Kardashian al paddock de la Fórmula 1 se robó todas las miradas de los fanáticos. Sin embargo, más allá de su presencia para alentar a su pareja, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, lo que causó revuelo en Internet fue un desopilante y polémico descuido que involucró de manera directa al gran ganador de la jornada: el joven italiano Andrea Kimi Antonelli.

Kimi Antonelli y George Russell junto a Lewis Hamilton poco tiempo después de que diera a conocer su noviazgo con Kim Kardashian Vincent Thian - AP

La figura mediática estadounidense generó una enorme controversia tras ser captada en video en el área destinada a los tres primeros clasificados de la competencia. Minutos después de finalizar la carrera, la empresaria se acercó al pedestal marcado con el número uno, retiró la toalla de uso exclusivo del campeón y la utilizó para limpiarse los lentes de sol, según registraron las imágenes que se difundieron en las redes sociales. El hecho provocó risas y asombro por igual, transformándose en el blooper del fin de semana.

El gesto de Kim Kardashian en el GP de Mónaco que generó indignación entre los fanáticos de Fórmula 1

Lejos de tomarse el episodio con seriedad, la escudería Mercedes y sus pilotos decidieron aprovechar el furor de las plataformas digitales para subirse a la tendencia con ingenio. A través de un video corto que rápidamente sumó millones de reproducciones, Kimi Antonelli y su compañero de equipo, el británico George Russell, protagonizaron un desopilante sketch en el que ironizan sobre el paradero de la ya famosa toalla perdida.

El video, que publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram, muestra a Antonelli con rostro de fingida preocupación y seriedad, apoyado contra un ventanal en lo que parece ser un evento de prensa. Al mirar fijamente a la cámara, el piloto italiano lanza la pregunta que da inicio a la broma: “Me estaba preguntando... ¿Viste mi toalla?”. La edición del video corta inmediatamente a una segunda escena en un camarín, donde aparece George Russell acomodándose la vestimenta. La persona detrás de cámara le consulta directamente al británico: “George, ¿viste la toalla de Kimi?”, a lo que Russell contesta seriamente: “No”.

El clip que compartieron Kimi Antonelli y George Russell sobre el momento que protagonizó Kim Kardashian en el Gran Premio de Mónaco (Foto: Captura Instagram)

Para cerrar, la secuencia deja ver nuevamente a Antonelli en un espacio exterior, lavándose las manos en una fuente de piedra. Al terminar, el joven piloto mira nuevamente a la cámara con las manos empapadas y en modo de resignación lanza: “Oye, ¿viste mi toalla?”. La referencia implícita a Kim Kardashian es absoluta y el público de la Fórmula 1 no tardó en entender de qué se trataba.

“Netflix ya está escribiendo un arco de 3 episodios sobre esta toalla”; “Kim Kardashian, ¿sabes dónde está?“; ”Me encanta estar crónicamente en línea en F1 para entender esto" y “El administrador de Mercedes sabe exactamente lo que está haciendo”, fueron solo algunos de los cientos de miles de mensajes que los usuarios dejaron en la publicación.

El clip revolucionó a los fanáticos de la Fórmula 1 (Foto: Captura Instagram)

Este tipo de interacciones demuestra el excelente clima que se vive dentro del box de Mercedes, donde la convivencia entre la experiencia de Russell y la frescura del recién llegado Antonelli parece marchar sobre ruedas.