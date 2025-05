El periodista francés que anunció el cambio en Red Bull dijo que Franco Colapinto podría ser titular en Alpine para el GP de Imola

En la antesala del Gran Premio de Miami, las tensiones en torno a Alpine crece a cada instante. La expectativa por ver a Franco Colapinto nuevamente compitiendo en la Fórmula 1 se multiplica y, en las últimas horas, la inminente aparición del argentino como piloto titular de la escudería francesa tomó fuerza tras el comentario del periodista galo Julien Fébreau, que aseguró que Colapinto podría reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia Romagna, programado para el 18 de mayo próximo.

“Una vez más, la información que hemos recabado sugiere que Jack Doohan será sustituido a partir del Gran Premio de Imola. Esta será la próxima carrera de la temporada de Fórmula 1. La séptima prueba del Campeonato del Mundo de 2025 tendrá lugar dentro de 15 días. Imola, el circuito italiano que puede ver la aparición y reaparición en un Gran Premio de Franco Colapinto en lugar de Jack Doohan”, afirmó Fébreau durante la transmisión de la F1 por Canal+ durante la carrera Sprint y la clasificación para la competencia principal de este domingo.

Sólo para decir: Julien Fébreau afirma (en condicional) que Colapinto reemplazará a Doohan en Imola.



Cuando anuncia noticias en vivo en Canal+, eso es lo que sucede el 99% de las veces. Me sorprendería si ocurriera lo contrario. #F1

“La información confirma, por supuesto, que no hay nada oficial por el momento, pero esta tendencia es cada vez más apremiante desde todos los puntos de vista, día tras día, hora tras hora”, dijo Frabreu. Vale explicar que el periodista francés fue uno de los primeros que anunció el cambio de pilotos en Red Bull, con la salida de Liam Lawson y la llegada de Yuki Tsunoda.

Lógicamente que desde que llegó este comentario, las redes sociales comenzaron a arder y se multiplicaron las especulaciones acerca del posible retorno de Colapinto en Imola.

Sucede que no es el único comentario al respecto que se escuchó en los últimos días, ya que los dichos de Fébreau son idénticos al desliz del presidente de YPF, Horacio Marín, uno de los patrocinadores personales del argentino, en una entrevista en la que no advirtió que tenía abierto su micrófono. Ante la consulta del periodista acerca de cuándo consideraba Marín que Colapinto podría regresar a la Formula 1, el titular de YPF eludió la respuesta, sin embargo, fuera de aire, se alcanzó a escuchar: “Imola”. Aunque más tarde, por esta situación que desató un revuelo, aclaró que se trataba de un deseo personal. “Lo que digo es que espero que corra en Imola. Y si llega a pasar, me va a llamar. ¿Cómo voy a tener el dato si yo soy el presidente de YPF, no el representante de Colapinto?”, explicó Marín.

Eduardo Feinmann entrevistó en su programa a Horacio Marín, presidente de YPF



Eduardo le preguntó cuando debutaba Franco, pero Horacio le dijo que él no lo podía decir.



Terminada la entrevista se escucha "en Imola"

Ante la ola de rumores y versiones, el jefe de Alpine, Oliver Oakes, intentó minimizar el tema de Marín y en la conferencia de prensa destinada a los líderes de equipos durante la jornada del jueves en Miami dijo: “Lo vi como todo el mundo. Creo que fue un patrocinador de Argentina, fuera de cámara, dando su opinión sobre Franco”. Y agregó: “Eso es sólo ruido por ahí. Jack tiene que seguir haciendo un buen trabajo. Es natural que siempre haya especulaciones”.

Los máximos responsables de Alpine están intentando bajarle tensión a sus pilotos titulares, Pierre Gasly y Doohan, ante la presión mediática por el retorno del argentino, sin embargo, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, no descartó una modificación en la pareja de pilotos: “Tenemos tres pilotos, también está Paul Aron. Veamos cómo se desarrollan las próximas carreras y después decidiremos”, sostuvo con Sky Sports. Y cuando le preguntaron al italiano sobre la presión que recae sobre Doohan y un posible cambio, respondió: “¿Quieres estar en la Fórmula 1? Siempre tendrás presión”.