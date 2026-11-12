El piloto argentino que se une al equipo multicampeón de IndyCar, con el sueño de las 500 Millas de Indianápolis

El 16 de octubre participó de una prueba de Indy NXT con un auto del Chip Ganassi Racing en el trazado mixto de Indianápolis, 26 días después fue anunciado por el equipo multicampeón de IndyCar como piloto de la mega estructura para correr en la categoría de desarrollo para el próximo año. Alessandro De Tullio también quedó oficializado como suplente para los autódromos y circuitos urbanos de los tres nombres que compondrán la alineación en IndyCar: el quíntuple campeón Álex Palou, Christian Lundgaard, que se suma procedente de Arrows McLaren, y Kyffin Simpson.

Un nuevo salto para el joven que nació en Miami, pero que participa bajo bandera y licencia argentina. Otro paso para cumplir el sueño de ser protagonista en las legendarias 500 Millas de Indianápolis, la carrera por excelencia del calendario de IndyCar y que integra la Triple Corona, un título honorífico para aquellos que triunfan también en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.

Alessandro de Tullio durante la última visita a Argentina: una muy buena temporada en AJ Foyt abrió las puertas del consagrado Chip Ganassi Racing Santiago Oroz

“Fue rapidísimo todo el año, lo seguí bastante. Creo que tendremos una referencia para nuestro equipo”, apuró Palou, el catalán que domina IndyCar, al ganar el título en cinco de las últimas seis temporadas y, además, consagrarse en las 500 Millas de Indianápolis en 2025, convirtiéndose en el primer español en levantar el trofeo de 1,5 metros de altura y un peso de 50 kilos, que tiene como detalle, esculpidos en bajorrelieve, los rostros de todos los ganadores de la histórica carrera. Es la fecha del calendario que resulta la ilusión de todos los corredores de IndyCar y de los que se preparan en Indy NXT, la cantera que con su hoja de ruta alimenta a la categoría reina del automovilismo de los Estados Unidos, que el próximo año volverá a desembarcar con una cita en Europa.

En el primer año en Indy NXT los desempeños de De Tullio no pasaron desapercibidos: piloto del equipo AJ Foyt, el rookie marcó ocho pole positions, igualando a Ed Jones y a Thiago Medeiros y a una del récord que señaló el mexicano Pato O’Ward en 2008. Finalizó sexto en el campeonato, con dos victorias –en Barber y Portland-, cuatro podios y cinco Top 5 en 17 presentaciones. También lideró durante 99 vueltas, el mayor número de un novato en el año y la segunda mejor marca de la temporada.

Con el N°14, Alessandro de Tullio al frente del pelotón: en 2026, logró dos victorias, ocho poles y lideró 99 vueltas en el campeonato, la marjor marca de un novato @alessandrodetullio

La posición en la tabla final es ficticia: en las fechas en Arlinton y en el primer episodio en Barber fue sacado de pista por rivales, cuando era el puntero de la carrera; también sufrió una exclusión en Road América, donde ganó, porque el equipo cruzó los neumáticos con su compañero, el brasileño-estadounidense Nicholas Monteiro, lo que significó la descalificación de los dos pilotos. Igualmente, se ganó el llamado de Chip Ganassi Racing para las sesiones de pruebas de pretemporada, test en los que demostró ritmo, velocidad y adaptación: la estructura lo ató para que conduzca el auto con el N°10. Palou participó de la prueba para ayudar al team en el desarrollo del auto para 2027.

Para De Tullio no será solo un cambio de equipo, se mudará de Miami –ciudad en la que nació- a Indianápolis, donde Chip Ganassi Racing -ganador de siete de las últimas diez temporadas de IndyCar- tiene la sede principal y de operaciones. Alessandro vivió siempre en los Estados Unidos, pero se identifica con la pasión y el sentir argentino. El asado hecho con leña, el dulce de leche, los alfajores, las empanadas, el mate como compañero en cada escala dentro del calendario son muestras de la argentinidad que expresa el piloto. Santiago, su padre, que en 1989 y con 15 años se marchó del barrio porteño de Belgrano al estado de Florida, es quien transmitió las tradiciones criollas, pero también la curiosidad por la velocidad y el automovilismo.

Alessandro de Tullio, piloto oficial de Chip Ganassi Racing en Indy NXT y suplente en IndyCar, donde el equipo ganó siete de las últimas diez temporadas @alessandrodetullio

“Siempre le gustó la Fórmula 1 y la IndyCar, y con cuatro años me llevó a una carrera en Montreal. Las fotos y los videos muestran todo lo que disfruté del ruido de los motores, y de regreso empecé a pedir autos de carreras y de tanto insistir mi papá me compró un karting. Aprendí a manejarlo en unas bodegas, donde poníamos conos y yo aceleraba, frenaba, doblaba. Ese entrenamiento duró dos días, porque después me llevó a la pista de karting en Homestead: con cinco años corrí por primera vez”, le contó De Tullio a La Nacion, siete meses atrás, en su última visita a la Argentina.

En karting compitió para un equipo de Sergio Checo Pérez y junto a Franco Colapinto, Nico Varrone e Ignacio Montenegro, pero también frente a Andrea Kimi Antonelli, el flamante campeón de la F.1. En 2022 saltó a los monoplazas, en la USF Junior, aunque recién en 2024 se logró afianzar y dio un salto cualitativo: ingresó directamente a la USF Pro2000, que resultó la antesala a su estreno en Indy NXT.

“Los autos no son fáciles, no tienen asistencia de dirección hidráulica, por eso son coches muy físicos y demandantes. El diseño es de vieja escuela, básico, pero que iguala, como también los chasis, que son uno solo para todos: Dallara. Los motores son dos: Honda y Chevrolet. En Indy NXT las carreras son estilo sprint, tenemos también 65 segundos de Push to Pass, y hay una carrera por fin de semana en los circuitos callejeros y en los óvalos [corren tres fechas], pero en los tradicionales [autódromos] son dos carreras. Los óvalos, son distintos: los superspeedway, largos y de máxima velocidad, como el de Nashville, o el de Milwaukee, denominado óvalo chico. Hay que ir rápido, alrededor de 270km/h, pero no se puede perder zona de confort y hay mucha estrategia: hay que equilibrar la velocidad máxima con el desgaste del neumático, porque nosotros en Indy NXT no cambiamos gomas. Si quemaste la goma, solo te queda sobrevivir en la pista”, explicó el nuevo piloto de Chip Ganassi Racing, que compartirá garaje con Carson Etter, el estadounidense que se mantiene en la estructura.

Bajo el paraguas de Chip Ganassi Racing, De Tullio alimenta el sueño de ser parte de la elite del automovilismo estadounidense. IndyCar y las 500 Millas de Indianápolis, la meta del joven que nació y creció en Miami, pero que se aferra a la bandera y las tradiciones argentinas.