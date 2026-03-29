El tremendo accidente en la Porsche Cup que obligó a retrasar el GP de Japón: un auto voló por el aire

Las imágenes de lo que sucedió en Suzuka antes del Gran Premio de Fórmula 1 dejaron a los fanáticos sin aliento. Durante la Porsche Carrera Cup Japón, la primera de la temporada 2026, se produjo un accidente tremendo del piloto Masa Taga, que finalizó con un espeluznante vuelco, sin consecuencias graves para el conductor, pero que sí provocaron daños en la infraestructura del circuito. El episodio obligó a retrasar el inicio de la carrera principal.

El accidente ocurrió en los primeros tramos de la carrera, cuando el Porsche de Taga, de la categoría Pro-Am, se vio involucrado en un incidente con el de Hiro. Los dos autos chocaron en curva 200R, lo que provocó que el vehículo número 84 de Taga se desviara hacia el exterior del circuito, impactara contra las barreras de contención, se subiera sobre la valla de escombros, volase por el aire y fuera a parar en un terraplén más allá de la pista. La magnitud del accidente provocó que los comisarios confirmaran que la carrera no se reanudaría.

El impresionante accidente en la Porsche Cup

El accidente provocó una serie de consecuencias operativas en el circuito de Suzuka, en el que se reunieron más de 300.000 espectadores a lo largo de los tres días del Gran Premio de la Fórmula 1. El impacto fue tan significativo que varios postes de la valla de la curva 12 quedaron doblados, generando reparaciones de emergencia en una zona de acceso general del público.

Las reparaciones en el lugar provocaron que los comisarios tomasen la determinación de extender el margen entre las competencias programadas, asegurando así que la F1 pudiera celebrarse bajo “condiciones 100% seguras”, según indicó la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que retrasó diez minutos el inicio de la carrera de F1.

“El inicio de la vuelta de formación se retrasará debido a las reparaciones de las barreras en la curva 12 tras un incidente en una categoría de apoyo. Proporcionaremos más información sobre la nueva hora de inicio de la vuelta de formación. El tiempo de apertura del pit lane para las vueltas de reconocimiento también se retrasará”, comunicó la FIA cuando se produjo el incidente.

Originalmente, la final de la Porsche Carrera Cup Japan estaba programada para concluir dos horas y media antes del inicio del arranque de la prueba principal de la Fórmula 1. El trabajo de reparación incluyó vehículos de rescate y técnicos reforzando vallas y barreras.

El choque de la carrera de Porsche Supercup que dañó la barrera. Por este choque es que el inicio del GP se retrasó pic.twitter.com/kAvAzPkNM9 — Luis Miguel en F1 (@LuisMiguelEnF1) March 29, 2026

Este incidente se produce apenas unas semanas después de otro grave accidente de un Porsche en Asia, tras la primera prueba de la temporada de la Porsche Carrera Cup Asia en Shanghái, cuando el piloto, Francis Tjia, necesitó tratamiento hospitalario y cirugía tras un accidente en la línea de salida. Tjia fue trasladado en helicóptero al Hospital Huashan y allí se le practicó una pequeña intervención quirúrgica. Unas horas más tarde un comunicado emitido por la Porsche Carrera Cup Asia confirmó que la operación fue un éxito y que Tjia estaba en plena recuperación.

La prueba de Porsche tiene divisionales en distintas partes del mundo y suelen desarrollarse como antesala de las carreras de la F1.