Video: Franco Colapinto se despistó en Silverstone y no pudo superar la primera clasificación

El piloto argentino Franco Colapinto despistó su Alpine durante la primera clasificación del Gran Premio de Silverstone, en Gran Bretaña, y deberá largar en el puesto 19º este domingo, lo que complica sus posibilidades de sumar puntos para la escudería.

Colapinto había terminado 12º en la carrera sprint, pero no pudo sostener ese desempeño y quedó atrás en la grilla para la novena fecha de la temporada del campeonato.

“Es rarísimo... perdí muy muy de golpe la parte de atrás. No entiendo muy bien por qué... La razón de lo que pasó no la tengo”, expresó el corredor argentino al ser consultado por la prensa sobre lo ocurrido.

El piloto de Pilar perdió el control del auto en la zona de las curvas rápidas de Maggots y Becketts durante su segundo intento de la Q1. El auto entró en trompo a alta velocidad y levantó vuelo en la zona de las banquinas, aunque no chocó contra ninguna defensa.

“Es una curva que la podés hacer a fondo sin ningún problema. Es muy difícil, hay que intentar entender qué pasó”, describió sobre ese tramo de la pista.

En su primera vuelta lanzada, el argentino había registrado un tiempo de 1:31:321, quedando por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó 1:31:086.

Si bien Colapinto y su equipo todavía no analizaron en profundidad la maniobra, el piloto agregó: “Da la sensación de un auto inestable y que hace una vuelta una cosa y otra vuelta la otra. En la vuelta anterior en ese lugar no tuve problema de grip y después se desconectó de pronto la parte de atrás“.

Otro ángulo del despiste

Al momento del despiste, se ubicaba en la posición 17º, fuera del corte para ingresar a la Q2, a pesar de haber registrado su récord personal en el primer sector del circuito.

“Veremos la data e intentaremos entender qué paso. Es una pena porque me sentía mejor que en las sprint-qually anteriores. Habíamos hecho cambios que parecían positivos y veníamos bien, pero...“, reflexionó sobre lo que deben mejorar de cara a la carrera final, que se dará este domingo a las 11 horas (correspondiente al huso horario Argentina).

La carrera sprint

En la carrera sprint el italiano Kimi Antonelli logró la victoria tras superar a Lewis Hamilton en el noveno giro. El piloto de Mercedes marcó también el récord de vuelta en el circuito ubicado cerca de Northampton, al noroeste de Londres.

Completaron los puestos puntuables Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri y Liam Lawson. Franco Colapinto avanzó del 14° al noveno lugar en la largada y finalizó en la 12° posición, detrás de Gasly.