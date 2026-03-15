Esteban Ocon le pidió disculpas a Franco Colapinto por chocarlo en el Gran Premio de China de Fórmula 1

El arranque de la temporada ya venía siendo complicado para Esteban Ocon -quedó 11° en el GP de Australia- y sumó un nuevo episodio negativo en el Gran Premio de China 2026 de Fórmula 1, donde el piloto francés protagonizó un incidente al chocar con Franco Colapinto. Ocon asumió de inmediato la responsabilidad por la maniobra, fue sancionado y luego se disculpó con el argentino.

Durante buena parte de la carrera, ambos estuvieron inmersos en una intensa pelea en el pelotón medio, primero entre los Alpine y los Haas, y más tarde también con Max Verstappen, que se sumó a la lucha con su Red Bull. La estrategia —condicionada por haber largado con neumáticos duros— de mantenerse en pista durante el coche de seguridad hizo que el grupo se compactara, con Colapinto ubicado segundo y Ocon tercero al momento del relanzamiento.

El momento en que el Alpine de Franco Colapinto hace un trompo por el Haas de Esteban Ocon durante el Gran Premio de China GREG BAKER� - AFP�

Con el correr de las vueltas, sin embargo, los dos fueron perdiendo posiciones frente a autos más veloces y terminaron entrando a boxes con la expectativa de mantenerse en zona de puntos. Ocon paró en la vuelta 29, aunque su detención no fue del todo eficiente. Colapinto lo hizo tres giros más tarde y volvió a la pista apenas por delante del ganador del GP de Hungría 2021.

Con sus neumáticos ya en temperatura, Ocon intentó sorprender a su rival y se lanzó por el interior en un espacio mínimo al final de la curva 1. Pero el hueco se cerró rápidamente: el francés metió el tren delantero junto al Alpine y se produjo el contacto, que derivó en un trompo para ambos.

La maniobra de Ocon contra Colapinto

Tras reincorporarse en la 13ª posición, Colapinto logró recuperarse y terminó décimo, rescatando un punto. Ocon, en cambio, finalizó 14º luego de recibir una penalización de diez segundos. Apenas ocurrido el incidente, el francés reconoció su error por radio, algo que luego ratificó ante Canal+:“Sí, el choque con Franco fue culpa mía. Me disculpé. Lo malinterpreté. Estoy contento que aún así, Franco haya logrado los puntos, porque hizo una muy buena carrera”. Y agregó: “Tuvimos muy buenas batallas hasta ese momento, es una lástima que haya terminado así, pero aún así terminó 10° que es muy bueno. Yo merecía la penalidad hoy, eso está muy claro".

"ES MI CULPA" gran gesto de Ocon desde China, disculpándose con Colapinto y alegrándose por el Top10 del argentino. 👏🏻



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Colapinto confirmó más tarde, ante la prensa, que Ocon se acercó a pedirle disculpas y que estas fueron aceptadas. “Me golpeó en la parte trasera derecha y se me hizo un agujero enorme en el piso, lo que afectó el rendimiento y el equilibrio. Después de la carrera vino a disculparse y está todo bien. Habíamos tenido una lucha muy dura y pareja; no terminó bien, pero se disculpó y quedó ahí”, explicó el argentino.

Los comisarios actuaron con rapidez y sancionaron a Ocon con diez segundos, además de detallar el motivo de la penalización. Según el informe, Colapinto salió del pitlane en la vuelta 33 por delante del auto de Ocon, quien se acercó en la extensa curva 1. Al llegar a la curva 2, el argentino tomó la trayectoria habitual y el francés intentó adelantar por el interior, provocando la colisión.

Aplicando las normas de conducción, los comisarios determinaron que Ocon no tenía derecho al espacio, ya que su eje delantero no estaba por delante del espejo del auto de Colapinto ni antes ni en el vértice de la curva. Por ese motivo, concluyeron que el francés fue totalmente responsable del incidente y aplicaron la sanción correspondiente.