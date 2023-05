Fernando Alonso, el estratega de 41 años que corre por la victoria 33 en la Fórmula 1 y apunta a pelear a lo grande en 2024

escuchar

El carácter y la clase de Fernando Alonso son incombustibles. También, la ambición: el ovetense mantiene el apetito de sus inicios, el mismo que mostró después del bicampeonato de 2005 y 2006 con Renault y que llevó a Ferrari, aunque en la Scuderia, al igual que en McLaren, los resultados dibujaron una curva descendente. Agotado y defraudado, se despidió de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2018, pero lo hizo con un “hasta luego”, porque en su interior sabía que todavía tenía páginas en blanco por rellenar. El Mundial de Resistencia, las 500 Millas de Indianápolis y hasta el Rally Dakar resultaron su cobijo.

Volvió al Gran Circo para ser la bandera del proyecto Alpine en 2021, aunque descubrió que las promesas realizadas eran tan desordenadas y vagas como la dura interna que lidiaba con su compañero de garaje Esteban Ocon. La meta de pelear por victorias y un tercer título de campeón de F. 1 nunca se borró y, por esa razón, no vaciló al aceptar el llamado de Aston Martin, al cumplirse media temporada del año pasado. Con 75 puntos, Alonso es hoy el mejor del resto en un campeonato en el que las espadas de Red Bull Racing, Max Verstappen, que acumula 119, y Sergio “Checo” Pérez, dueño de 105, se reparten los triunfos y el dominio, pero también es un jefe y una guía en una estructura que desea trascender en las pistas y escribir su historia en los mundiales.

Alonso delante de Sergio Pérez; pulsear a la par con Red Bull Racing es el objetivo de Aston Martin para 2024. Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Cuatro podios en seis carreras, contabilizando la sprint de Azerbaiyán, reflejan que no falló en el análisis, después de que Lawrence Stroll lo invitara a tomar la butaca que liberaría Sebastian Vettel. Dos años de contrato, con una opción de continuidad multianual; un paquete financiero sólido, el fichaje de ingenieros de buen pedigrí y las riendas para conducir la escudería fueron un reconocimiento para quien a los 41 años exhibe hambre por estar en la cabeza de la carrera y a la vez interés en aprender y desarrollar. La ampliación de la fábrica en Silverstone, la incorporación de un túnel de viento, personal calificado para ejecutar las tareas y la presencia de Dan Fallows, ex antiguo jefe de aerodinámica de Red Bull fueron detalles con los que el magnate Stroll conquistó al asturiano.

Desilusionado con Alpine, no confiaba cien por ciento en lo que le contaron de Aston Martin en agosto pasado, pero Flavio Briatore, su director en la gloriosa época de Renault y ex manager, lo convenció. “Vio la inversión y la visión de Stroll, que es un líder muy importante para el equipo. Si Lawrence tiene un objetivo, lo cumplirá. Puede que le lleve dos años, cinco o siete, pero lo logrará. No tiene límites, tiene una conducción contagiosa y todos en el equipo creen en lo que él piensa. En la F. 1 se necesita un jefe de esas características, con una voz que marque el camino”, señaló Alonso acerca de cómo Briatore le despejó las dudas para que se sumara al desafío de la escudería verde.

“Esperaba que 2023 fuera una temporada de aprendizaje y que en 2024 pudiéramos retar a Ferrari o Mercedes, pero desde la primera carrera, en Bahréin, pulseamos con ellos. En Imola y Barcelona los equipos empezarán con las actualizaciones en sus autos y nosotros tendremos que ser top en ese sentido. En la pista, pero también fuera: debemos aprender muchas cosas para, con suerte, ser candidatos fuertes el año próximo”, apuntó el español, que con el mensaje pretende que Aston Martin mantenga alta la guardia, tras un inicio destacadísimo en el calendario.

En Miami, Alonso celebró un tercer puesto, en su cuarto podio sobre cinco carreras finales en la temporada; un presente impensado cuando en agosto anunció que dejaría Alpine por Aston Martin en 2023. CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El papel de líder le sienta bien y Alonso no duda de ayudar a su coequiper, Lance Stroll –hijo de Lawrence–, con el que tiene química, en contraste con los chisporroteos que protagonizó con Ocon en Alpine. “Soy consciente de mi rol y lo acepto, y Lance es un piloto que piensa como compañero, como vimos en Bakú [el canadiense anticipó por la radio que no atacaría al asturiano]. El año pasado me sucedió todo lo contrario: era siempre el primer objetivo de mi compañero y eso, obviamente, no beneficia en absoluto al equipo”, aludió Fernando a las disputas con el francés en los autódromos de Hungaroring, Jeddah y San Pablo.

Alonso, Lance Stroll y el modelo AMR23: el español apoya y prepara a su compañero canadiense para que sea el futuro líder de Aston Martin; mientras, se gana halagos de jefes de escuderías y ex pilotos. - - ASTON MARTIN

Y eso que el primer episodio de 2023 casi arrojó un blooper: Stroll se llevó por delante al ovetense en la curva 4 de Bahréin. “Me golpearon. No pueden hacer eso”, se quejó por la radio Alonso, enfrascado en una batalla con Lewis Hamilton. Poco antes de subir al podio y mientras dialogaba con Checo Pérez, observó en una pantalla la maniobra: “Pensé que era [George] Russell”, confío ante los medios entre risas.

La relación amistosa se observa en el garaje y en las carreras, en las que Alonso es piloto, estratega y consejero: en Bakú pidió que le sugirieran a Lance el balance de los frenos que él había configurado, para que su compañero mejorara el rendimiento en las frenadas. El último fin de semana, en Miami, siete vueltas antes del final, abrió la radio y lanzó: “¿En qué posición está Lance? Genial adelantamiento en la curva 1″. Stroll, que el sábado tuvo una pésima actuación en la prueba de clasificación –eliminado en la Q1– había superado a Alexander Albon (Williams) para ubicarse decimotercero, y así recibía el apoyo del español, que había visto la maniobra en una de las pantallas gigantes, mientras conducía a 300 kilómetros por hora. “Estoy en el final de mi carrera. Creo que Lance liderará el equipo durante los próximos 10 o 15 años y quiero ayudar a la escudería y a él tanto como pueda”, comentó el bicampeón mundial.

La recomendación para su compañero en plena carrera

Teamwork - you love to see it. 🤝



🎥 x @F1pic.twitter.com/GIEUInGmGY — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 1, 2023

Desde fuera de Aston Martin existe un reconocimiento a Alonso. “Con 41 años sigue siendo muy fuerte. Los deportistas de alto rendimiento están rompiendo barreras: Tom Brady, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton... Todos continúan mejorando”, señaló Toto Wolff, jefe de Mercedes. “Todos los que siguen la Fórmula 1 saben que es un piloto que tiene una serie de habilidades que ninguno de los demás tiene. En mi opinión, no necesita un estratega, ni nada por el estilo. Puede gestionar su carrera desde el auto. Es muy bueno en eso; ese aspecto es donde es tan fuerte. Tener más de 40 años lo volvió mejor en lugar de hacerlo retroceder. Lo suyo es ciertamente increíble y la decisión que tomó el año pasado de cambiar de equipo resultó muy buena para él”, lo elogió Guenther Steiner, el director de Haas. El ex piloto y ahora comentarista David Coulthard apuntó: “Es implacable. Tiene hambre, y después de que tomara decisiones dudosas con algunos equipos, ir a Aston Martin fue algo inspirado. Hacen comentarios sobre su edad, pero está en forma y concentrado. Hizo varios podios y tendrá la oportunidad de lograr una victoria”.

Fernando cree que tiene una oportunidad de doblegar a los Red Bull en Mónaco, dentro de dos fechas; Max Verstappen bromeó sobre eso. GIUSEPPE CACACE - AFP

En 2003 y con Renault, en Hungaroring ganó por primera vez en la F. 1. Diez años después, en Montmeló y con Ferrari, firmó su 32ª y última victoria en el Gran Circo. “Contratar a los mejores, invertir mucho dinero, construir otra fábrica... Se necesita mentalidad ganadora, que sin dudas no es algo amistoso para los rivales, pero no se viene a la Fórmula 1 a hacer amigos. Estamos acá para ganar y Aston Martin se convertirá en una máquina ganadora”, reta Alonso, que a los 41 años tiene el sueño y la ambición de un niño.