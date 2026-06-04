Ferrari busca romper el hechizo de 33 grandes premios sin victorias y terminar con la hegemonía de Mercedes

Lo hizo en 2023, ante el dominio avasallante de Red Bull Racing y pretende repetir el fin de semana, en el Gran Premio de Mónaco, para romper con la hegemonía que instaló Mercedes en el inicio del actual calendario de la Fórmula 1. Ferrari, el único equipo con presencia perfecta en todas las temporadas del Gran Circo, se entusiasma con el rendimiento de la SF-26 y proyecta que el circuito urbano que recorre el Principado sirva también para deshacer el hechizo que envuelve a la Scuderia, que no gana desde hace 33 grandes premios. Ferrari no gana desde el Gran Premio de México 2024, de la mano de Carlos Sainz Jr. Diez veces vencedora en el trazado más corto que ofrece el año, de 3337 metros, Lewis Hamilton y Charles Leclerc son las espadas que alimentan la ilusión.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton destacaron las virtudes del modelo SF-26 para el Gran Premio de Mónaco; la Scuderia no triunfa en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de México 2024 NurPhoto - NurPhoto

“Es el único circuito donde la potencia no es lo más importante. Creo que premia el rendimiento del coche y el nuestro podría ser muy fuerte en Mónaco. Al eliminarse la desventaja de potencia, estamos en la batalla con los chicos de Mercedes”, opinó Hamilton, refiriéndose a Andrea Kimi Antonelli y George Russell, que en conjunto ganaron los cinco grandes premios del año.

El británico llegará a la cita con dos podios en el curso, el último después de reanimar el viejo duelo con Max Verstappen en Montreal. Sabe de éxitos efímeros con Ferrari, porque triunfó en la carrera sprint en Shanghái el año pasado, aunque luego, en la carrera de largo aliento en China, los coches de Maranello fueron desclasificados: el séptuple campeón del mundo, por una irregularidad en el fondo plano; su compañero Leclerc, porque la SF-25 no dio el peso mínimo.

Los dos pilotos destacaron el rendimiento del monoplaza en las curvas y en la tracción. La combinación generó que la Scuderia tuviera dificultades para mantenerse en la cabeza de la carrera en esta temporada, cuando sus autos son los que mejor reaccionan al largar, una virtud del turbocompresor más compacto en su unidad de potencia. La eficacia se traduce en minimizar el tiempo de respuesta al reducir la inercia de la turbina, con arranques explosivos y una mejor aceleración en las curvas lentas. Las características de Mónaco, donde las rectas son escasas y las curvas son de baja y media velocidad, Ferrari se posiciona para ser el candidato para la victoria.

Lando Norris, el último ganador del Gran Premio de Mónaco y campeón defensor; McLaren es, con 16 victorias, la escudería con más éxitos en el Principado CHRISTOPHE SIMON - AFP

Rival y último ganador en el Principado, Lando Norris (McLaren) apuntó a las posibilidades de la SF-26: “Creo que saldrán desde la pole. El rendimiento a baja velocidad es mucho mejor que el resto. El año pasado gané, fue uno de mis mejores y más emocionantes fines de semana, pero creo que es uno de los circuitos en el que sabemos que nos costará. No es un dibujo que me dé confianza para decir que podemos ser candidatos”, comentó el campeón de 2025.

El análisis de Norris lo ratificó el director del equipo de Woking, Andrea Stella: “Cuando miramos la superposición basada en la velocidad del GPS, el chasis de Ferrari es sin dudas competitivo en las curvas, como lo fue en el primer sector en Canadá. Pero no es solo un sector de baja velocidad, porque también tiene los pianos y esas características suelen ser ventajosas en un circuito como Mónaco. Lando tiene razón en considerar que es el auto favorito para la pole”, aseguró el ingeniero italiano.

El triunfo más buscado de Charles Leclerc: dos años atrás rompió el hechizo y se impuso en el Gran Premio de Mónaco; el piloto de Ferrari, que festeja junto al Príncipe Alberto, registra tres pole en el tradicional circuito callejero Luca Bruno - AP

Marcar la pole no asegura el éxito, pero la estadística de los últimos 20 grandes premios resalta que el poleman salió victorioso en 14 de esas oportunidades. En tres de las últimas cinco visitas, Leclerc fue el más rápido en la qualy, aunque el monegasco solo se impuso en uno de los episodios de la trilogía. Hamilton tiene números menos destacados: dos veces se impuso en la prueba de clasificación -en 2015 y 2019-, ambas con Mercedes.

En triunfos, el británico revierte el cuadro: tres éxitos –2008, 2016 y 2019-, el primero con McLaren y los dos restantes con las Flechas de Plata. La velocidad en Mónaco tiene un respaldo en la confianza y el feeling que el piloto tiene con el auto, como la manera de asumir riesgos en un circuito donde las barreras son muy cercanas y el mínimo error termina en accidente. Hamilton se mostró cómodo con el coche en las últimas carreras, mientras que Leclerc demostró que sabe cómo exprimir el auto.

Mónaco resultó una obsesión para Leclerc, que en 2024 cortó con el embrujo que arrastraba en el gran premio en donde es más local que ningún otro piloto, aunque varios –entre ellos Franco Colapinto- tienen residencia en el Principado. La trilogía de poles empezó en 2021, aunque en la ambición de mejorar el tiempo chocó en ese intento en la Q3. El fuerte impacto no inmutó a Ferrari, que optó por no cambiar la caja de velocidades. El resultado fue frustrante: cuando el monegasco salió del garaje para engrillarse, falló la transmisión y no fue parte de la carrera. Un año después, y tras la lluvia, marcó el pulso de la carrera hasta que la estrategia y el cambio de neumáticos -de intermedios a lisos- lo relegó de la primera a la cuarta posición, superado por Sergio Checo Pérez -ganador- y Max Verstappen, ambos con Red Bull Racing, y Carlos Sainz Jr. (Ferrari). Los infortunios no frenaron: en 2023 marcó el tercer mejor tiempo, pero fue sancionado con tres puestos en la grilla por bloquear a Norris en la Q3.

De marcar la pole a estrellar el auto: Charles Leclerc fue el piloto más rápido en 2021 en la qualy del Gran Premio de Mónaco, pero no largó la carrera por una falla en la transmisión Getty - Formula 1

La pesadilla empezó en la Fórmula 2, con un doble abandono en 2017, año en el que se consagró campeón; había registrado la pole. En su estreno con la F.1 en Mónaco, con Alfa Romeo, en 2018, la escudería lo obligó a retirar el auto que presentaba un fallo en el freno delantero izquierdo. Su primera experiencia en Ferrari resultó un desastre: la Scuderia no lo envió a la pista para un segundo intento en la Q1 y fue eliminado. Largó desde el 16° casillero.

Lewis Hamilton transita por sobre los bordillos de la pista de Mónaco; el británico ganó en tres oportunidades, una con McLaren y dos veces con Mercedes afp - AFP

Leclerc, que rompió la inercia negativa en 2024, se motiva para esta nueva visita. “Creo que es uno de los circuitos que mejor se adaptará a estos autos”, apuntó, y expuso su argumento: “Hay tantas curvas que existirán muchas oportunidades para que las unidades de potencia recuperen la energía eléctrica. Además, al ser más ligeros, estos coches son más ágiles, y en un circuito de baja velocidad será muy divertido conducir”.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), por su parte, limitará la entrega de potencia de los motores con el objetivo de controlar la velocidad de punta en las calles de Montecarlo: obligará a utilizar un mapa de motor específico, denominado “Rev 1”, diseñado exclusivamente para el GP de Mónaco. La configuración reduce progresivamente la potencia del sistema MGU-K, a partir de los 200 km/h, una velocidad muy inferior a la del mapa estándar que se emplea en la temporada, que mantiene una entrega máxima hasta los 290 km/h.

Una vuelta en drone por las calles de Montecarlo

A full lap of Monaco circuit by drone. pic.twitter.com/MbdnVsBE8h — DRS Unlocked (@DRSunlocked) June 3, 2026

Con el modo adelantamiento los pilotos conservarán parte del plus de potencia: dispondrán de 150 kW hasta los 300 km/h, antes de que la entrega de energía desaparezca completamente a los 310 km/h. La medida se tomó para evitar que los autos tomen las curvas a velocidades extremas, motivo por el que la FIA también descartó para esta carrera la activación del modo recta, configuración aerodinámica activa que provoca que el alerón delantero y trasero modifiquen la posición para disminuir la resistencia al viento, ofreciendo al coche alcanzar una mayor velocidad punta en las zonas rápidas y las rectas.

Pasaron 33 carreras desde el último festejo, y aunque la historia lo tiene como segunda escudería con mayor cantidad de triunfos en Mónaco, por detrás de McLaren, que festejó en 16 oportunidades, en Maranello se motivan con volver a la victoria en la carrera con mayor glamour del calendario.