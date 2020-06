Lewis Hamilton Crédito: DPA

1 de junio de 2020

El piloto británico de Fórmula 1 , Lewis Hamilton , manifestó su indignación por el silencio de algunos de sus colegas en relación al asesinato del afroamericano George Floyd , que desató protestas contra el racismo en todo el territorio de los Estados Unidos.

"Veo a los que se están quedando en silencio. Algunos, las más grandes estrellas. Se mantuvieron en silencio en el medio de la injusticia. No hay una señal de nadie de mi industria que por supuesto es un deporte dominado por los blancos. Soy uno de las pocas personas de color, entonces, protesto sólo. Habría pensado hasta ahora que ustedes hubieran visto por qué pasa esto y digan algo al respecto, pero no se levantaron de nuestro lado. Sólo quiero que se sepa que los conozco y los estoy viendo".

Hamilton escribió dos mensajes en su cuenta de Instagram. En el segundo, aclaró que su declamación no es en favor de los que "queman edificios", sino de los que "protestan pacíficamente". Y dijo que "no habrá paz hasta que nuestros llamados líderes hagan un cambio. Esto no es sólo Estados Unidos . Estos es el Reino Unido, España, Italia y todo el resto. El modo en que las minorías son tratadas tiene que cambiar; cómo ustedes las educan en su país sobre igualdad, racismo, clasicismo, y que somos todos iguales. No nacemos con racismo y odio en nuestros corazones, nos es enseñado por nuestros superiores".

El futbolista brasileño Neymar , amigo del piloto de McClaren, no hizo hasta el momento ninguna comunicación pública sobre el asesinato de Floyd en particular, y el racismo en general. Pese a su constante presencia en las redes, no hubo ninguna mención del jugador del PSG al tema que está al tope de la agenda informativa mundial.

George Floyd fue asesinado el 25 de mayo a manos de un policía en Mineápolis. Desde entonces, referentes de la vida pública expresaron su repudio contra el racismo en general. Algunos de ellos, del deporte, entre los que se cuenta el hexacampeón mundial de la máxima categoría del automovilismo, quien hizo notar que el silencio de las "superestrellas" del deporte no pasaron desapercibidos.

