La Fórmula 1 anunció que vuelve a Portugal para 2027 y 2028

Acallados los ecos de lo que fue un desenlace emocionante, con la consagración del británico Lando Norris como campeón del mundo y la interrupción del reinado de Max Verstappen, la Fórmula 1 va calentando los motores para una temporada repleta de cambios e incertidumbre. Sin embargo, la máxima categoría del automovilismo mira más allá del corto plazo y va jugando con anuncios para el futuro. Es así como este martes, se anunció el regreso de una sede tradicional al calendario: habrá nuevamente Gran Premio de Portugal para 2027 y 2028, según confirmó la F1 a través de su sitio oficial. Aunque aún la F1 no lo develó, según el medio especializado The Race, Portugal ingresará en lugar de Zandvoort, el circuito que acogía el Gran Premio de Países Bajos.

Anuncio del regreso de Portugal a la Fórmula 1

“La Fórmula 1 ha anunciado hoy que volverá a Portugal en 2027 y 2028 como parte de un acuerdo de dos años con el Gobierno portugués, Turismo de Portugal y el promotor Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A -comienza el anuncio-. El Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão, acogió por última vez eventos de F1 en 2020 y 2021, y fue un lugar clave en el regreso de este deporte a las carreras durante la pandemia de Covid-19. Situado en la idílica región del Algarve, en el extremo sur de Portugal, conocida por sus espectaculares playas y su encanto histórico, el circuito de 4,6 km ofrece a los pilotos un reto técnico, con espectaculares cambios de elevación que culminan en una bajada hasta la última curva a la derecha que conduce de nuevo a la recta de boxes”.

Lewis Hamilton, con los tapabocas característicos de la pandemia; el británico ganó el Portugal en 2020 y 2021, cuando se recurrió al circuito de Portimao en medio de una época difícil para la Fórmula 1 Fotobaires

Portugal tiene una prestigiosa historia en la Fórmula 1, ya que acogió su primer Gran Premio en Oporto en 1958 y ha celebrado fines de semana de carreras en Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de historia de este deporte. Algunos de los mejores pilotos de la Fórmula 1 han subido al escalón más alto del podio en Portugal, entre ellos Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell.

El Williams de Ayrton Senna, en acción en Portugal, en 1994, cuando ese país ofrecía el circuito de Estoril PA Images - PA Images

Senna ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 en Estoril en 1985. Más recientemente, Portimão fue el circuito donde Lewis Hamilton superó el récord histórico de triunfos de Michael Schumacher tras conseguir su 92ª victoria en 2021. Hamilton sigue siendo el único piloto de la parrilla actual que ha ganado en este circuito, tras haber cruzado la línea de meta en 2020.