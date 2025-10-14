F1, la película llega al streaming: cuándo y dónde se podrá ver el último éxito de Brad Pitt

Para quienes se la perdieron en el cine, F1, La película, el aclamado film dirigido por Joseph Kosinski y protagonizado por Brad Pitt, pronto podrán verla desde la comodidad del hogar en una plataforma de streaming. La entrega fue una de las grandes producciones del año y generó una gran cantidad de comentarios en su llegada a las salas, por lo que hay una gran expectativa de que más público pueda verla.

Según informó la producción del film, estará disponible para todos los suscriptores de Apple TV+ a partir del viernes 12 de diciembre. Tras un contundente paso por las salas de cine, donde se consolidó como uno de los grandes éxitos de los últimos meses, la producción que cuenta con la colaboración de Lewis Hamilton y Jerry Bruckheimer, ahora amplía su alcance en streaming.

La película llamó la atención de todos gracias su destacado reparto y la temática deportiva (Foto: @f1movie)

La película, filmada durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, capturó la atención global, se posicionó como la séptima más taquillera de 2025 y superó a todas las superproducciones de superhéroes estrenadas este año. Este éxito marcó un hito para la primera colaboración entre Kosinski y Pitt, donde la competencia de automovilismo más popular del planeta fue el escenario de esta sinergia.

La trama se centra en Sonny Hayes (Brad Pitt), un experimentado piloto que se niega a abandonar su vida nómada. Casi tres décadas después de haber rozado la gloria en la Fórmula 1, un viejo amigo lo convence de regresar a las pistas para competir en su equipo. Allí, Hayes formará dupla con el impetuoso Joshua Pearce (Damson Idris), en una historia de redención. El largometraje fue filmado en los mismos circuitos donde escuderías como McLaren, Ferrari y Mercedes disputan el título mundial, lo que le aportó un nivel de autenticidad visual.

Jerry Bruckheimer, productor de la cinta, expresó su entusiasmo por la expansión digital: “Fue emocionante ver al público de todo el mundo disfrutar de F1, La película en los cines. Ahora estamos sumamente encantados de llevar esta emocionante aventura cinematográfica a los fans de todo el mundo a través del alcance global inigualable de Apple TV. Asociarnos con Apple y la Fórmula 1 fue una experiencia increíble, y nos enorgullece que aún más espectadores, de todo el mundo, puedan experimentar la acción trepidante y la pasión que definen la F1”.

La producción dejó escenas míticas (Foto: X)

Las críticas a la película

En cuanto a las críticas, F1, La película recibió opiniones mayormente positivas, entre las que se destacó su espectacularidad, adrenalina y calidad visual. Es considerada un gran entretenimiento tanto para el público general como para los fanáticos de la Fórmula 1. Se elogió la dirección de Joseph Kosinski y la actuación carismática de Brad Pitt, quienes lograron escenas emocionantes y carreras verosímiles que transmiten eficazmente la emoción del automovilismo.

Las secuencias de carreras y los efectos visuales son consistentemente señalados como muy bien logrados y emocionantes, lo que hace que el film sea accesible y entretenido incluso para quienes no son seguidores de la F1.

Sin embargo, no todas las valoraciones fueron unánimes. Muchas críticas coinciden en que la trama es poco original y está cargada de clichés, con momentos de ficción exagerada que no siempre respetan la autenticidad del deporte, como maniobras impensables en la vida real.

También se señaló una falta de profundidad en el desarrollo de personajes y un mensaje predecible, además de un exceso de publicidad de marcas. A pesar de estos puntos débiles narrativos, la película es emocionante y visualmente impactante, por lo que invita a verla relajado en el sillón o en la cama en una plataforma de streaming.