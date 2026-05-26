Las sensaciones en Ferrari: Hamilton repitió podio y sonríe; Leclerc sufrió uno de los peores fines de semana en la F.1

El clasificador enseña una imagen que no armoniza con las sensaciones de los pilotos. Ferrari fue la segunda escudería con más puntos en el Gran Premio de Canadá, por detrás de Mercedes, que con sus espadas logró las victorias en la carrera Sprint y la de largo aliento. De las 37 unidades que cosechó la Scuderia, 21 correspondieron a Lewis Hamilton y el resto a Charles Leclerc. Una ganancia equilibrada para la estadística, aunque con impacto opuesto en el garaje: el séptuple campeón británico se reencontró con una versión lucida y sostuvo el impulso que empezó a tomar en Shanghái, donde firmó su primer podio con los autos de Maranello; para el monegasco, el paso por Montreal resultó una decepción, una fecha en la que nunca descubrió el rumbo para ser protagonista.

El circuito Gilles Villeneuve no es un dibujo amigable para Ferrari en los últimos años: no gana desde 2018, con Sebastian Vettel. Entusiasmarse con romper la racha era un proyecto con poco sustento, con las Flechas de Plata dominantes en el inicio del calendario. Pero Hamilton tiene una conexión particular, además de ser junto a Michael Schumacher el piloto con más triunfos. El alemán y el británico lograron siete victorias en Montreal y se energiza con el ambiente: “Tenemos unos grandísimos aficionados y estoy contentísimo, porque adoro esta pista. Quiero volver. Fue duro el último año y poder encontrar el punto y tener un buen fin de semana fue increíble. Estar en el podio y luchar con Max [Verstappen] estuvo genial, fue emocionante”, la positividad que esgrimió Hamilton, que en sus actos fuera del auto manifestó su alegría.

Lewis Hamilton logró siete victorias en Montreal: el británico hizo una tarea de alto vuelo y volvió a batallar con Max Verstappen en la pista, como en los días de gloria ANDREJ IVANOV - AFP

El modo en cómo cargó al ganador Andrea Kimi Antonelli apenas se bajaron del auto –más tarde lo levantó en andas, junto a Dean Hale, del equipo Mercedes, para que el joven italiano recibiera una ovación de los fanáticos-, a compartir tiempo con su madre, Carmen Larbalestier, que resulta un talismán: estuvo el 15 de marzo en China, donde Lewis finalizó en el tercer puesto, siendo el primer podio en 26 grandes premios con Ferrari; en el trazado del gigante asiático logró su único éxito, en la carrera Sprint de 2025.

Una felicidad que se asoció a la performance de su auto: “No creo que hubiéramos podido alcanzar a Mercedes, eran demasiado rápidos, pero mantuvimos el ritmo durante un tiempo y conseguimos un gran resultado. Un paso adelante significativo, que premia el trabajo de la fábrica, donde siguen esforzándose”, apuntó el británico, de 41 años, que descartó que el fin de la temporada pudiera resultar un momento para ensayar un balance sobre su trayectoria deportiva: “Mucha gente intenta que me retire, pero ni siquiera se me pasa por la cabeza. Estoy planificando los próximos cinco años y espero quedarme en Ferrari por mucho tiempo”, anunció.

Lewis Hamilton exhibe el trofeo por el segundo puesto en el Gran Premio de Canadá; el británico desea seguir asociado a Ferrari en los próximos años SONA MALETEROVA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El 28 de julio se cumplirán dos años de la última victoria en un gran premio de Hamilton. El circuito de Spa-Francorchamps fue el escenario del triunfo 105, el número 83 con Mercedes. Ferrari corre desde atrás en esta temporada y en Canadá tuvo en el descalabro técnico y de estrategia de McLaren un aliado para lograr protagonismo. La falta de potencia es un déficit del motor y en Montreal, en varios pasajes, se escucharon reclamos de los pilotos al muro pidiendo un plus.

“Quiero que mi equipo vuelva a la victoria, porque sufrió mucho en los años difíciles y se merece volver a luchar por triunfos. Trabajamos duro con [Frédéric] Vasseur, que está haciendo un trabajo fantástico como líder del equipo, con nuestros ingenieros. Para progresar necesitamos un proceso largo, pero si logramos este resultado en un circuito donde la potencia es el factor determinante, creo que en circuitos donde la potencia no es tan gravitante tal vez podamos hacerlo mejor”, analizó Hamilton.

En Montreal, Charles Leclerc padeció la carrera: el monegasco apunta a que el feeling volverá en el Gran Premio de Mónaco, el primer fin de semana de junio Hiro Komae - AP

Del otro lado del garaje, la pesadumbre. Leclerc siempre estuvo por detrás de Hamilton en Montreal: en la clasificación y en el resultado final. Los 30 segundos entre el británico y el monegasco, al final del gran premio, reflejaron la brecha en los rendimientos de los coches de Maranello.

“Nunca tuve buenas sensaciones. Fue un desastre y sufrí mucho. Uno de los peores fines de semana de carreras en la F.1. Estoy decepcionado por no haberlo hecho mejor y espero que las cosas se aclaren pronto para mí”, arremetió Leclerc, que al revés de Hamilton no tiene marcas satisfactorias en Canadá: la tercera posición en 2019, su año de estreno con Ferrari, fue su mejor clasificador en seis visitas.

En el pensamiento de Charles Leclerc, la SF-26 se acomoda mejor a las características de Mónaco que a las que tuvo Canadá; el monegasco intentará reaccionar en el gran premio en casa Hiro Komae - AP

Un asfalto con poca adherencia y la lluvia que cayó en las horas anteriores a la carrera, dos razones que incomodaron su estilo de manejo, aunque el mayor déficit del fin de semana estuvo en la dificultad para poner en temperatura a los neumáticos. La única práctica libre, del viernes, maquilló con el cuarto puesto el resto de la actividad: a una vuelta, sus mejores registros fueron sexto en la qualy de la carrera Sprint -terminó octavo- y octavo, para el gran premio. “Nunca logré poner los neumáticos en la ventana correcta, lo que claramente no tiene nada que ver con el auto, porque Lewis hizo un trabajo increíble. Todavía hay mucho por extraer, al menos para llegar al nivel de Lewis en fines de semana de este tipo. Miraré los datos. Viví carreras difíciles en las que luego se analiza y se entiende mucho”, comentó Leclerc.

First Max takes Lewis, then Lewis gets past Max 🔀



Brilliant action at Turn 1 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/517ipEIdFO — Formula 1 (@F1) May 25, 2026

El calendario podría entregarle un cambio de ánimo, porque la siguiente cita es en Mónaco, el patio de su casa. En el Principado sus primeras experiencias fueron malas, con abandonos incluidos, pero en 2024 rompió el hechizo con una victoria y el año pasado finalizó en el segundo casillero, detrás de Lando Norris (McLaren). Las características de la SF-26 indican que sería competitiva en Mónaco, aunque Leclerc no quiere apresurarse. “El feeling volverá, sobre eso no estoy preocupado. Este auto es más de Mónaco que de Canadá. Luego veremos como irá, porque Mercedes tiene un auto que va muy bien en las rectas, pero también en curvas”, relató Leclerc, el monegasco que desea enfocarse en el futuro para olvidar el pasado reciente.