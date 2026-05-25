Luego de los peligrosos toques entre los pilotos de Mercedes, Toto Wolff advirtió que podría tomar medidas

George Russell y Andrea Kimi Antonelli vivieron un fin de semana cargado de rispideces durante el fin de semana del Gran Premio de Canadá. Desde el toque en la carrera sprint, mientras se apareaban en los dos primeros lugares de la competencia, a la disputa de sobrepasos constantes y repletos de peligro en la carrera del domingo. Sobre esto habló Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes, y admitió que podría imponer algún tipo de órdenes luego de tanta tensión.

Todo comenzó el sábado. Un toque entre ambos, en la búsqueda por el primer puesto de la vuelta 7 de la carrera sprint. La disputa terminó con el italiano atravesando el pasto, con el riesgo de haber dañado su vehículo. A continuación, Antonelli se la pasó quejándose por la radio sobre el accionar de su compañero, al punto de que tuvo que ser calmado por el mismísimo Toto Wolff, el mandamás de Mercedes.

Toto Wolff, CEO Mercdes, explicó las medidas que tomarán para que no vuelva a suceder ANDREJ IVANOV - AFP

Si bien Antonelli pudo continuar, el incidente ocasionó que no sólo no pudiera llegar al primer puesto, sino que fuera sobrepasado por Lando Norris, que lo dejó tercero. “Eso fue sucio”, fue lo primero que dijo Kimi por la radio. “¡Eso debería ser penalización! ¡Yo estaba a la altura del espejo!“, replicó el italiano. ”Quedate tranquilo", le contestó su ingeniero. Como continuaron las protestas del piloto, una voz firme se metió y puso fin a las quejas: “Dejemos esto atrás, Kimi. Enfocate en Norris, enfocate en conducir”. Era Toto Wolff.

Esto se trasladó al domingo. Luego de que Russell recupere el primer puesto que tuvo Lando Norris desde la largada, los dos pilotos de Mercedes comenzaron una incesante lucha por ese primer puesto. Ambos se alejaron del pelotón de los demás competidores y entre errores que cometían, cada uno se iban cambiando de posición, pero el peligro fue constante por lo cerca que se pasaban ambos, con la chance de un roce que perjudicara a ambos. Finalmente, un problema eléctrico lo dejó afuera a George Russell y Kimi Antonelli empezó a dominar la carrera desde la vuelta 30. Y no la largó.

El italiano se quedó con la carrera, la cuarta en fila. Sin embargo, tras las celebraciones, Toto Wolff, CEO y director de la escudería Mercedes hizo referencia a los episodios entre sus pilotos y advirtió que habrá momentos en los que podría verse obligado a “bajar un poco”, ya que algunas de las batallas entre Russell y Antonelli fueron un poco demasiado cercanas para estar tranquilos.

“Siempre es más fácil al final decir ahora: ‘Bueno, eso fue genial para el equipo y para el deporte, y cómo disfrutamos todos viendo la batalla’”, reflexionó Wolff en primer lugar. “Y eso es cierto hasta cierto punto, pero hay otro aspecto que debemos mirar, que estuvo cerca unas cuantas veces. Kimi volviendo a meterse detrás y bloqueando los neumáticos podría haber terminado en un doble abandono y no por una conducción demasiado agresiva entre ellos, simplemente por un error. Y lo mismo con la situación en la última chicana”, agregó el director.

Kimi Antonelli ganó su cuarta carrera en fila y lidera el campeonato de pilotos GEOFF ROBINS - AFP

Por último, fue determinante con lo que podría llegar a decidir: “Es importante analizar la carrera y discutir con los pilotos si sintieron que estuvo un poco cerca y, si ese es el caso, cómo podemos evitar estas situaciones en las que consideramos que estuvo un poco demasiado cerca. Hoy tuvimos margen, y entonces es fácil aceptar que estén luchando hasta cierto punto, pero obviamente ese no siempre va a ser el caso. Así que, por mucho que hoy parezcamos muy deportivos al permitirlo, podría haber una situación en la que quizá le bajaríamos un poco”, cerró.

Kimi Antonelli ganó la carrera y habló sobre “la batalla divertida con George”. El italiano, que lidera el campeonato de pilotos, agregó: “Básicamente estábamos al límite y hoy no ha sido sencillo. Llegaban muchas ráfagas de viento y eran fuertes, sobre todo en la curva 10. En ese punto era muy difícil. De hecho, él se fue largo y lo superé, luego yo hice lo mismo y él me superó. Al final fue una pena para él tener ese problema que lo obligó a retirarse, porque habría sido una bonita batalla entre nosotros. Pero me quedo con este resultado, otra victoria. Estoy muy feliz y felicitaciones al equipo”.

Para George Russell fue pura frustración: “Es doloroso perder y luego decir aquí victoria, pero estábamos en la lucha y estábamos liderando. Muy duro cuando tienes un fin de semana fuerte y se te rompe el coche. Tuvimos un buen fin de semana en China y se fue todo en la Q3. Parece que algo va en contra nuestra”. La bronca del británico terminó desbordándose en el momento del abandono. Russell golpeó el frontal del W17 y lanzó el reposacabezas a la pista, una acción que obligó a intervenir a los comisarios y que terminó derivando en una sanción económica de 5.000 euros, suspendida durante 12 meses siempre que no reincida.

Horas más tarde, Russell se disculpó por su comportamiento y mostró su arrepentimiento a través de su redes sociales. “Pido disculpas a los comisarios y a la FIA por haberles complicado el trabajo más de lo necesario. En ese momento me dejé llevar por la emoción”, escribió.