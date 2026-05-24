Franco Colapinto y la alegría de su gran presente: el agradecimiento a los argentinos y la intimidad del pequeño choque

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en Montreal. El sexto puesto obtenido en la carrera de este domingo es su mejor participación en Alpine y en la Fórmula 1, y atrás parecen haber quedado las frustraciones por las que atravesó en algún momento en la escudería francesa. Todo mejoró, y en diálogo con la prensa tras la carrera, el piloto de Pilar expresó su alegría y les agradeció a todos los argentinos por su presente. También reveló cómo fue el pequeño golpe que tuvo a la salida de boxes, y qué espera de la escudería para lo que viene.

Sobre lo que dejó su participación en el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto expresó: “Fue una carrera solitaria, algo aburrida. Empujé mucho al principio de la carrera, venía a fondo, venía muy fuerte”.

Luego habló de lo que fue su pequeño incidente y reveló cómo supo solucionarlo: “Después, cuando salí de boxes y le pegué a la pared... pisé un poco de agua y le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda, quedó la suspensión atrás un poco mal y me puse a andar tranquilo. Igualmente teníamos un gap muy grande. Eso fue lo que quería cuando empezó la carrera, tener un gap grande para que me quede bien la parada, y cuando hice la parada salí rápido y tuve un pequeño error. Después de eso me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final.

Franco Colapinto fue sexto en Montreal RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras explicar lo sucedido, volvió a transmitir sus sensaciones sobre el Gran Premio de Canadá y mostró su alegría por cómo terminó todo para él y para Alpine: “Fue una buena carrera, larga, muchas vueltas, un poco solitario, eso sí. Pero igualmente cayeron los puntos para el equipo, sextos y octavos -la posición en la que terminó Pierre Gasly- es muy bueno, así que muy feliz y contento”.

El argentino se mostró muy fuerte para todo lo que viene y remarcó la importancia del trabajo y las modificaciones que realizaron los mecánicos de la escudería: “Ahora no paramos, tengo confianza. Desde Miami se notó que esos cambios que hicieron en la fábrica, esa diferencia en el auto me ayudó mucho y a partir de eso estoy más convencido, así que estoy seguro de que hay que ir por ahí. Esa mejora que llegó para Miami nos hizo dar un pasito adelante. Así que estoy contento, ahora a disfrutar un poco y laburar para la próxima”.

"LE PEGUÉ A LA PARED FUERTE CON LA PARTE IZQUIERDA"



Franco Colapinto dio detalles del #CanadianGP, donde firmó su mejor actuación en #F1 siendo 6°



📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Tnt4iZP3hH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Colapinto sabe que el apoyo de los argentinos fue muy importante para lo que hizo en las últimas dos carreras, que le permitieron sumar puntos y redondear sus mejores actuaciones en la Fórmula 1: “Estoy feliz de haberle dado este resultado (para Argentina), se lo merecían después de haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo (Messi) fue todo muy lindo, así que hay que seguir así”.

Por último, reveló sobre la importancia del trabajo en equipo y de lo que falta mejorar para lo que viene. “Salimos enfocados, con Gasly estamos maximizando mucho al equipo, eso me está haciendo muy feliz, falta un poquito de mejoras para laburar en el auto, pero está siendo todo muy positivo y obviamente muy contento con los resultados alcanzados”.

Lo mejor del fin de semana de Colapinto

Franco Colapinto se ubica ahora en el undécimo puesto del campeonato de pilotos y llegó a 15 puntos, apenas uno debajo de Liam Lawson y a cinco de su compañero Gasly (20). El próximo fin de semana que tendrá acción el argentino será con el Gran Premio de Mónaco, que se llevará a cabo entre el 5 y 7 de junio en el tradicional Circuito de Montecarlo.