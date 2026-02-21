Fórmula 1: Aston Martin y su motor Honda en una encrucijada tras los catastróficos ensayos

La ambiciosa escudería Aston Martin, que aspiraba a meterse entre los equipos punteros de la Fórmula 1 con la llegada del ingeniero Adrian Newey y de un nuevo motor Honda, vivió en Bahréin unos ensayos de pretemporada catastróficos. Hasta Franco Colapinto se sorprendió con los resultados, algo que exteriorizó en una nota con ESPN.

Ya con problemas a finales de enero en los tests a puertas cerradas desarrollados en Barcelona, el equipo con sede en Silverstone, cerca de Londres, sufrió numerosos contratiempos técnicos durante las dos tandas de sesiones oficiales la semana pasada y esta semana en el pequeño reino del Golfo.

El equipo, con el piloto canadiense Lance Stroll, hijo del director de Aston Martin, el millonario Lawrence Stroll, y el doble campeón del mundo español Fernando Alonso, sólo dio un total de 128 vueltas al circuito de Sakhir en los tres últimos días. El monegasco Charles Leclerc, al volante de su Ferrari, dio solamente el viernes 132 vueltas al trazado.

Aston Martin y Fernando Alonso llegan al inicio de la temporada de F1 con mucha preocupación, sin resultados positivos en los ensayos previos GIUSEPPE CACACE - AFP

Stroll dio seis giros en la última sesión y ni siquiera logró establecer un tiempo de referencia. Esta semana reconoció ante la prensa que su monoplaza no tenía un rendimiento adecuado. Por su parte, Alonso provocó una interrupción en los ensayos el jueves después de haber quedado detenido en la pista por un problema ligado a la batería de su motor híbrido, según un comunicado de Aston Martin. Y el viernes no salió a la pista.

Fernando's out of the car and making his way back to the pits on foot #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bKsUsurSgY — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

En otro informe, el suministrador japonés de motores, Honda, que reemplaza este año a Mercedes con el bloque motor del AMR26, reconoció su responsabilidad en esas averías. “No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestra fiabilidad”, reconoció el ingeniero jefe de Honda para la F1, Shintaro Orihara. Pero prometió “soluciones” antes del primer Gran Premio de la temporada, en 2026 en Melbourne, Australia.

En ninguno de los dos comunicados aparece citado el nuevo director de Aston Martin, Adrian Newey, prestigioso ingeniero de 67 años que llegó al equipo en la pasada primavera boreal tras haber llevado a la cima a Red Bull durante más de dos décadas.

Considerado como el mejor de su generación, Newey conquistó 12 Mundiales de constructores (con Williams, McLaren y Red Bull) y 14 de pilotos, con el francés Alain Prost, el alemán Sebastian Vettel o el neerlandés Max Verstappen, entre otros.

Fernando Alonso logró girar en Sakhir durante el martes y el miércoles, con un balance poco productivo para las expectativas de Aston Martin GIUSEPPE CACACE - AFP

Los resultados de Aston Martin ya habían sido muy decepcionantes en 2025, con el equipo finalizando en la séptima posición en la clasificación de los diez constructores, después de sendos quintos puestos en los dos años precedentes. Alonso, de 44 años, y Stroll, de 27, finalizaron respectivamente 10° y 16º en la clasificación de los 20 pilotos en la temporada 2025.

Newey es considerado como uno de los padres del AMR26, un auto que responde a la nueva reglamentación técnica que implica una transformación radical de motores y chasis.

En ese contexto, Colapinto le dio una entrevista a ESPN y en medio de su análisis le consultaron qué equipo le había llamado la atención al argentino. Su respuesta fue inmediata: “Aston Martin me sorprendió un montón. Veremos cómo llegan a Australia, que dicen que van a mejorar... sorprendieron, pero para el otro lado (malo)”.

¿Qué equipo ha sorprendido a @FranColapinto? Responde en #F1xESPN



“Aston Martin me sorprendió un montón. Veremos cómo llegan a Australia [..] sorprendieron pero para el otro lado (malo)”. pic.twitter.com/oNrgOKn0lH — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) February 20, 2026

En un mano a mano distendido con muchas risas, Franco no se apartó de su discurso siempre sin rodeos. Y coincidió con los comunicados de Aston Martin sin amedrentarse porque las cámaras estuvieran delante. Un sello del piloto de Pilar, que en Australia iniciará su tercer año en la categoría, pero el primero como titular, desde el primer Gran Premio.