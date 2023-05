Fórmula 1: Charles Leclerc largará tres puestos más atrás por una sanción en el Gran Premio de Mónaco

escuchar

Mónaco ha tenido cuatro pilotos en la historia de 74 temporadas de la Fórmula 1. Charles Leclerc es largamente el más importante de ellos, pero sus participaciones en el gran premio de su país suelen estar signadas por la mala suerte. La primera vez, a bordo de un modesto Alfa Romeo en 2018, largó 14º y concluyó 18º. La segunda, ya en Ferrari en 2019, partió 15º y abandonó, con daños en el auto. Y la tercera, también en la escudería italiana, empezó la carrera a la carrera del pelotón y cruzó 4º la meta. Siempre algo se interpone para un buen resultado en su tierra. Y en 2023 tenía a mano la pole position, y estaba consiguiéndola a poco del cierre de la prueba de clasificación, pero primeramente Fernando Alonso y luego Max Verstappen se antepusieron a él y lo dejaron tercero.

Eso no es mala suerte, sino mejor rendimiento deportivo de dos rivales. Y un tercer puesto de salida no era malo, considerando que bien podía haber algún incidente entre los dos favoritos –sobre todo en la estrechez del circuito callejero– que le abriera un hueco hacia la victoria. Pero el infortunio se entrometió una vez más en la tarea de Leclerc en su casa.

Esta vez el problema fue de comunicación desde el box de Ferrari: Leclerc no fue avisado de que detrás estaba lanzado Lando Norris y lo bloqueó en el túnel, sin intención. OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Con 1m11s471/100, el piloto de Ferrari concluyó a 106/1000 de Verstappen en la sesión. Al establecer ese tiempo superó al sorprendente Alpine de Esteban Ocon y capturó provisionalmente la pole, pero el Aston Martin de Alonso y el asombroso Red Bull de Max pusieron en orden las cosas en las planillas. Sin embargo, Charles no quedó a gusto con la posición de largada en la carrera de este domingo a las 10 de la Argentina, que televisarán Fox Sports y Star+. “No estoy feliz con el tercer puesto, pero por otro lado hay que recordar en qué situación estamos. Éste es nuestro auto en estos momentos. Han sido una prueba de clasificación difícil y un fin de semana complicado. Hemos trabajado mucho en el coche, en la puesta a punto”, comentó. Y agregó: “Para ganar necesitaría esa pizca de suerte que me ha faltado aquí en los últimos años, pero no sé cómo serán las previsiones meteorológicas. Ayer parecía que podía llover el domingo. Si eso ocurre, todo es posible. Daré todo pase lo que pase y ya veremos cuál será el resultado”.

Pues si no estaba satisfecho con el tercer cajón de la grilla, menos lo estará con el sexto: la Federación Internacional del Automóvil lo retrotrajo tres posiciones. Sin que tuviera la culpa, para peor. ¿Qué sucedió? Entorpeció un giro lanzado de Lando Norris en la Q3, la tercera parte de la sesión clasificatoria. “Había terminado su última vuelta de la Q3 y estaba en la sección de la curva 4 a la curva 10. Norris estaba en vuelta rápida y alcanzó a Leclerc en medio del túnel, y éste lo obstaculizó claramente”, esgrimieron los comisarios, citados por FIA en el reporte.

Lando Norris fue perjudicado por la presencia de Leclerc y su McLaren terminó décimo en la prueba de clasificación. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Pero la responsabilidad no fue del piloto del coche número 16, sino de quienes estaban en los boxes y debían informarlo por radio. ¿Cómo fue la situación? Lo explicaron la entidad, que tomó la decisión de sancionar al monegasco casi dos horas después del final de la prueba de clasificación. “Ambos pilotos estuvieron de acuerdo en que para Leclerc había poco por hacer con seguridad en el túnel para evitar obstaculizar a Norris, dada la dificultad de visión debida a la luz que entraba y al cambio de líneas de un lado a otro del túnel. De hecho, los comisarios observaron que Leclerc reaccionó de forma sensata a una bandera azul mostrada por los comisarios de pista, pero en ese momento ya era demasiado tarde”, expuso FIA, casi como exonerando al conductor.

¿Cuál fue entonces la causa del castigo? Que Ferrari no le avisó que detrás iba Norris, a gran diferencia de velocidad en pos de marcar un buen tiempo. Hubo una comunicación del box hacia Leclerc en ese momento, pero referida a otro tema. “No sobre el tráfico que tenía detrás, lo cual es una tarea crítica en esta pista”, justificó la organización. Y detalló la circunstancia: “Los comisarios creen que Leclerc podría haber hecho mucho antes del túnel por evitar el bloqueo si hubiera recibido la advertencia del equipo en el momento adecuado, especialmente teniendo en cuenta que la aproximación de Norris estaba clara en el sistema de clasificación”, argumentó FIA en el informe.

De algún modo anfitrión en Montecarlo, Leclerc saluda al público, con una sonrisa que no se condice con su ánimo al cabo de una jornada insuficiente en lo deportivo y peor en lo administrativo. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Es decir, la responsabilidad correspondió a Ferrari, no a Leclerc. Pero las reglas dictaminan que ambos son penados, con el retraso de puestos en la parrilla de salida. Finalmente, cuando se apague el semáforo en la curva principal de Montecarlo el piloto de Mónaco se moverá desde el sexto compartimiento de la grilla, detrás de Ocon, el español Carlos Sainz –su compañero de equipo– y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que habían terminado delante de él en la sesión. Desde la sexta posición de largada, entonces, Charles Leclerc intentará quebrar la serie de infortunios que lo aqueja en su carrera más especial. Pero en el Gran Premio de Mónaco, y menos en un domingo lluvioso, nada es imposible.

Compacto de la prueba de clasificación

Es decir, la responsabilidad correspondió a Ferrari, no a Leclerc. Pero las reglas dictaminan que ambos son penados, con el retraso de puestos en la parrilla de salida. Finalmente, cuando se apague el semáforo en la curva principal de Montecarlo el piloto de Mónaco se moverá desde el sexto compartimiento de la grilla, detrás de Ocon, el español Carlos Sainz –su compañero de equipo– y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que habían terminado delante de él en la sesión. Desde la sexta posición de largada, entonces, Charles Leclerc intentará quebrar la serie de infortunios que lo aqueja en su carrera más especial. Pero en el Gran Premio de Mónaco, y menos en un domingo lluvioso, nada es imposible.

La grilla de salida en el GP de Mónaco

1º Max Verstappen (Países Bajos, Red Bull)

2º Fernando Alonso (España, Aston Martin-Mercedes)

3º Esteban Ocon (Francia/Alpine-Renault)

4º Carlos Sainz (h., España, Ferrari)

5º Lewis Hamilton (Gran Bretaña, Mercedes)

6º Charles Leclerc (Mónaco, Ferrari; retrasado tres puestos por una sanción)

7º Pierre Gasly (Francia, Alpine-Renault)

8º George Russell (Gran Bretaña, Mercedes)

9º Yuki Tsunoda (Japón, AlphaTauri-Red Bull)

10º Lando Norris (Gran Bretaña, McLaren-Mercedes)

11º Oscar Piastri (Australia, McLaren-Mercedes)

12º Nyck de Vries (Países Bajos, AlphaTauri-Red Bull)

13º Alex Albon (Tailandia, Williams-Mercedes)

14º Lance Stroll (Canadá, Aston Martin-Mercedes)

15º Valtteri Bottas (Finlandia, Alfa Romeo-Ferrari)

16º Logan Sargeant (Estados Unidos, Williams-Mercedes)

17º Kevin Magnussen (Dinamarca, Haas-Ferrari)

18º Nico Hülkenberg (Alemania, Haas-Ferrari)

19º Guanyu Zhou (China, Alfa Romeo-Ferrari)

20º Sergio Pérez (México, Red Bull)

LA NACION