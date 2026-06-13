Franco Colapinto habló tras haber terminado 13° en la clasificación y culpó a su auto: “No hace lo que quiero”
El piloto argentino detalló los problemas mecánicos de su Alpine y bromeó con que iba “más lento que la Fórmula 2”
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El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el decimotercer puesto de la clasificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 tras no superar la segunda instancia de la prueba y manifestó su descontento con el funcionamiento del Alpine.
“Traté de extraer todo lo que podía del auto, creo que traté de ir con el cuchillo entre los dientes y la línea de vuelta, pero el auto no hace lo que quiero”, afirmó Colapinto.
El corredor también contó que el vehículo “perdió agarre en casi todo el recorrido” y “se quedó sin neumáticos traseros” en la mitad de la vuelta.
"UN DESASTRE. TRATÉ DE IR CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES PERO EL AUTO NO HACE LO QUE QUIERO". Franco Colapinto quedó frustrado por el rendimiento de su Alpine en las prácticas libres y en la Qualy.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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El piloto argentino quedó de todos modos por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que saldrá desde el decimocuarto lugar. “Más lentos que la F2 íbamos. Capaz Nico —Nicolás Varrone, otro argentino de 25 años que compite en esa categoría— iba más rápido”, bromeó al respecto.
Lejos de ellos, la primera posición en la partida quedó para el británico George Russell con su Mercedes Benz, quien superó a Lewis Hamilton por 64 milésimas.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, terminó tercero, mientras que los puestos siguientes fueron para Lando Norris, Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Charles Leclerc, quien chocó su Ferrari contra las defensas y quedó décimo.
Las pruebas
Sobre la distancia del equipo con respecto a estos competidores, Colapinto explicó que probaron modificaciones mecánicas durante las sesiones previas, pero no logró solucionar los problemas de estabilidad.
“No encontramos la vuelta de fin de semana, di vuelta el auto para el FP, di vuelta el auto para la qualy, no hace nada, nada funciona”, declaró el argentino, quien reconoció que el auto estuvo a punto de golpear las paredes en tres oportunidades.
"MÁS LENTOS QUE LA F2 ÍBAMOS. CAPÁZ NICO (VARRONE) IBA MÁS RÁPIDO". Franco Colapinto sobre el rendimiento de su Alpine 🤣— SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026
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A pesar de los inconvenientes en el balance del monoplaza, el piloto mantiene las expectativas de avanzar en la competencia principal. “Largando 13 hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos”, concluyó.
Resultados similares en la última práctica
La última sesión de entrenamientos libres en el circuito español se desarrolló con altas temperaturas en el asfalto y Colapinto tampoco obtuvo resultados auspiciosos. El argentino afrontó el entrenamiento con neumáticos de compuesto blando y salió a la pista a falta de 38 minutos para el cierre de la sesión, momento en el que se posicionó provisoriamente en el noveno lugar.
Hacia el final de la práctica, el corredor argentino volvió a exigir el monoplaza de la escudería Alpine para intentar mejorar sus registros, pero su vuelta lanzada no fue suficiente para mantenerse en los puestos de vanguardia y terminó la tanda en la decimocuarta posición.
Esa práctica final dejó al británico George Russell con Mercedes en la primera posición del clasificador. Mientras tanto, Oscar Piastri y Charles Leclerc se ubicaron como escoltas inmediatos en una jornada que tuvo una interrupción por bandera roja debido a un despiste de Valtteri Bottas, quien sufrió un problema de frenos en su Cadillac.
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