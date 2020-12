Fórmula 1: el escudo de amor de Grosjean, después del infierno en Bahrein

Romain Grosjean recibirá mañana el alta médica, pero el fin de semana será reemplazado por Pietro Fittipaldi en el Gran Premio de Sakhir

Cubierto en una bata del hospital Militar BDF de Sakhir, Romain Grosjean sonríe y con el pulgar de la mano derecha hacia arriba señala que "todo está bien". La amplia sonrisa que se dibuja en su rostro es un alivio y casi que hace pasar por alto los vendajes que lleva en las manos, las que se recuperan de las quemaduras, secuelas mínimas del escalofriante accidente que protagonizó el domingo, en los primeros metros del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. El día después del infierno de fuego y acero del que escapó el piloto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) inició una investigación, a través del departamento de Seguridad, el equipo Haas anunció que el suizofrancés será reemplazado el fin de semana por Pietro Fittipaldi y el deseo de Grosjean es recibir mañana el alta médica para abrazar a su esposa Marion y a sus hijos Sacha y Simón.

"Los pilotos están hecho de una pasta especial, él será quien decida si quiere correr el fin de semana", comunicó Guenther Steiner, el jefe de la escudería Haas, antes de visitar a Grosjean, que no continuará en el equipo norteamericano en 2021, al igual que su compañero, el danés Kevin Maggnussen. Un par de horas después, Pietro Fittipaldi, nieto de Emerson -campeón de la F.1 en 1972- y piloto de reserva de Haas era anunciado como el reemplazante del suizofrancés para la decimosexta fecha del calendario, que se desarrollará en el mismo circuito en el que Grosjean sobrevivió al terrible accidente.

El infierno de donde escapó Romain Grosjean, después del impacto del Haas contra el guardarail en el autódromo de Sakhir Fuente: AP

"No son las circunstancias ideales para debutar en la F.1, pero agradezco a Gene [Haas] y a Guenther [Steiner] por la confianza depositada para ser el piloto del fin de semana", dijo Pietro, de 24 años, que nunca se subió al modelo VF-20. Sí, lo hizo con los dos diseños anteriores en las diversas pruebas del equipo. El brasileño protagonizó hace dos años un fortísimo accidente en las 6 Horas de Spa, fracturándose ambas piernas. La recuperación le demandó tiempo y por esa razón no acumulaba los puntos necesarios para la súper licencia, aunque la FIA avaló la nominación. De no optar por Fittipaldi -recientemente participó en la F.3 asiática y antes en DTM-, Haas debía inclinarse por el suizo Louis Delétraz, que resultó tercero en la carrera de F.2, en Sakhir, el reciente fin de semana. Hoy, la escudería anunció que una de las butacas para 2021 será para el ruso Nikita Mazepin, que marcha tercero en el campeonato de F.2 y que en el presente curso logró dos victorias y seis podios.

El escudo del amor

"Muchas gracias por los mensajes. Amando la vida", el mensaje en las redes sociales de Grosjean y con la que acompañó la foto en el hospital. Una imagen que demuestra el optimismo que envolvió al piloto desde el momento en que tuvo la lucidez y la fortaleza para escapar de las llamas, descubrió en un posteo de su pareja una respuesta al sufrimiento, el dolor y el amor que une a la familia. "Obviamente, no dormí anoche. Y para ser honesta, no estoy segura de qué escribir. Sólo sé que está bien escribir. Siempre me ayudó. De todos modos. esta mañana, no les voy a mentir, las palabras no salen fácilmente. Romain se reirá, seguro, él que sabe lo habladora que soy. Él, a quien siempre le escribo tanto. Tampoco sabía qué foto publicar. ¿Qué imagen guardar de ayer? ¿La de las llamas? ¿En la que sus salvadores le sostienen de las manos? ¿Los restos del coche? Puse ésta. Es algo estúpida porque ambos llevamos la misma camiseta del título de GP2 con la que todavía duermo a veces. Hubiera preferido que tuviera la palabra 'superhéroe' en lugar de 'campeón', ´pero si es necesario, haremos otra con ese mensaje. Para los niños, porque así explicamos lo inexplicable", escribió la periodista, que para finalizar expresó: "Gracias a nuestros hijos que lo sacaron del incendio. Gracias a su coraje, su implacabilidad, su fuera, su amor, su entrenamiento físico que probablemente también lo mantuvo con vida [Kim, Dan, los quiero chicos -referencia a los preparadores físicos-]. No necesitó un milagro, se necesitaron varios ayer. Te beso".

La imagen que acompañó el texto en las redes sociales de Marion, la pareja de Romain Grosjean

"En Twitter mencioné las palabras útiles, las palabras urgentes, para protegerlos, sobre todo. Mencioné el 'escudo del amor' que lo había protegido. Hoy habrá que buscar otras fórmulas, inventar otras frases sensibles, expresar sentimientos. Las encontraremos juntos", resaltó Marion, que agradeció al doctor del auto médico Ian Roberts y al piloto Alan Van der Merwe; al presidente la FIA, Jean Todt; a Magnussen, compañero de equipo de Romain; a la familia de Jules Bianchi [piloto que se mató en el GP de Japón de 2014] y a su padre Philippe y a todos los que con afecto y amabilidad acompañaron.

La seguridad que persigue la FIA

El Halo, esa pieza de titanio flexible que resiste el equivalente a 12 toneladas y que evitó que el guardarrail golpeara o cortara la cabeza de Grosjean, fue determinante para evitar la tragedia. La FIA, sin embargo, se focalizará en descubrir las razones que provocaron el accidente para insistir en diseñar una F.1 más segura. "Tenemos que entender lo que sucedió para mejorar. El impacto fue muy grave, hay que analizar el hecho de cómo traspasó la barrera, revisar por qué había fuego y las razones de que el auto se partiera en dos", publicó Ross Brawn, el director deportivo de la F.1, en su columna habitual del sitio formula 1.com.

Romain Grosjean, trasladado por el piloto del auto médico Van der Merwe y el doctor Ian Roberts Fuente: AFP

El director de la carrera, Michael Masi, analizó que el desenlace es producto de la coordinación en las tareas de todos los elementos, desde la seguridad del auto a los de rescate. "No creo que atravesar la valla sea una sorpresa, por la velocidad y la desaceleración. Los procesos que se ponen en marcha en estos casos funcionaron, cada área respondió: la célula de supervivencia resistió en el monocasco y el piloto salió, el doctor Ian Roberts, los comisarios y los bomberos acudieron de inmediato", relató el australiano.

El piloto del auto médico, Van der Merwe -rival de Lewis Hamilton en 2003 en la F.3 Británica- apuntó al tiempo con el que se actuó. "No estamos aquí para los accidentes fáciles. Cada varios años presenciamos uno de estos, que excede los parámetros y nosotros tenemos que llegar cinco segundos antes, porque con cinco de retraso podríamos estar en otra clase de conversación".

