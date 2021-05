Fórmula 1: el ex piloto Marc Duez fue suspendido por hacer comentarios misóginos contra Serena Williams en la TV

Marc Duez, ex piloto y comentarista de Fórmula 1 de la cadena pública belga RTBF, tuvo expresiones misóginas sobre la tenista Serena Williams, que había sido invitada por la escudería Aston Martin al Gran Premio de Mónaco. La falta de respeto no le salió gratis: la RTBF informó este miércoles que ha iniciado una investigación interna y Duez fue suspendido temporalmente. Por el momento, el comentarista se disculpó con los aficionados: “Quiero pedir perdón a las personas que pueden haberse visto afectadas por mis declaraciones. No quise escandalizar a nadie en absoluto”.

En el final de la carrera, la tenista multicampeona tuvo el honor de ondear la bandera a cuadros. En ese momento, Duez se expresó durante la transmisión de manera completamente desubicada: “Serena Williams va a sacudir algo diferente a lo que está acostumbrada”.

Lejos de detenerse o advertir de la barbaridad que había dicho minutos antes, Duez, mientras se veía a Serena de pie en un balcón, volvió a soltar una frase desagradable: “La amiga de Williams que está a su lado es fea”. Y después, mientras Williams agitaba la bandera, Duez siguió con sus falta de respeto: “Podemos ver claramente que no es una animadora”.

Marc Duez tuvo comentarios misóginos contra Serena Williams y fu suspendido de la cadena belga para la que trabaja MARIO RENZI - Formula 1

Este personaje, que ahora está en el centro de la escena por sus comentarios machistas y misóginos, fue piloto de carreras en las décadas de 1980 y 1990. Su especialidad era el rally y fue campeón de Bélgica en tres ocasiones. Duez también es conocido por sus victorias en las 24 Horas de Spa-Francorchamps y Nürburgring.

Duez intentó justificar sus palabras y pidió que se tomen en clave de humor en relación a “sacudir” la bandera a cuadros: “Dicho con tono de humor, señalando que la estadounidense ha cambiado excepcionalmente su raqueta de tenis por una bandera a cuadros”, dijo. Incluso, intentó aclarar que no buscó ofender a Serena.

“Nunca durante la retransmsión del Gran Premio de Mónaco tuve la intención de herir o burlarme de nadie. Si algunas personas se han sentido molestas por mis comentarios, dichos en tono de humor, me gustaría disculparme con ellos. No soy periodista profesional, por lo que reaccioné de mantera espontánea a determinadas imágenes propuestas por la realización del Gran Premio”, expresó en su comunicado de prensa, publicado en el portal web L’Avenir.

