Fórmula 1: la FIA avaló el sistema DAS con el que sorprendió Mercedes

"Habla sobre las grandes mentes que tiene nuestro equipo", elogió Valtteri Bottas a los creadores del sistema DAS. Fuente: AFP - Crédito: LLUIS GENE

21 de febrero de 2020

El revolucionario sistema DAS (Dual Axis Steering, sus siglas en inglés), una dirección de doble eje que presentó Mercedes en las pruebas que desarrolla la Fórmula 1 en Montmeló, recibió las garantías de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), después del pedido de revisión de legalidad que efectuó Ferrari.

La escudería de Brackley inició los trabajos hace aproximadamente un año, según manifestó Valtteri Bottas, el finlandés que con una de las Flechas de Plata marcó el mejor tiempo en la tercera jornada de las prácticas que se desarrollan en el trazado catalán, por delante de su compañero y séxtuple campeón del mundo Lewis Hamilton. La creación de Mercedes permite cambiar el ángulo de convergencia de los neumáticos delanteros, gestionar la temperatura y reducir su resistencia al aire, un diseño inteligente que los pilotos aplican al empujar y tirar del volante.

"La seguridad es nuestro objetivo número uno, así que no hay ninguna duda", dijo Michael Masi, el director de carrera de la F.1, despejando cualquier situación anómala que pudiera rodear el sistema que ideó un grupo selecto de siete ingenieros. "Creo que habla sobre las grandes mentes que tiene nuestro equipo. No es algo fácil de diseñar y lograr que funcione. La primera vez que escuché hablar sobre el proyecto fue hace casi un año", comentó Bottas.

A Sebastian Vettel se le rompió la unidad impulsora de su Ferrari SF 1000 en Montmeló. Crédito: David Davies/dpa

Con el eje puesto en el sistema DAS, Mercedes no descuida el rendimiento del modelo W11. Y lo refleja en la pista, donde Ferrari no descubre resultados, aunque la Scuderia no se desespera. En el autódromo de Barcelona esperan que la SF1000 exhiba sus virtudes la próxima semana, luego de sentar registros poco atractivos con sus pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Los pronósticos tampoco le quitan la vista a la rotura de la unidad de potencia que sufrió Vettel, lo que provocó que el director del equipo, Mattia Binotto, ordenara que la pieza fuera enviada a la factoría de Maranello para ser analizada.