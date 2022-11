Fórmula 1: George Russell lideró el 1-2 de Mercedes en Interlagos y Checo Pérez explotó contra Max Verstappen

escuchar

Un aura amplificó a Mercedes en el Gran Premio de Brasil. El ambiente siempre estuvo acompañando a las Flechas de Plata, que tomaron esa energía externa para ratificar con una doble victoria la tarea que la escudería desarrolló en las últimas carreras. No fue su piloto estrella Lewis Hamilton el que firmó los triunfos y enterró una estadística de 22 grandes premios sin festejos, si no que su compañero de garaje George Russell resultó la figura que dibujo sonrisas y derramó lágrimas en el autódromo José Carlos Pace, de San Pablo, donde la Fórmula 1 desanduvo la penúltima fecha del calendario 2022. El joven talento sumó su primera victoria en 81 presentaciones, se convirtió en el vigésimo piloto británico en ganar en el Gran Circo y el cuarto en estrenarse en Brasil.

George Russell tomó la cabeza de la carrera desde la largada y se impuso en el Gran Premio de Brasil: primera victoria en 81 grandes premios para el británico de 24 años

La aventura entre Russell y Mercedes tuvo varios episodios antes de que el británico, de 24 años, rompiera en llanto, apenas se bajó del auto N° 63. Toto Wolff lo quiso en 2015, pero la respuesta lo dejó perplejo. “Siento que para mi primera temporada en Fórmula 3 Europea no sería el equipo adecuado. Aprecio la reunión y los consejos”, escribió en un mail sobre el ofrecimiento para correr junto a la escuadra alemana Mücke Motorsport.

Sin espacio en Prema se decantó por Carlin-Volkswagen. “Creo que estás tomando una decisión equivocada, pero estemos en contacto”, avisó Wolff, que no deseaba perder al joven talento. El ojo clínico del boss de Mercedes no falló y Russell descolló en la F.3 y la F.2, para más tarde integrarse a Williams. “Sabíamos que era un piloto distinto. Con Lewis Interactúan muy bien, se respetan, como si siempre hubiera sido parte”, apoyó, quien saludó el primer triunfo vía telefónica.

Lo mejor de la carrera

El vínculo entre Russell y Mercedes se firmó un año después, con un test de DTM (Campeonato Alemán de Turismo), con Mercedes, BMW y Audi en la pista de Jerez de la Frontera. Nuevamente el joven tenía decidido no unirse a las Flechas de Plata –tenía una oferta de BMW-, aunque Lewn Lagrue –asesor de desarrollo de pilotos de Mercedes- avisó: “Si firmas con ellos no habrá opción en el futuro”.

Ganador de la Carrera Sprint, después de doblegar a Max Verstappen, Russell observó que Mercedes estaba en condiciones de pulsear por la victoria: las Flechas de Plata tenían la velocidad que las separaban de Red Bull Racing y de Ferrari. “Tengo una montaña rusa de emociones, un sentimiento extraordinario. Pudimos ganar, marcar un 1-2 y romper con la racha”, le dijo a Felipe Massa, que hizo de entrevistador para la F.1, el piloto que en 2020 utilizó el auto de Hamilton, cuando el séptuple campeón del mundo se ausentó por Covid-19 del Gran Premio de Sakhir.

Baño de champagne entre Lewis Hamilton y George Russell en el podio de Interlagos: el joven británico rompió la estadística negativa de Mercedes, que acumulaba 22 grandes premios sin victorias NELSON ALMEIDA - AFP

La imagen de Russell y Hamilton en el podio de Interlagos tiene un antecedente, aunque fuera de las pistas. Con 11 años, George, encandilado por la figura de Lewis -que un par de meses antes se había coronado por primera vez campeón de la F.1, casualmente en Brasil, en una dramática definición- es el primer registro entre los compañeros de Mercedes. Russell era un cazador de autógrafos y Hamilton su superhéroe. Ahora, lo aventaja por 25 puntos en el Mundial de Pilotos y se impone 12 a 9 en resultados en la temporada.

Juntos torcieron el rumbo, Mercedes sostuvo la racha de 11 años consecutivos al menos con un festejo y en Abu Dabi intentarán repetir el triunfo. Después de la primera victoria de Russell, quizás sea la oportunidad para que Hamilton mantenga la estadística de un festejo por temporada desde que debutó en la F.1.

Fuego amigo en Red Bull Racing

Con los títulos del Mundial de Pilotos y de Constructores en el bolsillo, Red Bull Racing intenta marcar el 1-2 con Sergio Checo Pérez como escolta del bicampeón Max Verstappen. El Gran Premio de Brasil desató el fuego amigo en la escuadra de Milton Keynes: el mexicano reprochó la ausencia de ayuda del neerlandés, mientras Christian Horner y Helmut Marko minimizan el revuelo que se desató en el garaje de Interlagos.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué sucedió, en especial por todo lo que hice por él: no entiendo sus razones. Muy sorprendido, porque creo que tiene dos campeonatos gracias a mí”, lanzó en la charla con el periodista Juan Fossaroli en la rueda de prensa Checo Pérez, que tras el último relanzamiento se retrasó y desde el equipo ordenaron que Verstappen atacara a Fernando Alonso (Alpine) y luego a Charles Leclerc (Ferrari), con quien su compañero de garaje está emparejado en 290 puntos, en el segundo puesto del campeonato.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, una maniobra de riesgo del neerlandés que recibió una sanción de cinco segundos; el Gran Premio de Brasil resultó una carrera enredada para el bicampeón de la Fórmula 1 Marcelo Chello - AP

La idea de devolver la posición a Pérez, si no lograba desarrollar la tarea, nunca fue contemplada por Verstappen, que terminó sexto en el clasificador, justo por delante del mexicano. Y sin rodeos se lo hizo saber al equipo: “Max, ¿qué pasó?”, lo consultó su ingeniero Gianpiero Lambiase. “Ya les dije la última vez que no me vuelvan a pedir eso otra vez, ¿okey? ¿Estamos claro sobre eso? Di mis razones y las mantengo”, fue la contundente respuesta del bicampeón.

Desde su radio, Pérez hizo su parte: “Gracias por eso chico, gracias”. La voz de Horner fue la que entró en la comunicación: “Lo siento por eso, Checo”. “Vamos a reportar sobre todo después”, intentó serenar el diálogo Hugh Bird, el ingeniero del tapatío, que lejos de aceptar cómo debían seguir las conversaciones apuntó con fiereza y disparó: “Muestra quien realmente es”.

Otros tiempos: las sonrisas de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, la fórmula que le brindó el Mundial de Constructores a Red Bull Racing; el mexicano apuntó por el escaso compromiso del neerlandés para lograr el subcampeonato de la Fórmula 1 @schecoperez - @schecoperez

Sin entrar en detalles, Horner expresó que la situación quedó zanjada. “Se dieron la mano”, anunció. “No voy a comentar lo que discutimos a puerta cerrada, pero estamos centrados en la próxima carrera y vamos a Abu Dhabi para hacer lo mejor que podamos para que Checo consiga ese segundo puesto. Max lo apoyará totalmente”, explicó el jefe de Red Bull Racing. En el análisis, el británico destacó la labor del mexicano durante el año y ratificó el concepto de equipo: “No trabajamos como un equipo, corremos como un equipo. El objetivo y la prioridad es el subcampeonato de Checo, porque es algo que nunca conseguimos como equipo y Max está comprometido también para lograrlo. La lucha es entre Checo y Leclerc, pero Max estará para ayudar”.

En una semana, en el circuito de Yas Marina, la Fórmula 1 finalizará la temporada 2022. Con todos los títulos resueltos, en Abu Dhabi todavía quedan juegos por resolver.

LA NACION