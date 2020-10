Hamilton, líder del campeonato, puede alcanzar el récord de victorias (91) de Michael Schumacher este domingo Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 20:19

Se trata de una carrera muy especial, pero la actividad de la Fórmula 1 en el legendario circuito de Nürburgring arrancó con algunos contratiempos. Primero, con la alarma en el equipo Mercedes, a raíz del registro de casos de coronavirus; luego, con el mal clima que obligó a suspender los ensayos del viernes, lo que entre otras cuestiones, postergó el debut de Mick Schumacher, hijo de Michael, en la categoría.

El Gran Premio de Eifel, por disputarse mañana, es una prueba significativa para Lewis Hamilton, ya que de triunfar igualará la marca de 91 victorias de Michael Schumacher. Es uno de los récords que persigue el británico, además de los 7 títulos mundiales que ostenta el ex piloto alemán y que está a tiro de alcanzarlos: le bastará coronarse en este 2020 en el que marcha cómodo al frente del Campeonato de Conductores.

Hamilton va por un récord donde Fangio dio cátedra y Lauda se escapó del infierno

Pero los ánimos anduvieron inquietos en las últimas horas en el exitoso team Mercedes y seis integrantes del equipo técnico fueron reemplazados tras conocerse el segundo caso positivo de Covid-19. Ante la inquietud generalizada y los rumores, Mercedes descartó que los infectados por el virus fuesen los pilotos, Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas. Si bien se negaron a dar a conocer las identidades y puestos que ocupan los afectados, se aclaró que los dos involucrados se sumaron otros cuartro por razones protocolares.

Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, durante la presentación del GP de Eifel, en Nürburgring Crédito: Reuters

En medio de las explicaciones de Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, se conoció el particular cuidado que tiene el equipo por sus conductores, de quien especificó que "viven como ermitaños" para disminuir las chances de riesgo dentro de la burbuja de la Fórmula 1.

"Cada pérdida de un miembro importante en el equipo afecta la carrera, pero creo que tenemos la situación bajo control. Los pilotos son los más restringidos de todo el equipo", dijo Toto Wolff. Y brindó detalles de cómo es la vida que llevan en plena competencia las figuras top de la máxima categoría. "Ciertamente no es una gran situación para ellos esto de los cuidados extremos porque casi que necesitan vivir como ermitaños y eso es lo que están haciendo. Están en casa, no salen a cenar, no se encuentran con otra gente. Es más, dentro del equipo, cuando hacemos los informes por Zoom o Microsoft Teams, ni Lewis ni Valtteri están sentados con los ingenieros en la sala. Están excluidos de toda esa rutina", agregó el austríaco, pieza clave dentro de la estructura de Mercedes.

Bottas, en un día de lluvia en Nürburgring

En cuanto a Mick Schumacher, la lluvia y la niebla obligaron a cancelar ayer los ensayos 1 y 2 y se quedó sin poder probar el Alfa Romeo. Algo similar ocurrió con el británico Callum Ilott, piloto de. F2 como Schumacher y reclutado como proyecto por Ferrari, que iba a subirse a un Haas. "Es una pena no haber participado en los primeros ensayos libres, pero aún así aprendí mucho. Cualquier oportunidad de subirse a un monoplaza será buena para aprovechar. Ver a los pilotos actuales y a campeones del mundo felicitarme y desearme buena suerte es muy agradable, estoy súper contento", sostuvo el hijo de Schumy.

Hamilton será dueño de un equipo de autos eléctricos

La clasificación para el GP de Eifel se realizará hoy, desde las 10 de la Argentina (ESPN 2). Con seis triunfos en 10 carreras disputadas, Hamilton lidera el certamen con 205 puntos, seguido por Bottas, con 161, mientras que tercero se ubica el holandés Max Verstappen, de Red Bull, con 128. Hasta ahí, la lucha por el título. Ya en el cuarto puesto, más alejado, aparece Lando Norris (McLaren), con 65; quinto, Alex Albon (Red Bull), con 64, y sexto, Daniel Ricciardo (Renault), con 63.

Turismo Carretera en San Nicolás

La actividad en la Argentina contará este fin de semana con la sexta fecha del Turismo Carretera, en una nueva visita al circuito de San Nicolás, de 3959 metros. Será sin público y con estrictas medidas sanitarias, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Este sábado, desde las 12, habrá entrenamientos, mientras que desde las 15.05 se desarrollarán las clasificaciones del TC Pista y del TC. El domingo, las series se efectuarán a las 10.05, 10.30 y 10.55, mientras que la final está prevista para las 13.30.

En lo que va de la temporada, el santafesino Facundo Ardusso (Torino) se impuso en la competencia inaugural, en Viedma, y en la segunda, efectuada en Neuquén, el ganador resultó el local Juan Cruz Benvenuti (Torino). En septiembre, se retomó la actividad con una fecha doble en San Nicolás, donde ganaron los arrecifeños Nicolás Trosset (sábado) y Valentín Aguirre (domingo), ambos con Dodge. Y el fin de semana último, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, volvió a triunfar Aguirre, líder del campeonato con 195.5 puntos, seguido por Ardusso (Torino), con 162; el neuquino Benvenuti (Torino), con 156, y el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), con 154.

Fuentes: Reuters, AFP y Télam

Conforme a los criterios de Más información