Franco Colapinto terminó 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi y Lando Norris quedó primero

El décimo puesto de Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamiento en Yas Marina (Abu Dhabi) fue un oasis en medio del desierto. Con nueve novatos en pista, el argentino ocupó el puesto 10 y su actuación llamó al optimismo de cara a la segunda práctica del día. Pierre Gasly no participó de aquel ensayo: su lugar fue ocupado por Paul Aron, quien concluyó en el puesto 13.
Sin embargo, todo lo prometedor de aquel entrenamiento se disipó en el segundo. Ya sin novatos -en el primer entrenamiento hubo nueve, casi la mitad de los pilotos de la grilla-, todo fue mucho más parejo. Los Alpine arrancaron relativamente bien, pero ya pasado el cuarto de hora quedaron relegados al fondo del clasificador. Ni Colapinto ni Gasly pudieron redondear buenas vueltas con neumáticos duros, tuvieron que parar en boxes para hacer ajustes aerodinámicos y terminaron en los dos últimos puestos.
La falta de rendimiento de los Alpine se explica en las tres décimas de distancia entre Liam Lawson (18º) y Franco Colapinto (19º). El argentino quedó a algo más de un segundo y medio de la punta (1.688, para ser exactos), mientras que Gasly fue incluso dos décimas más lento que el argentino. Allí podría residir la única buena noticia del viernes: si la referencia es su compañero de equipo, Colapinto superó a Gasly. El problema es la confiabilidad de los Alpine, una escudería de un olvidable 2025.
En la parte alta de la grilla, Lando Norris redondeó el mejor tiempo de la sesión y comenzó su mano a mano con Max Verstappen. Lo más probable es que el torneo de pilotos se defina entre ambos. Norris le sacó casi tres décimas de segundo al neerlandés, que se quejó del rebote constante de su Red Bull. Oscar Piastri, el otro corredor con chances de quedarse con el 1 de cara a la próxima temporada, quedó relegado: terminó undécimo.
Oliver Bearman (cuarto con el Haas) y Nico Hulkenberg (quinto con el Sauber) fueron dos de las sorpresas de la segunda tanda, en la que poco pudo hacer Lewis Hamilton con una Ferrari indomable: finalizó en el puesto 14. Los pilotos volverán a acelerar mañana desde las 7.30 de la Argentina para la tercera tanda de entrenamientos en el circuito de Yas Marina.
Final de la segunda práctica
Concluye la segunda sesión del viernes en Abu Dhabi. El optimismo que había generado Franco Colapinto con el décimo puesto en el primer ensayo se desvanece en esta segunda salida a la pista. Sin velocidad ni agarre, termina penúltimo a tres décimas de segundo de Lawson (18º). La buena noticia es que deja detrás suyo a Pierre Gasly (20º), que es dos décimas más lento.
Lando Norris (McLaren) es el más rápido y le saca más de tres décimas a Max Verstappen (segundo). El tercer escalón del podio es para el inglés George Russell (Mercedes). Oliver Bearman (Haas) termina cuarto, mientras que Nico Hulkenberg (Sauber) concluye quinto. Hay cinco escuderías en los cinco primeros lugares.
Se termina la práctica 2
Sin cambios en la grilla, está por concluir la segunda práctica del día en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. Después de un inicio prometedor, los Alpine quedaron confinados al sótano de la grilla. Franco Colapinto (19º) es el mejor de los dos -le saca dos décimas a Gasly, 20º-, pero queda a tres décimas de Lawson (18º).
Últimos diez minutos
A la segunda práctica del viernes le quedan apenas diez minutos. Como los pilotos trabajan con tanques llenos, los tiempos no se rebajan. Los Alpine siguen en los últimos dos puestos de la grilla, rezagados.
El enojo de Antonelli
El joven italiano de Mercedes se topa con un Haas en una recta y explota por radio: “¿Qué está haciendo este idiota?“, brama. El italiano, de apenas 18 años, figura décimo en el clasificador.
A cargar combustible
Los pilotos aprovecharán los últimos 20 minutos de la práctica para probar los monoplazas con tanques llenos. Los tiempos, entonces, subirán y el ritmo será más lento. Colapinto es el mejor de los Alpine (19º), pero está a casi tres décimas de Liam Lawson (18º).
Los Alpine, en el fondo
La escudería francesa tiene a sus dos pilotos en el fondo del clasificador y a casi dos segundos de la punta. Franco Colapinto es 19º, mientras que Pierre Gasly ocupa el último lugar. Lidera Lando Norris, seguido por Max Verstappen y George Russell. Tres escuderías en los tres primeros lugares: McLaren, Red Bull y Mercedes.
Colapinto, 17º
En su primera vuelta rápida con neumáticos blandos, Colapinto sube tres puestos y se ubica en el puesto 17. Está a 1.782 segundos de la punta, pero es casi dos décimas más rápido que Gasly, su compañero de equipo.
Colapinto, con neumáticos nuevos
Luego de varios minutos en boxes, el piloto argentino regresa a la pista con neumáticos nuevos, por lo que lo esperable es que el pilarense rebaje sus registros y suba posiciones en la grilla.
Vuela Verstappen
Dispuesto a mostrar sus credenciales, el campeón del mundo le saca casi medio segundo a Hadjar y se queda con el liderazgo provisional en esta segunda tanda de entrenamientos en Abu Dhabi. Los dos Alpine siguen en boxes y últimos en la grilla.
Colapinto, a boxes
Culmina el plan con neumáticos duros del piloto argentino, que ingresa a boxes para el recambio. Saldrá a la pista con el compuesto medio, e intentará mejorar en el clasificador: figura último, en el puesto 20.
Gasly, una décima más rápido que Colapinto
El francés supera al argentino, pero ambos Alpine están en el fondo de las posiciones. Gasly está 18º y Colapinto, 19º. Dominan dos rookies (novatos): Isack Hadjar (Racing Bulls) es el más rápido, seguido por Oliver Bearman (Haas).
Colapinto sigue de largo y vuelve a la pista
El argentino se pasa en una frenada al ingresar en una curva y sigue de largo. Se va a la pintura y vuelve al asfalto, sin problemas mecánicos.
Norris vs. Verstappen, primer acto
El inglés se encara con Verstappen al tomar una curva. El inglés va por afuera y se encuentra con el múltiple campeón del mundo. “¿Qué está haciendo este tipo?“, protesta el piloto de McLaren por la radio.
Mejora Colapinto
El pilarense rebaja su registro y mejora con los neumáticos duros. Salta al puesto 13 y, luego, cae al 14. Sigue siendo más rápido que Gasly, que baja hasta el último lugar.
Primer tiempo de Colapinto
El piloto argentino clava el cronómetro en 1.26:649 con neumáticos duros. Queda a casi dos segundos y ocupa el puesto 15, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés no corrió la práctica 1 por cuestiones reglamentarias -los pilotos titulares están obligados a dejar su butaca a los novatos durante el año- y hace sus primeros ensayos en Abu Dhabi.
¡Luz verde!
Salen los pilotos a la pista y comienza la segunda práctica en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, sede del último Gran Premio de la temporada.
El alentador mensaje de Alpine
“Cerrando una productiva primera sesión en Abu Dhabi”, publicó el equipo Alpine en su perfil oficial de la red social X (antes, Twitter). Franco Colapinto terminó 10º, mientras que el estonio Paul Aron -corrió en lugar del francés Pierre Gasly- concluyó en el puesto 13.
La agenda de Colapinto en el fin de semana
La segunda práctica del viernes marcará el final de la actividad del día. Los pilotos volverán a salir a la pista mañana sábado: la agenda marca que la práctica 3 se largará a las 7.30 de la mañana (hora de la Argentina). La clasificación comenzará tres horas y media más tarde, a las 11. El Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá el Mundial de Pilotos entre Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) se iniciará a las 10 de la mañana del domingo.
Buscando confiabilidad
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la segunda práctica de la Fórmula 1 en el circutio de Yas Marina (Abu Dhabi), donde el domingo se correrá el último Gran Premio de la temporada. Franco Colapinto (Alpine) buscará repetir la buena tarea realizada más temprano en la primera tanda, en la que finalizó décimo.
