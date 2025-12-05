Franco Colapinto terminó 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi y Lando Norris quedó primero

El décimo puesto de Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamiento en Yas Marina (Abu Dhabi) fue un oasis en medio del desierto. Con nueve novatos en pista, el argentino ocupó el puesto 10 y su actuación llamó al optimismo de cara a la segunda práctica del día. Pierre Gasly no participó de aquel ensayo: su lugar fue ocupado por Paul Aron, quien concluyó en el puesto 13.

Sin embargo, todo lo prometedor de aquel entrenamiento se disipó en el segundo. Ya sin novatos -en el primer entrenamiento hubo nueve, casi la mitad de los pilotos de la grilla-, todo fue mucho más parejo. Los Alpine arrancaron relativamente bien, pero ya pasado el cuarto de hora quedaron relegados al fondo del clasificador. Ni Colapinto ni Gasly pudieron redondear buenas vueltas con neumáticos duros, tuvieron que parar en boxes para hacer ajustes aerodinámicos y terminaron en los dos últimos puestos.

La falta de rendimiento de los Alpine se explica en las tres décimas de distancia entre Liam Lawson (18º) y Franco Colapinto (19º). El argentino quedó a algo más de un segundo y medio de la punta (1.688, para ser exactos), mientras que Gasly fue incluso dos décimas más lento que el argentino. Allí podría residir la única buena noticia del viernes: si la referencia es su compañero de equipo, Colapinto superó a Gasly. El problema es la confiabilidad de los Alpine, una escudería de un olvidable 2025.

En la parte alta de la grilla, Lando Norris redondeó el mejor tiempo de la sesión y comenzó su mano a mano con Max Verstappen. Lo más probable es que el torneo de pilotos se defina entre ambos. Norris le sacó casi tres décimas de segundo al neerlandés, que se quejó del rebote constante de su Red Bull. Oscar Piastri, el otro corredor con chances de quedarse con el 1 de cara a la próxima temporada, quedó relegado: terminó undécimo.

Oliver Bearman (cuarto con el Haas) y Nico Hulkenberg (quinto con el Sauber) fueron dos de las sorpresas de la segunda tanda, en la que poco pudo hacer Lewis Hamilton con una Ferrari indomable: finalizó en el puesto 14. Los pilotos volverán a acelerar mañana desde las 7.30 de la Argentina para la tercera tanda de entrenamientos en el circuito de Yas Marina.