Colapinto terminó 10° en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1

Se acerca el final de la temporada y los equipos deben cumplir con ciertos requisitos reglamentarios. Entre ellos, la participación obligatoria de sus pilotos en determinados entrenamientos. Es por ello que en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi el circuito estuvo lleno de novatos. En ese escenario, Franco Colapinto, como un avezado conductor (pese a contar con solo 27 grandes premios), realizó un buen trabajo y registró el 10° mejor tiempo a la espera de la segunda tanda, programada para las 10 (hora de la Argentina). El piloto pilarense finalizó a 0.370 de la punta, en una pista de Yas Marina que vio en el primer lugar a Lando Norris (1:24.485), que con el McLaren buscará este domingo conquistar el campeonato, que pelea mano a mano con su compañero, Oscar Piastri, y con el multicampeón Max Verstappen (Red Bull). Justamente Max terminó segundo, a 0.008 y tercero fue Charles Leclerc, a 0.016.

Our final FP1 top three of the season 👀



🥇 Norris

🥈 Verstappen

🥉 Leclerc #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Veevd0lNKs — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Nueve fueron los rookies que participaron de esta práctica: Cian Shields (Aston Martin), Jak Crawford (Aston Martin), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Ryo Hirakawa (Haas F1 Team), Paul Aron (Alpine) y Patricio O’Ward (McLaren) y Arvid Lindblad, el hombre que probó un Red Bull, pero que esta semana recibió la gran noticia de que en 2026 ocupará una de las dos butacas de Racing Bulls, en lugar de Isack Hadjar, promovido a ser compañero de Verstappen.

La curiosidad es que compartieron pista los hermanos Leclerc con Ferrari: Arthur (“Leclerc Junior”, como lo llamó Verstappen durante la prueba), tres años menor (tiene 25) tuvo una sobria actuación, mientras que el que sufrió un sofocó fue el experimentado Charles, que registró un trompo a falta de 6 minutos para el final de la prueba.

No estuvo Pierre Gasly. En su lugar, Paul Aron manejó el otro Alpine en pista. Fue su quinta prática libre de la temporada, ya que también ha girado con Sauber.

Colapinto tuvo apenas un sofocó al principio, cuando se le movió el auto en una curva, pero cumplió con una tarea sólida en general. Llegó a estar sexto promediando la prueba; se detuvo por primera vez cuando iban 13 minutos para ajustar algunas cuestiones; 10 minutos más tarde volvió a boxes para poner neumáticos blandos. Y a falta de 15 minutos, regresó para colocar gomas medias, con las que giró hasta el final.

Ahora Colapinto espera la segunda tanda de entrenamientos, en la que ya participarán todos los pilotos titulares. El fin de temporada se acerca y el argentino ya tiene la tranquilidad de la confirmación de Alpine para 2026 y la promesa de un mejor auto.