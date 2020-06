Fuente: AP

El sextuple campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, afirmó este sábado estar "triste y decepcionado" por las palabras de Bernie Ecclestone, que fuera patrón de la máxima categoría automovilística, que dijo en la CNN que "las personas negras eran a veces más racistas que las blancas".

"Estoy muy triste y decepcionado al leer estos comentarios", escribió en Instagram el piloto británico de Mercedes. "Bernie está fuera de este deporte y viene de otra generación, pero esto (este tipo de comentarios) es exactamente lo que no es correctol: comentarios ignorantes e incultos que nos muestran hasta dónde debemos llegar como sociedad antes de que pueda darse una igualdad real".

Lewis Hamilton calificó los comentarios de Bernie Ecclestone, que fue el patrón de la Fórmula 1 durante más de 30 años, de "ignorantes y sin educación".

"Nos muestran hasta dónde debemos ir, como sociedad, antes de que una igualdad real sea posible", continuó el piloto de 35 años, muy implicado en las redes sociales en el movimiento "Black Lives Matter".

"Comprendo totalmente ahora que nada se ha dicho o hecho para hacer nuestro deporte más diversificado o para combatir los ataques racistas que je sufrido en el curso de mi carrera", añadió.

Lucha de Hamilton

Lewis Hamilton tiene una parte de sus orígenes de Granada, pequeña isla de las Antillas que su abuelo dejó para instalarse en Inglaterra. Hamilton es actualmente el único piloto negro en Fórmula 1.

"El tiempo del cambio ha llegado. No voy a parar de empujar para crear un futuro inclusivo en nuestro deporte, con las mismas oportunidades para todo el mundo (...) Quiero continuar utilizando mi voz para dar la palabra a los que lo la tienen", aseguró el británico.

Formula One había denunciado el viernes las palabras del que fuera su dirigente. "En un período en que la unidad es necesaria contra el racismo y las desigualdades, estamos en completo desacuerdo con las palabras de Bernie Ecclestone, que no tienen lugar ni en la Fórmula 1, ni en la sociedad", escribe la organización en un comunicado, recordando que el británico no ocupa ningún rol en la Fórmula 1 desde 2017.

Ahora alejado de los paddocks, Bernie Ecclestone fundó en 1987 la sociedad Formula One Management, encargada de la promoción y de la difusión de la Fórmula 1 a través del mundo. Ecclestone dirigió esta sociedad hasta 2017, año en que fue comprada por Liberty Media Group.

Ecclestone fue preguntado hace varios días por CNN respecto a la creación por Lewis Hamilton de una comisión sobre la diversidad, destinada a atraer más personas negras al deporte del automóvil. "No pienso que eso haga bien o mal a la Fórmula 1", había estimado el británico de 89 años.